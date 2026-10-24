Premium|UK Food Stockpile: ब्रिटनमध्ये लोक अन्नपाण्याचा साठा का करतायत?

Russia Threat, Cyber Attacks and Storms: Why Britain Is Asking People to Prepare for Emergenciesब्रिटनमधल्या सुपरमार्केटमध्ये गेल्या आठवड्यापासून लोक गर्दी करतायत. ट्रॉली भरभरून हवाबंद डब्यातील मांस, भाज्या आणि बाटलीबंद पाण्याच्या बाटल्या घेऊन जातायत. कारण सरकारनेच सांगितलंय की, घरात किमान तीन दिवस पुरेल इतका साठा ठेवा.प्रत्यक्ष पंतप्रधान अँडी बर्नहम यांनी याची सूचना दिलीय. वरवर पाहता हा एखाद्या वादळाचा इशारा वाटतोय पण यामागे आणखीही कारणं आहेत का? रशियाचा सायबर धोका, तुटू पाहणारी अन्नपुरवठा साखळी की मग हायब्रिड वॉरफेअर नक्की काय ते समजून घ्या..कोणत्या गोष्टींचा आपत्कालीन साठा करायचा आहे ?.सरकारने तयार केलेल्या मार्गदर्शक सूचीनुसार, प्रत्येक व्यक्तीसाठी ९ लिटर पाणी म्हणजेच तीन दिवस पुरेल इतकं पाणी घरात असायला हवं. डबाबंद मांस, भाज्या किंवा सुकामेवा यांसारखे बराच काळ टिकणारे अन्नपदार्थ साठवून ठेवणंही गरजेचं आहे. सोबतच नागरिकांनी बॅटरीवर चालणारा किंवा हाताने फिरवून चार्ज करता येणारा एफएम रेडिओ जवळ ठेवण्याचाही सल्ला दिलाय. कारण वीज नसेल, मोबाइलला रेंज नसेल तरी रेडिओ काम करतो. या यादीत पुढील वस्तूंचाही समावेश आहे :- हँड सॅनिटायझर, ओले वाइप्स आणि वैयक्तिक स्वच्छतेसाठी गरजेच्या वस्तू - पाळीव प्राणी असतील तर त्यांच्यासाठी अन्न-पाण्याची सोय - लहान बाळांसाठी आवश्यक वस्तू- विजेरी (टॉर्च)- ब्लँकेट- मोबाईल आणि इतर उपकरणांसाठी पूर्ण चार्ज केलेला पॉवर बँक- वीज नसेल किंवा रेंज नसेल, वायफाय नसेल तर डिजिटल पेमेंट यंत्रणा बंद पडू शकते. त्यामुळे पुरेशी रोख रक्कम- प्रथमोपचार पेटी, नियमित काही औषधं घेत असाल तर त्यांचा थोडा अतिरिक्त साठा - महत्त्वाच्या कागदपत्रांच्या प्रती.Premium|El Nino and Drought in India : एल निनो म्हणजे नेहमीच दुष्काळ नाही; पावसामागील विज्ञान समजून घ्या.पंतप्रधानांनी असं सांगण्याचं कारण काय?.ब्रिटनला सध्या वादळांचा धोका जाणवतोय. नुकतंच २० ऑक्टोबरला तिथे ऑस्टेन नावाचं वादळ आलं होतं. त्याचा फटका दक्षिण-पश्चिम ब्रिटनमधील कॉर्नवॉल, डेव्हन आणि आसपासच्या भागांना बसला. दुसरीकडे सिसिली बेटांवरील सेंट मेरी विमानतळावर वाऱ्याचा वेग ताशी १२२ किमीपर्यंत नोंदवला गेला. यामुळे हजारो घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला; झाडे पडली आणि वाहतुकीत अडथळे आले. यानंतर बोएलो या वादळाचा इशाराही पुढच्या काही दिवसांत देण्यात आलाय. स्कॉटलंड, उत्तर आयर्लंड आणि उत्तर इंग्लंडच्या काही भागांत जोरदार वारे व पावसाचा अंदाज आहे. .पण फक्त वादळांमुळे आपत्कालीन साठा करायला सांगितलेला नाही. नुकतेच सुरक्षेसंबंधी एका मोठ्या त्रुटीमुळे ऑनलाइन सेवांमध्ये व्यत्यय आला. त्यावेळी बर्नहॅम यांनी म्हटले की, ‘अनपेक्षित घटना आता अधिकाधिक वारंवार घडताना दिसत आहेत.’त्यामुळेच युद्ध, सायबर हल्ला किंवा नैसर्गिक आपत्तीसारख्या संकटांचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक घरात किमान तीन दिवस पुरेल इतके बाटलीबंद पाणी आणि डबाबंद अन्नपदार्थ असावेत, अशी शिफारस सरकारने केली आहे..Premium|Trump Russia Diesel Deal : ट्रम्प यांची रशियाबाबतची भूमिका बदलली; डिझेल करारामुळे युक्रेनच्या अडचणी वाढणार?.अन्नपुरवठा साखळीतील धोक्याची भीतीगेल्या महिन्यात ब्रिटनच्या नॅशनल ऑडिट ऑफिसने (National Audit Office - NAO) देशाच्या अन्नपुरवठा साखळीला धोक्यासंबंधी इशारा दिला होता. सायबर हल्ल्यांचा धोका दिवसेंदिवस वाढतोय. दुसरीकडे हवामान संकटही आहेच. त्यामुळेच अन्नपुरवठा साखळीला धोका असल्याचं (NAO) ने सांगितलं आहे.दुसरीकडे तेथील अन्न, पर्यावरण आणि ग्रामीण व्यवहार विभागाने (Department for Food, the Environment and Rural Affairs -Defra) गेल्या काही वर्षांत अन्नपुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न केले नसल्याचेही NAOने म्हटलंय. .रशियाचा धोकानियंत्रित तापमानात अन्नपदार्थांची वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांची कोल्ड चेन फेडरेशन कार्यरत आहे. या फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी बीबीसीला सांगितलं की, रशियन सायबर हल्लेखोर ब्रिटनला लक्ष्य करत आहेत. कारण अन्नपुरवठा व्यवस्थेतील कमकुवत दुवे त्यांना पक्के कळलेले आहेत..रशिया आणि ब्रिटनमधील संघर्ष का आहे.२०२२ मध्ये रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केलं होतं त्यावेळी ब्रिटनने युक्रेनला लष्करी आणि आर्थिक मदत दिली होती. त्यामुळे ब्रिटनला दबावाखाली आणणे हा रशियाच्या संभाव्य कारवायांमागील एक हेतू असू शकतो.ब्रिटनने एप्रिल २०२६ मध्ये आपल्या समुद्राजवळ रशियन पाणबुडी आणि समुद्राखालील महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर लक्ष ठेवणाऱ्या रशियन जहाजांच्या हालचाली उघड केल्याचं सांगितलं. मे महिन्यात समुद्राखालील इंटरनेट केबल्सच्या सुरक्षेसाठी कठोर उपाययोजनांची घोषणाही ब्रिटनने केली.ब्रिटनच्या राष्ट्रीय सायबर सुरक्षा केंद्राने जानेवारी २०२६ मध्ये रशियाशी संबंधित हॅकर गट ब्रिटनमधील सरकारी संस्था आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करत असल्याचा इशारा दिला होता. ब्रिटन हा नाटोचा सदस्य आहे. रशिया आणि नाटो यांच्यातील संघर्ष वाढल्यास त्याचे लष्करी, आर्थिक आणि राजनैतिक परिणाम होऊ शकतात. सायबर हल्ले, गुप्तहेरगिरी, तोडफोड आणि दिशाभूल करणारी माहिती या माध्यमांतून थेट युद्ध न छेडताही विरोधी देशांवर दबाव आणता येतो. यालाच हायब्रिड वॉरफेअर म्हणतात..Premium|War and Political Conflict : शत्रूचा निःपात की राष्ट्राचा विनाश? युद्धाच्या निर्णयांवरून सत्ताधारी-विरोधक आमनेसामने.सरकार नागरिकांना आताच साठा करण्यास का सांगत आहे?.ब्रिटनचे संरक्षणमंत्री वेस स्ट्रीटिंग यांनी स्पष्ट सांगितलं की, या सूचनांमागे कोणती खास गुप्त माहिती वगैरे कारण नाही. देशाची एकूणच संकटांचा सामना करण्याची क्षमता वाढवणं, इतकाच त्याचा उद्देश्य आहे.सरकारने केलेल्या घोषणेत हवामान बदलावर भर देण्यात आला होता पण संरक्षणमंत्र्यांनी मात्र सायबर हल्ल्यांचा उल्लेख केला. शत्रू राष्ट्रं ब्रिटनमधील व्यवसायांवर अत्याधुनिक सायबर हल्ले करू शकतात तसंच पुरवठा साखळीत अडथळे आणू शकतात, अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली..इतर देशांमध्येही आपत्कालीन परिस्थितीसाठी अशाच सूचना दिल्या जातात का?आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तज्ज्ञ प्राध्यापक ल्युसी ईस्टहॉप यांच्या माहितीनुसार, स्कॅन्डिनेव्हियातील देश, डेन्मार्क, स्वीडन आणि नॉर्वे येथे अशा प्रकारची तयारी केली जाते. फ्रान्समध्ये नागरिकांना ७२ तास पुरेल इतके अन्न साठवण्याचा सल्ला दिला जातो. तर जर्मनीतील सरकारच्या मार्गदर्शक सूचीनुसार, प्रत्येक घरात किमान १० दिवस पुरेल इतपत आवश्यक वस्तूंचा साठा असावा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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