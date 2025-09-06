Premium| Guar Gum's Global Rise: गवारीच्या शेंगेचा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत दबदबा का वाढत आहे?

डॉ. अनिल लचकेआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गवारीचा दबदबा वाढत चालला आहे, तो त्यातील पोषक गुणधर्मांमुळे. या गुणधर्मांची वैज्ञानिक माहिती देणारा लेख. गवारीच्या उत्तम वाणाची आणि बाजारपेठेची माहिती घेऊन उत्पादन केल्यास अर्थकारणही साधता येईल. जेवणात जेव्हा गवारीची भाजी असते, तेव्हा तिचा मनमुक्तपणे आस्वाद घेणारे अनेक रसिक असतात. भात-वरणा बरोबर किंवा पोळी-भाकरीबरोबर गवारीची भाजी रुचकर लागते. भारतात गवार ही एक लोकप्रिय भाजी आहे. या भाजीचे मजेत सेवन करताना गवारीच्या आतील सात-आठ कप्यांमध्ये सुरक्षित असलेल्या छोट्या बीजांकडे आपले लक्षही नसते. गवार शेंगेसारखी दिसते म्हणून अशा बीजांना "क्लश्टर बीन्स" असं म्हणतात. वनस्पतीशास्त्रज्ञ गवारीला ‘स्यामॉपसिस टेट्रागोनोलोबा’ म्हणतात. स्यामो म्हणजे बीन प्रमाणे आणि ‘ऑप्सिस’ म्हणजे दिसणारे. .ही भाजी स्वादिष्ट तर आहेच, पण आहाराच्या दृष्टीने पोषक आहे. त्यात अनेक जीवनसत्वे आणि अँटिऑक्सिडंटस् वर्गीय रसायने आहेत. या भाजीत जीवनसत्त्व ए, बी, सी, आणि के चांगल्या प्रमाणात आहे. तसेच फायबरयुक्त (तंतुमय) घटकदेखील आहेत. शंभर ग्रॅम गवारीच्या शेंगेमध्ये निदान तीन ग्रॅम प्रथिने आणि अडीच ग्रॅम दर्जेदार फायबर असते. कॅल्शियम भरपूर आहे. त्यामुळे गवारीच्या भाजीचा उपयोग हाडांच्या बळकटीसाठी होतो. शिवाय लोह आणि फॉस्फरसही आहेच. रक्तातील अपायकारक ट्राय ग्लिसेराईड्स आणि एल डी एल (लो डेन्सिटी लायपोप्रोटीन )चे प्रमाण नियंत्रित राहण्यासाठी गवार उपयुक्त ठरते. रक्तातील अतिरिक्त लिपिड कमी करण्यास मदत होते म्हणून या घटकाला ‘हायपोलिपिडमिक’ म्हणतात. .रक्तशर्करा नियंत्रित राखण्यासाठी गवार उपयुक्त आहे. गवारीचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (रक्तशर्करा वाढवण्याचा गुणधर्म) कमी आहे. आरोग्यासाठी अत्यावश्यक असणारी जी नऊ अमायनो आम्ले असतात त्यामधील ल्युसिन, लायसिन, फेनील अलॅनिन आणि व्हॅलीन यांचे चांगले प्रमाण गवारीमध्ये आढळते. गवारीच्या बिया वाळवून त्यांचे रासायनिक पृथक्करण केल्यावर त्यात सुमारे ३३टक्के प्रथिने, तीन टक्के मेदाम्ले आणि ४.५ टक्के खनिजद्रव्ये आढळतात. शंभर ग्रॅम गवारीमध्ये फक्त ३० कॅलरी असतात. ज्यांना वजन आटोक्यात ठेवायचे आहे, त्यांच्यासाठी गवारीची भाजी उत्तम आहे. याचा अर्थ गवारीच्या भाजीचे पोषणमूल्य आरोग्यासाठी हितावह आहे..खाद्यान्न प्रक्रियेत ग्वार गमआंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत गवारीच्या शेंगाना मागणी असते, पण त्यापेक्षाही गवारीच्या द्विदलवर्गीय बियांना फार महत्त्व आहे. त्यातील डिंक ‘ग्वार गम’ म्हणून ओळखला जातो. हा घटक मिळवण्यासाठी प्रथम त्या बिया वाळवून कोरड्या केल्या जातात. मग त्यांची सालं यंत्राने वेगळी काढतात. नंतर त्याची भुकटी केली जाते. या बियांमध्ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण डिंक असतो. डिंक म्हणजे वस्तुतः एक प्रकारचे नैसर्गिक पॉलिमर (फायबर) आहे. हे एक ‘पॉलिसॅखराईड’ आहे. याला जैवरसायनशास्त्रात ‘पॉलिगॅलॅक्टान’ म्हणतात. हे काहीसे पाण्यात विरघळणारे फायबर आहे. ते प्रामुख्याने ‘डी-मॅनोज’ आणि ‘डी-गॅलॅक्टोज’ या दोन शर्करांनी तयार झालेले असून त्यांचे फायबरमधील प्रमाण अनुक्रमे ५६ टक्के आणि २८ टक्के आहे. खाद्यपदार्थाला घट्टपणा यावा, बांधेसूदपणा यावा म्हणून ग्वार गम एक ‘बाईंडर’ म्हणून वापरतात..Premium| Origin of life: पृथ्वीवर जीवन कसं सुरू झालं, याचा शोध प्राचीन ग्रीक विचारवंतांनी घेतला. त्याच विचारांचा प्रभाव आजही वैज्ञानिक सिद्धांतात दिसते.ग्वार गम पूर्णतः नैसर्गिक आहे. औषध-निर्मिती उद्योग, सौंदर्य-प्रसाधननिर्मिती तसेच खाद्यान्न-प्रक्रिया, वस्त्रोत्पादन, कागदनिर्मिती उद्योगात याचा सर्रास उपयोग होतो. दर्जेदार साबण आणि शांपू निर्मितीसाठी ग्वार गम उपयोगी आहे. सौम्य सारक म्हणूनही ग्वार गमचा वापर करतात. काही बेकरी उत्पादनात कमी प्रमाणात त्याचा वापर केल्यास त्यातील जलांश टिकून राहातो आणि तो आकर्षक दिसतो. या गममध्ये स्थितिस्थापकत्वाचा गुण असल्यामुळे ‘ग्लूटेन फ्री’ बेकरी उत्पादने बनवता येतात. .सॉस, ग्रॅव्ही, योगर्ट, फळांचे रस, पुडिंग आणि आईस्क्रिमला बांधेसूदपणा यावा म्हणून ग्वार गम उपयुक्त आहे. अशा प्रकारचे काही गुण प्रथिनवर्गीय ग्लुटेननामक नैसर्गिक घटकात आहेत. परंतु ग्लुटेनचा काही लोकांना त्रास होऊ शकतो, म्हणून ग्लूटेनऐवजी गवार गमला प्राधान्य दिलं जातं. कर्बोदकवर्गीय ग्वार गमचा वापर विशिष्ट खाद्यपदार्थ टिकाऊ व्हावा, म्हणून ‘थिकनर/स्टॅबिलायझर’ म्हणून जास्त पसंत केला जातो. जेव्हा उत्पादन ‘ग्लूटेन-फ्री’ असते, तेव्हा त्याला काही गिऱ्हाइक प्रथम पसंती देतात..Premium| Online Shopping Fraud Prevention: या गोष्टी माहित नसल्याने लोक ऑनलाईन खरेदी करताना फसवणूकीला बळी पडतात! .कच्च्या तेलाच्या उत्पादनासाठी ...जगात सर्वात जास्त गवारीचे उत्पन्न भारतात होते. ते मुख्यतः राजस्थान (जैसलमेर), गुजरात (कच्छ), महाराष्ट्र (अकोला, बुलढाणा, वाशीम), आंध्र प्रदेश आणि हरियाणामध्ये होते. जगाच्या ८० टक्के निर्यातक्षम ग्वार गमची निर्मिती भारतात होते. ते २०२४ मध्ये जगातील १०९ देशात निर्यात झाले. प्रमुख ग्राहक आहेत:- अमेरिका, चीन, जर्मनी, द.आफ्रिका, नॉर्वे, ब्रिटन, कॅनडा आणि रशिया. ग्वार गमच्या द्रावणाचा खनिज तेल विहिरींची खोदाई करताना वंगण म्हणून फार उपयोग होतो. तसेच एखाद्या घळीमधील तेल पुढे मुख्य साठ्याकडे ढकलण्यासाठीही होतो. कारण गवार गमचे द्रावण हे ‘नॉन न्यूटोनियन सोल्युशन’ म्हणून ओळखले जाते. ‘नॉन-न्यूटोनियन’ द्रावणाचे वैशिष्ट्य असे की, - या द्रावणावर दबाव आला की त्याचा घट्टपणा (व्हिस्कॉसिटी) एकदम कमी होऊन ते अधिक प्रवाही बनते. .दबाव कमी झाला की ते पूर्ववत घट्ट (व्हिस्कस) होते. याचं एक उदाहरण म्हणजे दात घासायची टूथपेस्ट. टूथपेस्टचं झाकण काढून ती उलटी केली तर पेस्ट खाली पडत नाही. पेस्ट ब्रशवर घेण्यासाठी ट्यूब दाबावी लागते. मगच पेस्ट प्रवाही बनते. दाब सोडला की टूथपेस्ट आहे तेथेच राहाते. खनिज तेलासाठी खोदाई करताना ग्वार गमचे द्रावण वंगण म्हणून आणि आजूबाजूचा चिखल पसरत जाऊ नये म्हणून ‘बायंडर’चे कार्य करते. तसेच घळीमधील खनिज तेल पुढे ढकलताना पंपिंग करावे लागते. त्यावेळी ग्वार गमचे द्रावण वापरल्यामुळे कमी ऊर्जेमध्ये तेल पुढे ढकलले जाते. .याला ‘हॅड्रॉलिक फ्रॅक्चलिंग’ म्हणतात. साहाजिकच ग्वार गमची जागतिक मागणी वाढत आहे. मात्र उत्पादनखर्च आटोक्यात ठेऊन निर्यात करणं भाग आहे. कारण खनिज तेल क्षेत्रातील भागात ग्वार गमऐवजी अन्य रसायने किंवा ‘पॉलिअक्रीड अमाईड’देखील वापरता येते, आणि ते स्वस्त पडू शकते. तेव्हा ग्राहकाला ते किफायतशीर भावात निर्यात करावे लागते. परंतु ग्वार गम हे पूर्णतः नैसर्गिक, पुनरुत्पादित करण्यासारखे आणि सुरक्षित असल्यामुळे पर्यावरणानुकूल आहे.गवार हे कमी खर्चात येणारे फायदेशीर पीक आहे. ते कोरडवाहू भागातही येऊ शकते. अल्प पाण्यातही गवार तग धरू शकते. गवारीची भाजी लोकप्रिय आहे. जनावरांच्या खाद्यासाठी ते उपयोगी पडते. शिवाय औद्योगिक क्षेत्रातही त्याची मागणी वाढत असते. यामुळे गवारीच्या उत्तम वाणाची आणि मुख्य म्हणजे बाजारपेठेची माहिती घेऊन उत्पादन केल्यास अर्थकारणही साधता येणे शक्य आहे.(लेखक विज्ञानाचे अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.