Premium| Qatar Airstrike: कतारवर झालेल्या हल्ल्यानंतर 'अरब नाटो' चर्चेत का?

श्रीराम पवारshriram1.pawar@gmail.com कतार हा अमेरिकेचा मध्य पूर्वेतील सर्वांत जवळचा मित्र देश आहे. या देशात अमेरिकेचा सर्वांत मोठा लष्करी तळ आहे. अलीकडेच कतारनं डोनाल्ड ट्रम्प यांना अब्जावधी किमतीचं विमान भेट दिलं होतं. या सगळ्या अमेरिका विषयाच्या सदिच्छा, अमेरिकेला खूश ठेवण्याच्या कसरतींची अमेरिका इस्राईल संबंधांपुढं किंमत शून्य आहे, हे हल्ल्यानं अधोरेखित केलं.‘अ मेरिकेचा दुश्मन असणं धोकादायक आहे, मात्र अमेरिकेचा मित्र असणं जीवघेणं ठरू शकतं,’ हे विधान हेन्री किसिंजर यांचं म्हणून सांगितलं जातं. त्यांनी ते कधी नाकारलं नाही, स्वीकारलंही नाही. त्याची आठवण निघते आहे ती इस्राईलच्या कतारमधील हल्ल्यानंतर. अमेरिकेच्या तमाम मित्र असलेल्या अरब राष्ट्रांना अमेरिकी सुरक्षा हमीचा पोकळपणा जाणवू लागला. त्यावरचा उतारा म्हणून मुस्लिम किंवा अरब नाटो असं एकत्रित प्रतिकार करणारं सैन्य उभं करण्याची कल्पना पुढे आली. जी अरब देशांसाठी सध्या तरी फॅन्टसीशिवाय अधिक काही नाही. .गद्दाफीच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्षकतारमध्ये हवाई हल्ल्यानं पश्चिम आशियातील अस्वस्थतेत भर टाकणारं आणखी एक पाऊल इस्राईलनं टाकलं. कतार हाच देश इस्राईल आणि हमास यांच्यात गाझा पट्टीत जे युद्ध सुरू आहे, त्यात मध्यस्थीचा प्रयत्न करतो आहे. अमेरिकेची त्याला साथ आहे किंबहुना अमेरिकेच्या इशाऱ्यावरूनच हे सुरू होतं, असं असतानाही इस्राईलनं कतारवर हल्ला केला आणि हमासचे प्रतिनिधी तिथं आहेत, त्यांना संपवण्यासाठी तो केला इतकंच नाही तर इस्राईलच्या शत्रूंना संपवण्यासाठी कुठंही हल्ला करू, असा थेट उचकावणारा पवित्रा घेतला. हे सारं अरब जगात खळबळ उडवणारं आहे. अरब देशांनी अमेरिकेची दोस्ती अक्षरशः विकत घेतली आहे. तिचा प्रसंग पडला तर काडीचा उपयोग नाही, हा धडा या देशांना सलणारा आहे. म्हणूनच तमाम अरब आणि बहुतेक मुस्लिम देश कतारमध्ये एकत्र येऊन या नव्या स्थितीला तोंड कसं द्यायचं यावर खल करत होते. या देशांमध्ये आपसांत काही कमी मतभेद नाहीत मात्र मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचा सर्वांत मोठा तळ असणारा कतार सुरक्षित नसेल तर कोणीच सुरक्षित असल्याच्या भ्रमात राहू नये याची बोचरी जाणीव या देशांना झाली आहे. .सद्दाम हुसेनच्या फाशीनंतर आज जी वेळ इराकवर आली ती कोणाही मुस्लिम देशावर येऊ शकते, असा इशारा लिबियाचा हुकूमशहा मुअम्मर गद्दाफीनं दिला होता. तेव्हा तो हसून सोडून देणाऱ्या साऱ्या देशांचे आता धाबे दणाणले आहेत. यातून इस्राईलचा एकत्रित प्रतिकार करणारी मुस्लीम नाटो किंवा अरब नाटोची कल्पना चर्चेत आली मात्र असं काही उभं करणं तूर्त तरी अरब किंवा मुस्लिम देशांच्या आवाक्यातलं नाही. आपल्या सुरक्षेची काळजी घेता येत नाही, त्यांच्या सार्वभौमत्व, सुरक्षितता याला जगाच्या लेखी काही किंमत नसते, हा धडा इस्राईलचे हल्ले आणि त्यावरची अमेरिकेची अत्यंत थंड चाल देतो आहे..अमेरिकेची सोयीस्कर भूमिकाहमासनं अपहरण केलेल्या इस्रायली नागरिकांना सोडवण्यासाठी कतारमध्ये बोलणी सुरू होती. कतार या तुलनेत अगदीच छोट्या देशानं या प्रकारची मध्यस्थी करण्याचे प्रयत्न दीर्घकाळ सुरू ठेवले आहेत. तालिबानसोबतच्या वाटाघाटी दोहामध्येच झाल्या होत्या. वाटाघाटींसाठी हमासचे प्रतिनिधी उतरलेल्या हॉटेलवर इस्राईलनं हवाई हल्ले केले. त्यात हमासचे काही प्रतिनिधी ठार झाले. या हल्ल्यानं कतारचा आत्मविश्वास डळमळीत केला आहे. कतारला अमेरिकची सुरक्षा हमी आहे. या हल्ल्याची पूर्वकल्पना अमेरिकेला होती. अमेरिकने हल्ल्याआधी कतारच्या अमीरास याविषयी कळवलं होतं, असं व्हाइट हाउसच्या प्रवक्त्यानं सांगितलं, प्रत्यक्षात हल्ला झाल्यानंतर अमेरिकेनं कळवलं होतं. हा सरळसरळ मित्राचा घात होता. .त्यावरचा कतारचा संताप स्वाभाविक आहे मात्र अमेरिकी अध्यक्ष कसलेल्या अभिनेत्यासारखे एका बाजूला आपल्याला दुःख झालं असं सांगायचं, दुसरीकडं इस्राईलच्या पुन्हा हल्ले करू या धमक्यांकडं दुर्लक्ष करायचं अशी कसरत करीत आहेत. कतारवरील हल्ल्यापाठोपाठ इस्राईलनं गाझा पट्टीत जमिनीवरची सैन्य कारवाई सुरू केली. या कारवाईचा सामना तिथल्या लाखो सामान्य लोकांना करावा लागेल. नेमक्या याचवेळी संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीनं गाझामध्ये जे काही झालं, तो नरसंहार असल्याचा अहवाल सादर केला आहे. त्यावर चर्चेपलीकडं अरब देश काही करू शकत नाहीत, ही हतबलता आहे..कतारवर झालेल्या हल्ल्याचा बहुतेक जगानं केलेल्या शाब्दिक निषेधाचा इस्राईलवर काही परिणाम होण्याची शक्यता नाही कारण अमेरिकी पाठिंब्याविषयी इस्राईल निर्धास्त आहे. अमेरिकेचं मध्य पूर्वेतील धोरण इस्राईल चालवत असल्याची टीका होऊ लागली आहे. इतका अमेरिकेचा इस्राईलच्या कारवायांबद्दलचा बोटचेपेपणा समोर येतो आहे. गाझामध्ये ज्या रीतीनं इस्राईलनं सगळ्या मानवाधिकारांची एैशीतैशी करणारी कारवाई चालवली आहे, त्यावरही जगातून तीव्र प्रतिक्रिया आहेत. अगदी इस्रायलच्या पाठीशी कायम असणारे अनेक पाश्चात्त्य देशही नाराजी व्यक्त करू लागले आहेत मात्र जोवर अमेरिकेचा भक्कम हात इस्राईलच्या डोक्यावर आहे, तोवर यातील कशाचीही पत्रास बाळगायचं इस्राईलसाठी काही कारण नाही. हमासला संपवण्याच्या नावाखाली गाझा पट्टीच रिकामी करण्याचा इस्रायलाचा मनसुबा आता स्पष्ट होऊ लागला आहे. इराणमध्ये इस्राईलनं हल्ले केले, तेव्हाही अमेरिकेच्या इराणशी अणुकार्यक्रमावर निर्बंधांविषयी वाटाघाटी सुरू होत्या. .मात्र इस्राईलच्या हल्ल्यानं ते सारं उधळून लावलं. तेव्हाही अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आधी आपल्याला आश्चर्य वाटल्याचं नाटक केलं, मात्र इराणी अणुप्रकल्प उद्ध्वस्त करणं इस्राईलच्या आवाक्याबाहरेचं आहे, हे दिसल्यानंतर इराणच्या अणुप्रकल्पांवर न भूतो असा बॉम्बवर्षाव केला. गाझातील हल्ले अरब जगाला अस्वस्थ करणारे होते पण त्यावरून टोकाचं भांडण करण्यापेक्षा आर्थिक हितसंबंध पाहून अमेरिकाधार्जिणी भूमिका घेण्यात त्यांनी धन्यता मानली. पॅलेस्टाइनला पाठिंबा मात्र त्यासाठी कृती कोणतीही करायची नाही हे धोरण कायम ठेवलं. इराणची ताकद कमी झाली तर उर्वरित अरब देशांना ते हवं असेल. मात्र कतारवरील हल्ल्यानं हे लोण थेट आपल्या अंगणात आल्याची भावना त्यांच्यात तयार झाली. इस्राईलच्या हल्ल्याइतकीच अमेरिकेचा थंडपणा आणि त्याच्या माध्यमातून इस्राईलला दिलेलं मोकळं रान अरब देशांना डाचणारं आहे. .कतार हा अमेरिकेचा मध्य पूर्वेतील सर्वांत जवळचा मित्र देश आहे. या देशात अमेरिकेचा सर्वांत मोठा लष्करी तळ आहे. कतारसारखे देश अमेरिकेत गुंतवणूक करतात, त्यांची हत्यारं विकत घेतात हे सारं अमेरिकेकडून सुरक्षा हमीसाठी असतं, हे उघड गुपित आहे. अमेरिकी तळ असलेल्या देशांवर हल्ला तरी अमेरिका मान्य करणार नाही हे त्यातील गृहीतक. अलीकडेच कतारनं डोनाल्ड ट्रम्प यांना अब्जावधी किमतीचं विमान भेट दिलं होतं. या सगळ्या अमेरिका विषयाच्या सदिच्छा, अमेरिकेला खूश ठेवण्याच्या कसरतींची अमेरिका इस्राईल संबंधांपुढं किंमत शून्य आहे, हे हल्ल्यानं अधोरेखित केलं..इराण वगळता सगळ्यांचे मौनयातूनच मुस्लीम किंवा अरब नाटोसारखी कल्पना पुढं येत आहे. इस्राईलच्या हल्ल्यानंतर कतारमध्ये अरब देश तसंच ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज या संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली. त्यात बहुतेक देशांचे प्रमुख उपस्थित होते. तिथं कतारवरील हल्ल्यावर इस्लामी जगातील रोष प्रकट झाला. मात्र त्याचा प्रतिकार कसा करावा यावर सारे एका सुरात बोलताना दिसले नाहीत. साहजिकच नाटोसारखी समान सुरक्षा यंत्रणा उभारण्याची कल्पना तोंडी लावण्यापुरती उरते. एकतर नाटोची उभारणी करताना सोव्हिएत संघाचं भय हा समान धागा नाटो सदस्य देशांत होता. तो इस्राईलविषयीच्या भयानं अरब देशातही आहे मात्र नाटोमधील सर्व देशांनी आपसांतील बाकी मतभेद मिटवावेत आणि कोणताही द्विपक्षीय वाद असू नये ही नाटो उभारणीआधी पूर्व अट होती. .मध्य पूर्वेतील देशासाठी हे तूर्त तरी प्रत्यक्षात आणणं कठीण आहे. इस्राईलशी दुश्मनीची इराण वगळता कोणाची तयारी नाही. इस्राईलशी शांतता समझोता केलेल्या काही देशांना तर अमेरिका वर्षानुवर्षे मोठी आर्थिक मदत करते. ती केवळ हा शांतता समझोता टिकावा यासाठीच. ही मदत असे देश सोडू इच्छित नाहीत. याशिवाय महत्त्वाची बाब म्हणजे अरब देशांकडं खास करून कतार, सौदी अरब, संयुक्त अरब अमिरात यांसारख्या देशांकडं जगातील अत्यंत आधुनिक अमेरिकी हत्यारं आहेत, मात्र त्याचा वापर करण्याची क्षमता, त्याद्वारे युद्ध लढण्याची क्षमता तिथं कधीच विकसित झाली नाही. ही खरेदी अमेरिकेला खूश ठेवण्यासाठी असते. या देशांच्या नेतृत्वात खूप ताकदवान लष्कर उभं करण्यातून आपलीच राजवट असं सैन्य उलथवणार तर नाही असं एक भयही असतं. तेव्हा यातील कोणाकडंही इस्राईलशी टक्कर घेण्याची क्षमता नाही. चर्चेचा हेतू वेगळाचमुस्लिम देशातील तुर्कस्थान, पाकिस्तान, इजिप्तसारख्या काही देशांकडं लढू शकणारं सैन्य आहे मात्र तेही एकत्र येऊन अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर लढणाऱ्या इस्राईलशी दोन हात करतील ही शक्यता नाही. शिवाय मुस्लीम ऐक्य कितीही गोंडस दिसलं, तरी यातील कोणत्याही देशाला आपले हितसंबंध सोडून असा भाईचारा करण्याची इच्छा नसेल. तेव्हा नाटोसारखं काही मुस्लिम देशात तयार व्हावं ही भाबडी आशा आहे. हे कतारमध्ये जमलेल्या देशांनाही समजतं. हल्ल्यानंतर आपण किती दुखावलो आहोत हे दाखवायचा एक मार्ग म्हणूनच अशा कल्पनांवर चर्चा केली जात असावी. अमेरिका किमान आपल्या विश्वासार्हतेसाठी तरी काही करेल इतकीच अपेक्षा त्यातून असू शकते. कतारमध्ये जमलेल्या देशांतील ज्यांनी इस्राईलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले आहेत, ते असे संबंध तोडण्याचीही तयारी दाखवत नसतील, तर नाटोची दूरची बात. .Premium| Trump Immigration Policy : 24 तासात अमेरिकेत परत या, बड्या कंपन्यांनी H1 B visa धारकांना असा ईमेल का पाठवलाय?.ऑक्टोबर १९७३ मधील अरब-इस्राईल संघर्षात या देशांनी तेल उत्पादन कमी करून जगावर दबाव तरी आणला होता. आता तेही शक्य नाही, त्यांच्यासाठी इतरांनी इस्राईलशी दोन हात का करावेत?अर्थात म्हणून इस्राईलच्या दादागिरीची त्यातून संपूर्ण पश्चिम आशिया अस्वस्थतेत भरडला जातो आहे, याची दखल घेण्याची गरज संपत नाही. केवळ अमेरिकाच ती परिणामकारपणे घेऊ शकते. अमेरिका इस्राईलचा हेका खास करून इस्राईलचे पंतप्रधान नेतान्याहू यांची दादागिरी कुठवर सहन करतो, हेच यात महत्त्वाचं. 