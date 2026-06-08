Premium|Why are marriages delayed? : तुम्ही बेस्ट शोधायच्या नादात योग्य व्यक्ती गमावत आहात का? लग्नाच्या बाबतील हल्ली ‘चॉइस पॅरालिसिस’ का दिसून येतोय.?

पुणे - किती वर्ष झाले स्थळं बघतोय मुलासाठी पण त्याला कोणी पसंतच पडत नाहीये.. आमच्या मुलीची पण अशीच कथा आहे हो.. एकतर आधी स्थळं बघायलाच तयार नव्हती आणि आता तयार झाली आहे तर तिला कोणी आवडतच नाहीये. जवळपास १०० पेक्षा जास्त स्थळं दाखवली तिला... एका लग्नात सुरू असलेला दोन लग्नाळू मुलामुलींच्या आईवडिलांचा हा संवाद.! हल्ली असा संवाद खूपच कॉमन झाला आहे. जाऊ तिथं मुलांची वय वाढलीत, पण लग्न जमेना अशी ओरड ऐकायला मिळते. पण पुर्वी जिथं एकदोन स्थळात लग्न जमायची तिथं इतके पर्याय असूनही मुलामुलींना कोणाचीच निवड का करता येत नाही?२०२२ या वर्षात सोलापूरात लग्नाळू मुलांना लग्नासाठी मुली मिळेनात म्हणून चक्क सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मोर्चा काढण्यात आला होता. यावेळी अनेक सामाजिक प्रश्नांकडे या लग्नाळूंनी लक्ष वेधले होते. याला स्त्री पुरूष विषमता हे एक कारण असले तरीही याही पलिकडे अनेक मानसशास्त्रीय कारणेही असू शकतात का?मानसशास्त्रात या अवस्थेला चॉइस पॅरालिसिस म्हणतात का? तुमच्या समोर खूप जास्त पर्याय ठेवले की तुमचा मेंदू काम करणं बंद करतो का? की अजून चांगलं मिळेल या प्रयत्नात जे समोर आहे ते नाकरतो? लग्नाच्या बाबतीतही मुलामुलींचा ‘नेटफ्लिक्स इफेक्ट’ दिसून येतोय का? हे असं होण्यामागे नेमकी कारणं काय असू शकतात आणि यावर पर्याय किंवा उपाय काय असायला हवा.. या विषयातली संशोधनं काय सांगतात हे सगळंच या सकाळ+ या विशेष लेखाच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया..वयाच्या २६ शीमध्ये असणारी पूजा सांगत होती.. आज आईने मला पाच स्थळं पाठवली आहेत. पाचही मुलं ठीक आहेत. पण मला कोणीच चांगलं वाटत नाहीये. असा फोटो बघून कसा निर्णय घ्यायचा. आणि खरं सांगायचं तर या पाच पैकी एकालाही भेटायची मला इच्छाच होत नाहीये. मुळात मला हे बघाबघी प्रकरणंच पटत नाहीये.तर २५ शीत असाणारा राहूल म्हणाला.. आम्हाला कोणी समजूनच घेत नाहीये. हल्लीच्या पोरींना फक्त चांगला पगार, घरदार हवं आहे. गावाकडं तर नाहीच म्हणतात मुली. असं वाटतंय आम्हाला कोणीच मिळणार नाही. पोरी फोटो बघूनच जेव्हा नापसंत करतात तेव्हा खूप हरल्यासाखं वाटतं.३१ शीत असणारा प्रशांत म्हणाला, मला हल्ली ते लग्नाचं अॅपही उघडून पहावसं वाटत नाही. भरपूर स्थळं आहेत पण कोणीच मला हवं आहे तसं नाही. त्यातूनही एखादं आवडलंच तर समोरूर उत्तरच येत नाही. या सगळ्याचा खूप वैताग आलाय. यामुळे लग्न हा विषयच नको वाटतोय.या सगळ्याच मंडळींची नावं बदलली आहेत पण यांच्या कथा मात्र खऱ्या आहेत. हल्ली लग्न हा नको इतका अवघड विषय होऊन बसला आहे. पण या मंडळींना निर्णय घेण्यात का अडचणी येत असाव्यात? अतीपर्यायांचा तर हा परिणाम नाही ना? . शेकडो पर्यायांमुळे ‘चॉइस पॅरालिसिस’ होतो का?२००० या वर्षात मानसशास्त्रज्ञ शीना अय्यंगार आणि मार्क लेपर यांनी एक संशोधन केलं. ज्याला त्यांनी केलेला प्रयोग ‘जॅम एक्सपेरिमेंट’ म्हणून ओळखला जातो. यामध्ये त्यांनी एका सुपरमार्केटमध्ये ग्राहकांसाठी जॅम खरेदी करण्यासाठी बाटल्या ठेवल्या. त्यात त्यांना त्या जॅमची चव घेण्याचाही पर्याय होता. त्यानंतर त्यांनी कोणता खरेदी करायचा याबाबतचा निर्णय घ्यायचा होता.पहिल्या दिवशी त्यांनी २४ प्रकारचे जॅम दुकानात ठेवले तर दुसऱ्या दिवशी फक्त ६ प्रकार. आश्चर्य म्हणजे २४ प्रकारच्या जॅमच्या बाटल्या स्टॉलवर पाहून त्या स्टॉलवर मोठी गर्दी झाली. अनेक लोकांनी त्याला भेटी दिल्या. पण प्रत्यक्ष खरेदी फार कमी लोकांनी केली. दुसरीकडे, फक्त ६ पर्याय असताना खरेदीचे प्रमाण मात्र वाढलेले होते. या प्रयोगातून एक साधा पण महत्त्वाचा निष्कर्ष समोर आला. पर्याय वाढले की आकर्षण वाढते, पण निर्णयक्षमता कमी होऊ शकते.आजच्या लग्नाच्या बाजारात अनेक प्लॅटफॉर्म्सवर हजारो स्थळं आहेत मात्र तरीही लग्नासाठी वधू किंवा वर मिळत नाही ओरड आहे..लग्नाच्या बाबतीतही ‘नेटफ्लिक्स इफेक्ट’ लागू होतोय का?नेटफ्लिक्सवर चित्रपट निवडताना पर्याय इतके असतात की, अर्धा ते एक तास काय पहावे हे शोधण्यात जातो आणि शेवटी काहीच पाहिले जात नाही. विवाहाच्या बाबतीतही आता काहीसे असेच घडत आहे. मॅट्रिमोनिअल अॅप्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्समुळे जोडीदार शोधण्याची प्रक्रिया अधिक व्यापक झाली. ही सकारात्मक गोष्ट असली तरी तिचा एक मानसशास्त्रीय परिणामही झाला. मेंदूला एखाद्या प्रोफाइलची माहिती तर मिळते आहे पण त्यावर मत ठरण्याआधीच अजून दहा पर्याय समोर येऊन थांबतायेत. या प्रत्येक पर्यायाची माहिती घेत असाता बराच वेळ निघून जातो आणि आधी कोणते चांगले प्रोफाइल पाहिले होते हेही आठवेनासे होते.आणखीन चांगलं शोधूया या मानसिकतेमुळे अनेक जण एका न संपणाऱ्या शोधात अडकतात. एखादी व्यक्ती ८० किंवा ९० टक्के आवडली असली तरीही उरलेल्या १० टक्क्यांच्या शोधात ती नाकारली जाते. निर्णय घेण्याऐवजी तुलना सुरू राहते. आणि निष्कर्षापर्यंत जाणं होतंच नाही. .Premium|Brain Functions: मेंदूच्या क्रिया-प्रतिक्रियांचा गूढ उलगडणारा अभ्यास.या विषयांना खतपाणी घालणारी अनेक कारणं...१) लग्नाचे ‘हायब्रीड मॉडेल’'सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेव्हलपिंग सोसायटीज' (CSDS) या संस्थेने भारतातील तरुणांच्या मानसिकतेवर एक देशव्यापी सर्व्हे केला होता. २०१६-१७ मध्ये त्यांच्या Youth Study series मधून आलेले एक aggregate finding तरूणांच्या लग्नाविषक चॉइसचा उल्लेख आहे. Attitudes, Anxieties and Aspirations of India’s Youth या सिरीजमधून सांगण्यात आलं आहे की, सुमारे ८० ते ८४ टक्के तरूणांनी अरेंज मॅरेजला पसंती दिली आहे. तरूणांच्या म्हणण्यानुसार त्यांना लग्न विषयात पालकांचा सहभाग तर हवा आहे. पण अंतिम निर्णय हा त्यांचा असेल. त्यामुळे लग्न या विषयात हायब्रीड मॉडेल तयार झाले. पालकांच्या अपेक्षा या त्यांच्या पिढीला धरून असतात तर मुलांच्या अपेक्षा या त्यांच्या पिढीनुसार असतात. या सगळ्यात मूळ लग्न हा विषय अधिक कठीण होऊन बसतो. २) सोशल मिडियाच्या आभासी जगातील अपेक्षांची ओझी..सोशल मीडियाने या समस्येला आणखी एक परिमाण दिले आहे. इंस्टाग्राम, फेसबुक किंवा इतर माध्यमांवर लोकांचे यशस्वी, आकर्षक आणि आनंदी आयुष्य सतत पाहताना जोडीदाराबद्दलच्या अपेक्षाही बदलतात. आज अनेकांना केवळ चांगला स्वभाव किंवा आर्थिक स्थैर्य पुरेसे वाटत नाही. जोडीदाराचे व्यक्तिमत्त्व, छंद, करिअर, विचारसरणी, जीवनशैली, प्रवासाची आवड, सामाजिक भान आणि अगदी सोशल मीडिया उपस्थितीही महत्त्वाची वाटू लागली आहे. परंतू अपेक्षा का असू नयेत या मुलांमुलींच्या प्रश्नांवर पालकांना अनेकदा उत्तरं सापडत नाहीत.३) डिसिजन फटीगन्यूरोसायन्सनुसार मानवी मेंदूची निर्णय घेण्याची क्षमता मर्यादित असते. दिवसातून वारंवार तुलना, विश्लेषण आणि मूल्यांकन केल्यामुळे मानसिक थकवा निर्माण होतो. अठवडाभर ऑफिस आणि वीकएंडला अचानक अनेक प्रोफाइल्स पहाताना ‘डिसिजन फॅटिग’ येतो. म्हणजेच लग्नासाठी प्रोफाइल्स पाहताना शिक्षण, पगार, कुटुंब, शहर, करिअर, व्यक्तिमत्त्व, छंद अशा असंख्य घटकांची तुलना केली जाते. काही काळानंतर मेंदू थकतो. अशा अवस्थेत व्यक्ती चुकीचा निर्णय घेऊ शकते किंवा कोणताही निर्णय न घेण्याचा पर्याय निवडू शकते. ४) स्क्रोलिंग लूपमुळे निर्णयात अडथळेअनेक अभ्यासांनुसार swipe-based dating apps मध्ये असे design features असतात जे repeated engagement loop तयार करतात. Lucien Rochat आणि सहकाऱ्यांनी २०१९ मध्ये केलेल्या अभ्यासात एक डेटिंग अॅप वापरणाऱ्या संस्थेचा अभ्यास करताना असे आढळले की, काही युजर्समध्ये compulsive आणि self-regulation कमी होण्याचे patterns दिसतात. या सततच्या swiping-reward feedback loop मुळे युजर अधिक वेळ अॅपमध्ये गुंतून राहण्याची शक्यता वाढते. थोडक्यात काय, तर काही डेटिंग अप किंवा मॅट्रोमोनीयल साइट्स अशा डिजाइन केलेल्या असतात की, ज्यामध्ये त्यांचा हेतू हा केवळ स्क्रोलिंग वाढवणे किंवा साइटवर जास्तीत जास्त वेळ घालवला जावा हा असतो.५) लग्नाचं सरासरी वय वाढलं -National Family Health Survey 5 नुसार भारतात लग्नाचं सरासरी वय हळूहळू वाढताना दिसत आहे. शहरी भागात हे वय वाढल्याने लग्नाळू व्यक्ती अधिक independent आणि स्पष्ट अपेक्षांसह निर्णय प्रक्रियेत उतरते. मानसशास्त्र सांगतं की, वय वाढल्यावर व्यक्तिमत्त्व अधिक स्थिर होतं, त्यामुळे जोडीदार निवडताना flexibility कमी आणि expectations अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता निर्माण होते. अशा परिस्थितीतही choice paralysis वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही..या सगळ्यावर मानसशास्त्रात काय म्हटलं आहे..?मानसशास्त्रज्ञ बॅरी श्वार्ट्झ यांनी मानवी निर्णयप्रक्रियेचे दोन प्रकार सांगितले आहेत. ‘मॅक्सिमायझर्स’ आणि ‘सॅटिसफायझर्स’. मॅक्सिमायझर्सना प्रत्येक गोष्टीत सर्वोत्तम पर्याय हवा असतो. ते अधिक तुलना करतात, अधिक शोध घेतात आणि निर्णय घेतल्यानंतरही शंका घेत राहतात. दुसरीकडे, सॅटिसफायझर्स स्वतःचे काही महत्त्वाचे निकष निश्चित करतात आणि ते निकष पूर्ण करणारा पर्याय मिळाला की निर्णय घेतात.सध्या अनेक लग्नाळू लोकं ही त्यांच्याही नकळत मॅक्सिमायझर बनले आहेत. त्यामुळे त्यांना योग्य व्यक्ती मिळूनही समाधान मिळत नाही. कारण त्यांचे लक्ष समोरच्या व्यक्तीवर नसून अजून उपलब्ध असू शकणाऱ्या पर्यायांवर केंद्रित असते..Premium|Option Tarading: आधी जमिनीतला हंडा आणि आता ऑप्शन्स ट्रेडिंग; खजिना शोधण्याच्या मानसिकतेत आजचा तरुण आहे ते घालवून बसतोय का?.मानसशास्त्रातीलच हे तीन उपाय करून पहा..१) एकाच वेळी मॅट्रिमोनी ॲपवर रोज २०-३० प्रोफाईल्स स्क्रोल केल्याने मेंदूत कॉग्नेटिव्ह ओव्हरलोड होतो. म्हणूनच एका वेळी फक्त ३ प्रोफाईल्स निवडा. जोपर्यंत या तीन व्यक्तींशी बोलून हो किंवा नाही असा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत चौथ्या प्रोफाईलकडे पाहू नका. पर्यायांवर स्वतःहून अशी मर्यादा आणल्यास मेंदू शांत होतो आणि अचूक निर्णय घेऊ शकतो.२) मॅक्सिमायझेशन बिहेविअर विरुद्ध 'सॅटिसफायझिंग बिहेविअरचा वापर करा. म्हणजे आपल्या अपेक्षांची यादी ८०-२० नियमात बसविण्याचा प्रयत्न करावा. तुमच्या मुख्य आणि महत्त्वाच्या ८० टक्के अपेक्षा जर एखाद्या व्यक्तीमध्ये असतील, तर उर्वरित २० टक्के अपेक्षांबाबत तडजोड होऊ शकते का ते पहा.३) Phantom Compatibility टाळा. म्हणजे एखाद्या व्यक्तीमध्ये आभासी पद्धतीने गुंतणे टाळा. त्याऐवजी ऑनलाईन किंवा मॅट्रिमोनीवर एखादे स्थळ प्राथमिकदृष्ट्या आवडल्यास, २ आठवड्यांच्या आत त्यांची प्रत्यक्ष भेट झाली पाहिजे. प्रत्यक्ष भेटीमुळे व्यक्तीचे खरे हावभाव, बोलण्याची पद्धत आणि ऊर्जा मेंदूला लगेच समजतात. यामुळे डिजिटल बर्नआऊट आणि आभासी प्रेमाचा धोका टळतो.अंतिमत: मानसशास्त्रातील या थिअरीज या माणसांच्या वागण्याचं निरीक्षण करून मांडण्यात आल्यात. त्यामुळे या थिअरीच तुमच्या क्षमता कुठे कमी पडतायेत किंवा एखादी गोष्ट का घडतेय हे सांगण्यासाठी किंवा ओळखण्यासाठी मदत करतील. या शंभर टक्के उत्तर देतातच असे नाही. पण यामुळे आपल्याला स्वत:ला तपासून बघण्याची आणि सुधारणा करण्याची एक संधी उपलब्ध होऊ शकते असे म्हणता येईल.---------------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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