प्रीमियम आर्टिकल

Mosquito Bite & BloodGroup: मलाच डास का चावतात? डास रक्तगट ओळखतात का?

Do Mosquitoes Bite You More Than Other People?: डासांची दहशत जगभरात सगळीकडे आहे. आपल्या देशात तर कित्येक ठिकाणी ती आहेच पण आता मॅसेच्युसेट्समध्येसुद्धा पोहोचलीय. पण सगळ्यांना पडणारा एकच प्रश्न असतो, मलाच का चावतात डास? खरंच असं असतं का? उत्तरांसाठी वाचा...