Premium|Health Insurance: आरोग्य विमा घेणाऱ्या NRI चं प्रमाण वाढतंय, आरोग्यविम्याचा हा नवा अँगल समजून घ्या!

From Gulf to US: Why NRIs Prefer India for Health Coverage.अनुराग अमेरिकेत राहतो पण त्याने आरोग्य विमा मात्र भारतातला घेतलाय. अनुरागसारखे अनेकजण आहेत. अनिवासी भारतीयांनी अर्थात NRIनी भारतात हेल्थ इन्शुरन्स घेण्याचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. पॉलिसीबाजार या वेबसाइटने ताजा अहवाल सादर केलाय. त्यात दिसतंय की जानेवारी २०२६पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार वर्षागणिक १२६ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेलीय. हेल्थ पर्यटनाचा हा नवाच दृष्टीकोन या निमित्ताने समोर येतो आहे. याचं कारण कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये आहे की भारतातील वैद्यकीय अर्थव्यवस्थेत? विषय समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. पॉलिसीबाजाराने २०२६जानेवारीपर्यंतची आकडेवारी जाहीर केलीय. त्या आकडेवारीनुसार एनआरआयच्या बाबतीत एक महत्वाची अपडेट समोर येतेय. परदेशात राहणाऱ्या अनेक भारतीयांनी भारतात आरोग्य विमा उतरवलेला आहे. पॉलिसीबाजारच्या आकडेवारीनुसार फॅमिली फ्लोटर आणि पालकांसाठीच्या कव्हरेज पॉलिसींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.मात्र वैयक्तिक आरोग्य विमा योजनांमध्ये ६ टक्क्यांची घट झाली आहे. फॅमिली फ्लोटर पॉलिसींचा वाटा २० टक्क्यांवरून थेट ७० टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. पालकांसाठी घेतलेल्या पॉलिसींचा वाटा वर्षागणिक ३२ टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांपर्यंत गेला आहे..NRI भारतात विमा खरेदी करू शकतात का?हो. परदेशात राहणारा कोणताही अनिवासी भारतीय स्वतःसाठी आणि त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबासाठी भारतात उपलब्ध असलेल्या अनिवासी भारतीय आरोग्य विमा योजना खरेदी करू शकतो. त्यांना फक्त त्यांचे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे, जसे की वैध पत्ता पुरावा, अलिकडचा आयटीआर इत्यादी प्रदान करणे आवश्यक आहे. तथापि, भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना (पीआयओ) एनआरआयसाठी भारतात आरोग्य विमा खरेदी करण्यासाठी त्यांचे पासपोर्ट सादर करावे लागतात. येत्या काळात भारतात येण्याचा विचार करणारे अनेक NRI अशाप्रकारे भारतात विमा खरेदी करत आहेत, अशी माहिती पॉलिसीबझारच्या संकेतस्थळावरून मिळते..Premium|Insurance 2.0 India : सर्वांसाठी विमा, सर्वांसाठी संरक्षण: 'इन्शुरन्स २.०' सुधारणा विधेयकाने विमा क्षेत्रात नवा अध्याय.पॉलिसी बझार या वेबसाइटने लिंक्डइनवर इन्शुरन्सविषयावरील माहिती शेअर केली आहे. त्यांनी लिंक्डइनवर टॉपिक डिस्कशनमध्ये हेल्थ इन्शुरन्सविषयी अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. त्यांचा अहवाल वाचण्यासाठी क्लिक करा..वैयक्तिक योजना विमाधारकासाठी स्वतंत्र कव्हरेज देतात. फॅमिली फ्लोटर योजना दोन ते सहा सदस्यांना (पॉलिसीधारकासह) एकत्रित विमा रकमेअंतर्गत संरक्षण देतात. तर पालकांसाठीच्या योजना विशेषतः आई-वडील किंवा ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार केल्या जातात. या वैयक्तिक आणि फ्लोटर अशा दोन्ही प्रकारात असू शकतात. पॉलिसीबाजारच्या आरोग्य विमा विभागाचे प्रमुख सिद्धार्थ सिंगल म्हणाले, ''एनआरआय भारतातील आरोग्य विम्याकडे आता एका नव्या दृष्टीकोनातून पाहत आहेत. आमच्याकडील विमा आकडेवारीत तब्बल १२६ टक्क्यांची वाढ दिसतेय. ही वाढ दाखवून देत आहे की, तंत्रज्ञानाने आरोग्यसेवेच्या सीमारेषा पुसून टाकल्या आहेत.'.मनीकंट्रोल या वेबसाइटशी बोलताना सिंगल म्हणाले, ''जरी तुम्ही परदेशात असाल तरीही तुम्ही भारतातील आरोग्यसेवेचा योग्य तो लाभ घेऊ शकता. आता तर एआय-आधारित टेलिमेडिकल सेवांसुद्धा अधिक प्रमाणावर दिसत आहेत. त्यामुळे अंतराचे अडथळे काहीसे नाहीसे झाले आहेत. आमचे NRI ग्राहक आता केवळ आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विमा घेत नाहीत. ते व्यापक आरोग्य नियोजनाचा भाग म्हणून त्याकडे पाहत आहेत.''.Senior Travel Insurance : निवृत्तीनंतर निश्चिंत प्रवासासाठी प्रवास विमा का गरजेचा? तज्ज्ञ सांगतात महत्त्वाच्या गोष्टी.भारतीय विम्याला मागणी का?पॉलिसीबाजारच्या आकडेवारीनुसार, गल्फ देशात काम करणाऱ्या एनआरआयमध्ये आरोग्य विमा घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे. आरोग्य विम्यातील त्यांचा वाटा ५० टक्के आहे. त्यातही विशेषतः संयुक्त अरब अमिराती (UAE), सौदी अरेबिया आणि कुवेतमध्ये राहणाऱ्यांचा मोठा सहभाग आहे.याच अहवालानुसार, भारतात एनआरआयसाठी आरोग्य विम्याचा खर्च १२० ते ३०० डॉलर दरम्यान असतो; तर गल्फ देशांमध्ये हाच खर्च २,००० ते ३,००० डॉलरपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे भारतात येऊन इन्शुरन्स घेणं एनआरआयसाठी फायद्याचं आणि स्वस्त पडतं. युरोपमधील एनआरआयचा वाटा यात २५ टक्के आहे. तर अमेरिका आणि कॅनडा मिळून १७ टक्के आहे. त्यानंतर आशिया, न्यूझीलंड आणि आफ्रिका मिळून ८ टक्के वाटा आहे..युरोपमध्ये तातडीच्या नसलेल्या शस्त्रक्रियांसाठी प्रतीक्षा कालावधी असतो. तो बऱ्याचदा जास्त असल्याने अनेक एनआरआय भारतातील आरोग्य विम्याचा लाभ घेऊन भारतात येऊन जलद उपचार करून घेतात. अमेरिका आणि कॅनडा सारख्या देशांमधील प्रचंड वैद्यकीय खर्च पाहता भारतातील वैद्यकीय खर्च आणि सुविधा त्यांना स्वस्त पडते. अगदी विमानखर्चासह या सुविधा सोप्या पडत असल्याने अनेक एनआरआय भारतातील उपचारांकडे वळतात. .आंतरराष्ट्रीय वैद्यकीय खर्च झपाट्याने वाढतो आहे. त्यावेळी भारतासारख्या विकसनशील देशात वैद्यकीय सुविधा घेणं अनिवासी भारतीयांना सोईचं पडत आहे. भारतात वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा चांगला आहे. शिवाय आता इथे अनेक मोठमोठी आणि सुसज्ज रुग्णालये उभी राहत आहेत. बाहेरील देशांपेक्षा भारतात वैद्यकीय सुविधांचा खर्च सुमारे ४० टक्के कमी होतो. त्यामुळे भारताला अधिक मान्यता मिळते आहे..कुटुंबासाठी भारतीय विमा का?सिंगल यांच्या मते, एनआरआय आता केवळ मूलभूत कव्हरेज न घेता व्यापक आरोग्य उपाययोजना निवडत आहेत. यात प्रतिबंधात्मक तपासण्या, बाह्यरुग्ण खर्च (OPD), नियोजित उपचार आणि दीर्घकालीन गरजांचा समावेश आहे. अनेक एनआरआयचे वृद्ध पालक भारतात राहतात त्यांच्यासाठी 'कॉन्सर्ज सपोर्ट'सह पॉलिसी घेतल्या जात आहेत..Premium|AI in Healthcare : वैद्यकीय क्षेत्रातील 'एआय' चा वापर.मोठ्या विमा रकमेच्या योजना निवडणाऱ्यांमध्ये ७० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. सोबतच वैद्यकीय महागाईपासून संरक्षण मिळावे म्हणून बहुवर्षीय पॉलिसी घेण्याचे प्रमाण १९ टक्क्यांनी वाढले आहे.अहवालानुसार, भारतात प्रगत रोबोटिक शस्त्रक्रिया किंवा काही विशेष उपचार करण्यासाठी अनेक एनआरआय मोठ्या रकमेच्या विमा योजनेची मागणी करत आहेत. त्यात ते २-३ वर्षांच्या कालावधीच्या पॉलिसीज घेतात त्यामुळे दरवर्षी त्याचं रिन्युएशन करण्याची गरज राहत नाही. .भारतात आणि परदेशात दोन्हीकडे दंतचिकित्सा ही बहुतांशवेळा विमा रकमेत अंतर्भूत नसते. मात्र आता काही विमा योजना OPD कव्हर देतात. दंतचिकित्सेसाठी अशाप्रकारच्या विमा योजनांची मदत घेतली जाते. यासोबतच मोतिबिंदूसारख्या शस्त्रक्रियांसाठी विमा योजना अधिक वापरल्या जात आहेत. .एनआरआयसाठी विशेष सवलतबहुतांश विमा कंपन्या एनआरआयसाठी भारतीय आरोग्य विमा विक्री वाढवण्यासाठी प्रयत्न वाढवत आहेत. काही कंपन्या ४० टक्क्यांपर्यंत सवलत देत असून अनेक कंपन्यांकडून सरासरी २५ टक्के सूट दिली जात आहे. 