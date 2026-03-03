Premium|Financial Fraud with Seniors: आर्थिक फसवणुकीचे सॉफ्ट टार्गेट ज्येष्ठ नागरिकच का असतात..?

पुणे - अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर एका व्हिडिओत सांगतायेत.. एक चार पाच दिवसांपूर्वी मला मेसेज आला की तुमच्या गॅस कनेक्शनचा प्रॉब्लेम झालाय ते कनेक्शन आज संध्याकाळी कट करण्यात येईल. ते कट करायचे नसेल तर लगेच बिल भरा... पण मी बिल भरलंय असं ऐश्वर्या यांनी सांगितल्यावर आम्ही डिजिटायजेशन करतोय तुम्हाला परत भरावं लागेल असं सांगत एक फाईल पाठवली व त्यावर क्लिक करायला सांगितले. त्यांचा आयफोन असल्यामुळे ती फाईल उघडली नाही पण त्या व्यक्तीने एड्रॉईड फोनरुन उघडा असे सांगितले.. एव्हाना त्यांना कळालं की हा फ्रॉड कॉल होता....केवळ अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर नाही तर केवळ मागच्या आठवड्यातील घटनांचा आढावा घेतला तर पुण्यात एका ज्येष्ठ नागरिकाची १२ कोटींची फसवणूक झाली. त्याआधी मुलुंडमधील एका व्यक्तीने स्वत:चा फ्लॅट विकून सव्वा कोटी समोरच्या व्यक्तीला दिले.आता या आर्थिक फसवणुकीचे आकडे हे हजारात किंवा लाखात न रहाता कोटींमध्ये गेले आहेत. फक्त महाराष्ट्राचा विचार करायचा झाला तरी दर दिवसाला एक मोठी आर्थिक फसवणूक होते आहे. आणि यातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याला बळी पडतायेत ज्येष्ठ नागरिक..!ही आर्थिक फसवणूक करण्याचा प्रयत्न प्रत्येकच वयोगटातील व्यक्तीसोबत होत असला तरी याला बळी पडणाऱ्यांमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांचे प्रमाण जास्त आहे.या आर्थिक फसवणुकीसाठी हे लोक ज्येष्ठ नागरिकांची निवडच का करतात, त्या निवडीमागे या फसवणूक करणाऱ्यांचा काय विचार असतो, ज्येष्ठ नागरिक याला बळी का पडतात, आकडेवारी काय सांगते आणि या सगळ्यात अडकायचे नसेल तर काय करायचे हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखातून.. .आकडेवारी काय सांगते..?एका प्रश्नाचे उत्तर देताना लोकसभेत गृहमंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारतीय लोकांनी २०२४ या वर्षांत तब्बल २२ हजार ८४५ कोटी रूपये सायबर फ्रॉडमध्ये गमावले आहेत. मागील वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा तब्बल २०६ टक्क्यांनी वाढला आहे.ज्येष्ठ नागरिकांच्या होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीविषयी पीआयबीने जुलै २०२५ मध्ये एक प्रसिद्धीपत्रक जाहीर केले असून त्यामध्ये नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोची आकडेवारी दिली आहे. यामध्ये २०१८ मध्ये २७ हजार २४८, २०१९ मध्ये ४४ हजार ७३५, २०२० मध्ये ५० हजार ३५, २०२१ मध्ये ५२ हजार ९७४, २०२२ मध्ये ६५ हजार ८९३ आर्थिक फसवणुकीचे गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. एनसीआरबीने ज्येष्ठ नागरिकांची अशी वेगळी आकडेवारी काढली नसली तरी मोठ्या प्रमाणात ज्येष्ठ नागरिक या सगळ्याला बळी पडत आहेत असं या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. .फसवणूक करणारे ज्येष्ठ नागरिकांची निवड का करतात..?१) शारिरीक आणि मानसिक कमकुवतपणाअमेरिकेतील University of Michigan मधील इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थकेअर पॉलिसी अन्ड इनोव्हेशनच्या अभ्यासात असे दिसून आले आहे की, मिशिगनमधील ३ पैकी १ वृद्ध व्यक्ती ही स्कॅमला बळी पडली आहे. २०२३ च्या अभ्यासात ६९ टक्के वृद्धांना असा अनुभव आला की त्यांच्यासोबत ऑनलाईन, फोनच्या माध्यमातून, टेक्ट किंवा ई मेलच्या माध्यमातून स्कॅम करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ६२ टक्के वृद्धांना असे वाटते की त्यांच्यासोबत स्कॅम किंवा फ्रॉड होतंय हे त्यांना कळंतच नाही. तर ३१ टक्क्यांनी हे मान्य केलंय की त्यांच्यासोबत कोणता ना कोणता स्कॅम झाला होता.हा अभ्यास अमेरिकेतला असला तरी ज्येष्ठ नागरिकांना यामध्ये का टार्गेट केलं जातं याची कारणं या अभ्यासात दिली आहेत. या अभ्यासात सांगितलं आहे की, ५० ते ८० वयोगटातील लोक ज्यांचे मानसिक किंवा शारिरीक आरोग्य तुलनेने कमकुवत आहे आणि ज्यांची स्मरणशक्ती कमी आहे किंवा त्यांना अपंगत्व आहे त्यांना इतरांपेक्षा त्यांची जास्त फसवणूक होण्याची शक्यता असते. २) ज्येष्ठ नागरिकांकडे असणारा बँक बॅलन्स..अमेरिकन सायबर सिक्युरिटी संघटनेच्या विश्लेषणात संशोधनाच्या आधारे ज्येष्ठ नागरिक याला बळी पडत असल्याची पाच कारणं सांगितली आहेत. त्यातील पहिले कारण म्हणजे, स्कॅमर हे वृद्ध लोकांच्या विश्वासाचा आणि नम्रतेचा फायदा घेतात. दुसरं म्हणजे तंत्रज्ञान सतत बदलतं आहे, स्कॅमर्स या बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत अपडेट होतात. त्या तुलनेत वृद्ध हे मर्यादित माहिती घेतात. तिसरं पण अतिशय महत्त्वाचं कारण म्हणजे, वयाच्या निवृत्तीत ज्येष्ठ नागरिकांकडे मोठ्या प्रमाणात साठवलेले पैसे असतात. बॅंक बॅलन्स असतो. त्यामुळे ते सॉफ्ट टार्गेट बनतात. एकटेपणा हेदेखील महत्त्वाचे कारण आहे. अनेक वृद्ध लोक हे एकटे रहात असल्याने त्यातील अनेकजण हे रोमॅन्स स्कॅमला फसतात. किंवा सेक्सटॉर्शनला देखील फसत असल्याचं समोर आलं आहे. आणि पाचवं कारण आहे की, हल्लीचे स्कॅम हे इतक्या स्मार्टली केले जातात ज्यामध्ये नागरिकांना आपल्या खात्यातून पैसे गेलेत हे सुद्धा अनेक दिवस कळतंच नाही. त्यामुळे याची नोंद खूप ऊशीरा होते किंवा अनेकदा होतही नाही. ३) बळी पडण्यामागे मानसिक कारणे देखील...स्टॅनफॉर्ड विद्यापीठाच्या सेंटर ऑन लाँगेव्हिटीच्या अभ्यासानुसार, ज्यावेळी लोक भावनिकदृष्ट्या उत्तेजित होतात, उत्साहित होतात किंवा निराश होतात तेव्हा वृद्ध तरुणांपेक्षा स्कॅमर्सचे बळी जास्त पडू शकतात असे डेव्हिड स्टार जॉर्डनचे मानसशास्त्राचे प्राध्यापक आणि स्टॅनफोर्ड मानसशास्त्र विभागाचे अध्यक्ष इयान एच. गॉटलिब यांनी सांगितले.जेव्हा आपण खूप उत्साही किंवा खूप रागात असतो, तेव्हा आपल्या मेंदूचा 'अमिग्डाला' हा भाग सक्रिय होतो. हा भाग भावनांवर नियंत्रण ठेवतो. जेव्हा हा भाग अति-सक्रिय होतो, तेव्हा मेंदूचा तार्किक विचार करणारा भाग काही काळासाठी सुस्त होतो. यामुळे माणसाला काय बरोबर आणि काय चूक याचा सारासार विचार करता येत नाही. याला इमोशनल हायजॅकिंग म्हणतात..Premium|Mutual Fund : म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून कुटुंबाने कशापद्धतीने कमावली संपत्ती ?.फसवणूक कशा प्रकारची असते..?सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल असणाऱ्या अपूर्वा जोशी यांनी त्यांच्या ओळखित असणाऱ्या व्यक्तींच्या बाबतीत झालेले काही किस्से सांगितले.प्रसंग १माझ्या ओळखीतल्या एका काकूंच्या बाबतीत झालं की, त्यांची मुलगी अमेरिकेला होती. अमेरिकेत फोनवर बोलताना कोणतं तरी बटण दाबलं गेलं.. अकाउंटमधून खूप मोठी रक्कम गेली. त्यांना ही गोष्ट समजलीच नाही की नेमकं काय झालं. जेव्हा समजली तेव्हा पण त्यांनी ही गोष्ट घरात कोणालाच २१ दिवसांपर्यंत सांगितलीच नाही. जर लगेच सांगितलं असतं तर कदाचित ती रक्कम परत मिळवणं शक्य झालं असतं पण त्यांना वाटलं मुलं काय म्हणतील.. इतकी साधी गोष्ट येत नाही का..? या भितीने त्यांनी याबाबत कोणालाच सांगितले नाही आणि त्यांचे पैसे त्यांना परत मिळालेच नाहीत. प्रसंग २दुसरी गोष्ट माझ्या परिचयाच्या व्यक्तींसोबतच झालेली. त्यामध्ये एक आजीआजोबा होते. त्यांची मुलगी अमेरिकेत होती. एक दिवस मुलीच्या मैत्रिणीचा फोन आला की काकू मला अर्जंट पैसे हवेत आईला अडमिट करायचं आहे.. माझं गुगल पे बंद झालं आहे. मी लगेच तुम्हाला पैसे परत देते. काकूंनी लगेचच पैसे दिले. अर्ध्या तासात पैसे परत आल्याचा मेसेजही आला. त्यामुळे त्या निश्चिंत झाल्या. पण काही दिवसांनी त्यांनी तिला फोन केल्यावर ती म्हणाली की मी असा कोणताही फोन केला नव्हता. त्यावेळी बँकेत पैसे जमा झालेच नव्हते तो मेसेज आणि तो फोन फ्रॉड असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. पण आवाज क्लोन केलेला असल्याने तो आवाज हुबेहुब मुलीच्या मैत्रिणीसारखाच आलेला होता. .ज्येष्ठ नागरिक सॉफ्ट टार्गेट असण्याचं पहिलं कारण म्हणजे निवृत्तीनंतर कमावून रक्कम बँकांमध्ये ठेवलेली असते. त्यामुळे यांच्याकडे पैसे मिळतीलच अशी खात्री फसवणूक करणाऱ्यांना असते. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची मुलं ही त्यांच्याजवळ न रहाता कामासाठी दूर असतात किंवा परदेशात असतात. अशा वेळी यांना सॉफ्ट टार्गेट करणे सोपे जाते. तसेच तंत्रज्ञानाची पुरेशी माहिती नसणे ही देखील गोष्ट आहे. अनेकदा मुलांना त्रास द्यायला नको म्हणून पालक त्यांना काही गोष्टी सांगत नाहीत.अपूर्वा जोशी, सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल. स्टॅनफोर्ड सेंटर ऑन लाँगेव्हिटीच्या संचालिका मार्था डेव्ही यांनी फसवणूक टाळण्यासाठी खालील उपाय सुचवले आहेत.थांबा आणि विचार करा : कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी किंवा हो म्हणण्यापूर्वी काही दिवस वाट पहा. यामुळे तुमच्या एकदम आलेल्या भावना शांत होतील आणि तुम्ही त्या गोष्टीवर योग्य विचार करू शकाल.तर्क वापरा : जर एखादी ऑफर गरजेपेक्षा जास्त चांगली वाटत असेल, तर ती बहुधा फसवणूक असू शकते.ओळख तपासा : फोनवर अनोळखी व्यक्तीला वैयक्तिक माहिती देऊ नका. विक्रेते किंवा आर्थिक सल्लागारांची कागदपत्रे आणि पार्श्वभूमी तपासा.घाई करू नका : फसवणूक करणारे लोक सहसा वेळ कमी आहे असे सांगून तुमच्यावर दडपण आणतात किंवा मोठ्या लोकांची नावे वापरतात. अशा वेळी सावध रहा.याविषय़ी अपूर्वा जोशी म्हणाल्या, अनेकदा कोणच्यातरी लग्नाची पत्रिका म्हणून आपण ती फाईल उघडायला जातो पण बॅगराउंडला तुमच्या बँक अकाउंटची माहिती घेणारं सॉफ्टवेअर डाऊनलोड होत असतं. त्यामुळेच कोणत्याही अनोळखी लिंकवर क्लिक करू नका, ओटीपी शेअर करू नका, एपीके फाईल डाऊनलोड करू नका.मुळात ज्येष्ठ नागरिकांनी घाबरून जाऊन निर्णय घेऊ नये. कोणताही निर्णय हा पॅनिक मोडमध्ये न घेता, न घाबरता शांतपणे घेण्याची गरज आहे. तसेच एखादी गोष्ट खूप जास्त तांत्रिक वाटली किंवा समजली नाही तर विश्वासू व्यक्तींकडून त्याची माहिती घेणे आवश्यक आहे..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.काही टीप्सआपले पैसे शक्यतो नॅशनलाइज बँकेतच ठेवा जिथे सिक्युरिटीला प्राधान्य दिलं जातं.पैसे सेव्हिंगमध्ये न ठेवता ते एफडी किंवा अन्य गोष्टीत गुंतवून ठेवा. गरजेपुरतेच पैसे सेव्हिंगला ठेवाकोणत्याही फेक कॉलला एंटरटेन करू नका. गरजेपेक्षा जास्त माहिती देऊ नका. वैयक्तिक माहिती, डिटेल्स देणं टाळाकोणत्याही अननोन नंबरवरून आलेल्या एसएमएसवर विश्वास ठेऊ नका, लिंकवर क्लिक करू नका.सोशल मिडियावर फक्त तुमचे प्रत्यक्ष मित्रच असू द्या अनोळखी लोकांना काढून टाकत अकाउंट प्रायव्हेट करून घ्याएखादी गोष्ट नाही समजली तर विश्वासू व्यक्ती किंवा मुलांची मदत घ्यायला लाजू नका.मोबाईलचे सेटिंग शक्या तितके प्रायव्हेट ठेवा. --------------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.