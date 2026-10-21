Premium|Children Internet Use: मुलांच्या इंटरनेट वापरावर बंदी घालणार नाही, असं न्यायालय का म्हणतंय?

नुकतंच सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, इंटरनेटचा वापर हा मुलांचा मूलभूत हक्क आहे. पण कसं?नुकतंच १५ ऑक्टोबरला सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात स्पष्ट केलं की, इंटरनेट मिळवणं आणि त्याचा वापर करणं हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत हक्क आहे. लहान मुलांनाही इतर नागरिकांप्रमाणे तो हक्क आहे. त्यामुळेच मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालता येणार नाही.एकीकडे मुलांचा स्क्रीन टाइम हा पालकांच्या चिंतेचा विषय झालेला असतानाच न्यायालयाच्या या वाक्याबद्दल अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दुसरीकडे कर्नाटक आणि आंध्रासारख्या अनेक राज्यांतून मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर निर्बंध आणण्याचा विचार सुरू आहे. भारताबाहेरच्या काही देशात तर याआधीच या विषयीचे निर्णय आलेले आहेत. अनेक ठिकाणी अल्पवयीन मुलांच्या स्क्रीन टाइमवर आधीच मर्यादा आहे. मग भारत आता नेमकं काय करणार, सविस्तर समजून घेऊ सकाळ प्लसच्या या लेखातून..न्यायालयाने अचानक मुलांच्या इंटरनेट वापरावर नजर कशी वळवली हे पाहणं रंजक आहे. ते समजून घ्यायचं असेल तर आधी कोणत्या खटल्यातून हा निकाल दिला गेलाय, त्याचा विचार करावा लागेल.न्यायालयाने मुलांच्या इंटरनेट वापराविषयी टिप्पणी कोणत्या खटल्यातून केली आहे?सन २०२४ मध्ये न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. तो होता पॉक्सो विषयक. बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित कंटेंट पाहणं, तो जवळ बाळगणं आणि त्याबद्दल पोलिसांना माहिती न देणं, हा पॉक्सो कायदा तसेच माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो; मग असा कंटेंट इतरांना पुढे पाठवला नसला तरीही कारवाई होऊ शकते, असं या निकालातून स्पष्ट झालं.हे स्पष्ट करावं का लागलं याचं कारण मद्रास उच्च न्यायालयातील एका खटल्यात आहे कारण असा कंटेंट केवळ डाऊनलोड करून वैयक्तिकरीत्या पाहणं आणि तो कोणालाही न पाठवणं हा गुन्हा ठरत नाही, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. एवढंच नव्हे तर एका खटल्यातील आरोपीवरील आरोपपत्रच रद्द केलं होतं..‘जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स’ या स्वयंसेवी संस्थांच्या आघाडीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनीही अशा कंटेंटवर करडी नजर ठेवावी आणि कारवाई करावी, यासाठी मार्गदर्शक तत्व ठरवण्याची मागणीही झाली होती.यानंतर काही सुनावण्यांमध्ये स्पष्ट झालं की, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सकडून या आदेशांचं पालन करण्यात गंभीर त्रुटी राहिल्या आहेत. न्यायालयाने तसं नमूद केलं. इतकंच नाही, तर रिडायरेक्ट लिंक्सच्या माध्यमातून अशा बाल लैंगिक शोषण सामग्रीचा (सीएसईएएम) पेड प्रमोशनद्वारे प्रसार केला जात असल्याच्या बातम्यांचीही न्यायालयाने दखल घेतली होती. बीबीसीने या संबंधी बातम्या केल्या होत्या तसंच थेट मेटाच्या अधिकाऱ्यांना गाठून त्यांच्याकडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्नही केला होता..Premium|US Green Card Suspension: अमेरिकेतल्या नोकरीचे रस्ते आता बंद होणार का? भारतीयांसाठी नेमकं काय बदलेल?.यानंतर पुन्हा एकदा मुलांच्या इंटरनेट आणि सोशल मीडिया वापराची चर्चा सुरू झाली. आपल्या आधीच्या आदेशांचं कितपत पालन झालंय याचा आढावा सुनावणीतून घेताना न्यायालयाने एक महत्त्वाची गोष्ट स्पष्ट केली.न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने स्पष्ट केलं, की मुलांच्या सुरक्षिततेच्या नावाखाली त्यांच्या सोशल मीडिया वापरावरच मर्यादा घालणं योग्य नाही. जगभरात जरी असा ट्रेंड दिसत असला तरी खंडपीठाने म्हटलं की, आम्ही जाणीवपूर्वक त्याचं समर्थन करायचं नाही, असं ठरवलं आहे..इंटरनेट वापराबाबत न्यायालयाने काय निकाल दिला आणि का?इंटरनेट मिळवण्याच्या अधिकाराला मूलभूत अधिकार मानणाऱ्या जुन्या न्यायनिर्णयांचा दाखला न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने सांगितलं की माहितीचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. तो आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचाच भाग आहे. मुलं ही देशाची नागरिकच असल्याने त्यांनाही भारतीय नागरिकत्वाचे मूलभूत नियम लागू होतातच. दुर्गम, ग्रामीण भागातील अनेक मुलांना शिक्षण आणि माहिती मिळवण्यासाठी इंटरनेट हेच केवळ एक साधन असतं.इंटरनेट मिळणं हा मूलभूत अधिकार असल्याचं मानल्यानेच मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालणार नाही असं न्यायालयाने सांगितलं. इतकंच नव्हे तर मुलांच्या इंटरनेट वापरावर टोकाचे निर्बंध घालायलाही नकार दिला. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं, “आम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की, मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट बंदी घालणं म्हणजे चुकीचा आणि असमतोल मार्ग निवडण्यासारखे आहे. अशा टोकाच्या बंदीमुळे मुलं अधिक सुरक्षित होतात हे आजवर जगातल्या कोणत्याही न्यायव्यवस्थेला सिद्ध करता आलेलं नाही.”.मग मुलांच्या इंटरनेट वापरावर निर्बंध नकोच?आजचं इंटरनेट मुलांसाठी सुरक्षित नाही, हे खंडपीठाने मान्य केलं. पण मुलांच्या सुरक्षेसाठी जे उपाय करायचे ते आक्षेपार्ह कंटेंट करणाऱ्या व्यक्तींच्या विरोधात राबवले गेले पाहिजे. निष्पाप मुलांविरुद्ध निर्बंध आणू नका. मुलांची सुरक्षा ठेवणारी यंत्रणा अपयशी असल्याने मुलांनाच इंटरनेटपासून दूर ठेवणं म्हणजे पीडितेलाच दोषी धरण्यासारखं ठरेल, असं न्यायालयाने म्हटलंय.न्यायालयाने निकालात म्हटलंय की, निर्बंध लादण्यासाठी वयाची अट घालायचं ठरवलं तर मग संवेदनशील स्वरुपाची वैयक्तिक माहिती सतत गोळी करत राहावी लागेल, इतकंच नव्हे तर त्यावर पाळतही ठेवावी लागेल. त्यामुळे लोकांच्या गोपनियतेवर अतिक्रमण होऊन या माहितीचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे.दुसरं म्हणजे केवळ कायद्याने बंदी घातली म्हणून मुलं इंटरनेट वापरणं थांबवणार नाही. उलट बंदी नसलेल्या, कदाचित म्हणूनच अधिक असुरक्षित प्लॅटफॉर्म्सकडे वळतील. त्यामुळे सरसकट बंदी हा उपाय नाही..मग मुलांसाठी सुरक्षेची काळजी कोण करणार ?न्यायालयाने सांगितलं की, पालकांची संमती, मार्गदर्शन आणि देखरेखीवर जास्त भर द्या. बँकेची खाती प्रायव्हेट राहतील असा चाईल्ड मोड सुरू करणं, अनोळखी माणसांचे कॉल व मेसेज रोखणं आणि जाहिराती तसेच कंटेंटवर नियंत्रण ठेवणं यांसारखे उपाय करावे, असं सुचवलं आहे. मात्र त्यांची नेमकी नियमावली कशी असावी, याची जबाबदारी न्यायालयाने केंद्र सरकारवर दिलेली आहे. अश्लील वेबसाईट्ससारखा मुलांसाठी अत्यंत घातक असलेला कंटेंट रोखण्याचा पूर्ण अधिकार सरकारकडे असेल असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, बाल लैंगिक शोषणाचा कंटेंट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘नॅशनल हॅश अँड युआरएल लिस्ट डेटाबेस’ तयार करावा आणि त्यातल्या प्रत्येक नोंदीची किमान तीन प्रशिक्षित विश्लेषकांकडून खात्री करून घेतली जावी..Lawrence Bishnoi:टायगर श्रॉफवरील गोळीबारानंतर चर्चेत आलेल्या बिश्नोई गँगचा म्होरक्या लॉरेन्स खरंच तुरुंगातून टोळी चालवतो का?.तसेच इतर तक्रारींवर कारवाई करून असा कंटेंट हटवल्याची माहिती दोन तासांच्या आत दिली पाहिजे आणि मिळालेल्या तक्रारींची दखल २४ तासांच्या आत घेतली गेली पाहिजे, अशी सूचनाही केली आहे.अशा गुन्ह्यांसाठी केंद्र सरकारने भरभक्कम दंडात्मक तरतुदींचा विचार करावा आणि अशा आक्षेपार्ह कंटेंटच्या बदल्यात पे-वॉलद्वारे कमावलेला सर्व बेकायदेशीर नफा जप्त करून तो सरकारजमा करावा, असेही आदेश न्यायालयाने दिले..तज्ज्ञ काय म्हणतात?वैशाली मंडपे या सायबर एक्स्पर्ट सोबत आम्ही संवाद साधला. वैशाली म्हणतात, हा निर्णय मलातरी खूप चुकीचा वाटतो. कारण यामुळे मुलांना सरसकट सूट मिळेल. World Health Organisation ने मुलांच्या इंटरनेट वापरासाठी काही वयोमर्यादा निश्चित केली आहे. कारण मुलं इंटरनेट सरसकट वापरण्यासाठी तितकीशी मानसिक आणि शारीरिक सज्ज असतील असं नाही.मुलांचं क्रिटिकल थिंकिग म्हणजेच चिकित्सक विचारसरणी तयार होण्याच्या आधीच जर त्यांच्यासमोर इंटरनेटचा महापूर आला तर त्यांतून वाचणं कठीण होऊन बसेल. व्हिडीओ किंवा इंटरनेटवरचा कंटेंट पाहणं आणि त्यानुसार वागणं, हे अगदी रोजचंच होऊन बसेल.इंटरनेट वापरातला महत्त्वाचा धोका आहे तो गेमिंग, गॅम्बलिंग आणि पॉर्नचा. या तिन्ही गोष्टी अगदी ५वीपासून ते पुढे कॉलेजच्या वयोगटातील मुलं करतात, असं वैशाली म्हणतात.त्या सांगतात की, डिजिटल व्यसनाचा धोका आहेच पण त्याहीपेक्षा पॉर्न पाहणं, हिंसक कंटेंट पाहणं त्यातून मानसिकतेवर परिणाम होणं, ताणात वावरणं या धोक्यांचा विचारही कुणी करत नाहीये. मुलांना आपण गुड टच-बॅड टच शिकवतो पण सेफ व्हर्च्युअल टच कोण शिकवणार? ते माहिती नसल्यानेच त्यांना सगळ्यात जास्त धोका आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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