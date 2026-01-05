Premium| हुलकावणी देणारा व्यापार करार

प्रीमियम आर्टिकल

Why India US trade agreement is delayed? भारत-अमेरिका व्यापार करारावर रशियाप्रमाणेच चीनचेही सावट आहे. नव्या वर्षात अमेरिकेसोबत रखडलेला व्यापार करार मार्गी लावतानाच चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोदी सरकारला प्रत्यक्षात उतरतील अशी ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सुनील चावके

‘सकाळ’च्या दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख

स न २०२५ मध्ये अमेरिकेने युरोपीय महासंघ, ब्रिटन, जपान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, कंबोडिया, थायलंड, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स, एल साल्वाडोर, अर्जेंटिना, इक्वेडोर, ग्वाटेमाला यांच्याशी व्यापार वाटाघाटी आणि करार केले आहेत. मात्र, त्याचवेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतासोबत फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत वॉशिंग्टन आणि दिल्लीत झालेल्या सहा औपचारिक फेऱ्यांनंतरही वाटाघाटीची चौकट निश्चित होऊनही अद्याप व्यापार करार झालेला नाही. तो हुलकावणी देतच आहे.

