Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का?

Trump, Greenland crisis and the Future of NATO Explainedअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक सत्तासमीकरणं पार बदलून टाकण्याचा जणू चंगच बांधलाय. ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांची नजर आहे, ते काही लपून राहिलेलं नाही पण याच मुद्द्यावरून आता NATOराष्ट्रसमूहात फूट पडेल की काय, अशी भीती वाटते आहे. कारण ग्रीनलँडप्रकरणी अमेरिकेच्या भूमिकेला विरोध दर्शवणाऱ्या मित्र देशांवर ट्रम्पनी टॅरिफ लादलं आहे. नाटो राष्ट्रसमूह केवळ सहभागी राष्ट्रांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सत्तासंतुलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मग ट्रम्पच्या भूमिकेमुळे हा सगळा डोलारा कोसळणार का?सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून..ग्रीनलँडचा वाद काही थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. ट्रम्प यांना ग्रीनलँड खरेदी करायचं किंवा अमेरिकेत विलीन करायचं आहे. पण हे काही सोपं नाही. २०१९पासून ट्रम्पनी ग्रीनलँडचा मुद्दा लावून धरला आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ट्रम्प म्हणाले होते, अमेरिकेने ग्रीनलँड विकत घ्यावे ते एक चांगले 'रिअल इस्टेट डील' असू शकते. डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडच्या नेत्यांनी ही गोष्ट उडवून लावली होती. त्याआधी १९४६ मध्ये अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांनी डेन्मार्ककडे १०० दशलक्ष डॉलर्सच्या सोन्याची ऑफर देऊन ग्रीनलँड विकत घेण्याचा प्रयत्न केला होता. पण तेव्हाही हे शक्य झालं नव्हतं. आता २०२५पासून ट्रम्पनी परत एकदा ग्रीनलँडचा मुद्दा लावून धरला आहे. .Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .ट्रम्पना आणि अमेरिकेला ग्रीनलँड का हवं आहे?ग्रीनलँड हे जगातली सर्वात मोठं बेट आहे. उत्तर अटलांटिक आणि आर्क्टिक महासागराच्यामध्ये ते वसलेलं आहे. त्याची लोकसंख्या अगदी कमी म्हणजे सुमारे ५६ हजार आहे. पण भौगोलिक आणि सामरिक दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचं बेट आहे. .ग्रीनलँडमधील बहुतांश भाग बर्फाच्छादित आहे. अमेरिका, युरोप, रशिय यांच्यामध्ये असलेलं हे बेट आर्क्टिक भागातील लष्करी हालचालींसाठी, रडार यंत्रणा, क्षेपणास्त्र संरक्षणासाठी अतिशय उपयोगाचं आहे.अमेरिका आधीच ग्रीनलँडमध्ये Thule Space Base एक लष्करी तळ चालवते..Premium|India–Mauritius Tax Route : भारत-मॉरिशस गुंतवणुकीविषयी नवा निर्णय पण स्टार्टअप का धास्तावले?.दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामान बदलामुळे आर्क्टिकमधील बर्फ वितळतोय, नवे समुद्री मार्ग खुले होत आहेत. अशावेळी आर्क्टिकवर वर्चस्व म्हणजे भविष्यातील जागतिक ताकदीवर पकड.ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे, युरोनियम, तेल आणि नैसर्गिक वायूचा साठासुद्धा आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी लागणारी यंत्रणा, इलेक्ट्रीक वाहनं आदीसाठी ही खनिजं गरजेची आहेत. शिवाय सध्या चीन या क्षेत्रात पुढे आहे. अमेरिकेला चीनचा हा वारू रोखायचा आहे..आर्क्टिकमधील सत्ता, चीनवर नियंत्रण आणि युरोपवर दबाव यासाठी अमेरिकेला ग्रीनलँड महत्त्वाचं वाटतं..Premium|Trump removes Nicolas Maduro : तेलासाठी की सत्तेसाठी? अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात थेट हस्तक्षेप; नव्या जागतिक युद्धाची नांदी?.ग्रीनलँड विकत घेणं शक्य आहे का?मुळातच ग्रीनलँड ही काही कुणाची खासगी मालमत्ता नाही. ते डेन्मार्कचं एक स्वायत्त (autonomous) क्षेत्र आहे, पण तिथे लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार, संसद आणि लोकशाही व्यवस्था आहे. त्यामुळे एखादा देश ज्याप्रमाणे कोणी खरेदी करू शकत नाही. तेच ग्रीनलँडचं आहे. .चीननेसुद्धा ग्रीनलँडमध्ये गुंतवणूक, खाण प्रकल्पांमध्ये रस दाखवला होता. ट्रम्पच्या मते, ग्रीनलँडवर अमेरिका नसेल तर चीन लगेच शिरकाव करेल..अमेरिकेच्या ग्रीनलँडविषयक भूमिकेला त्यांच्या मित्रराष्ट्रांनीच विरोध केलाय. NATO समूहातील काही मित्र देशांनी ट्रम्पच्या ग्रीनलँडविषयक घोषणांविरोधी भूमिका घेतलीय. संतापून ट्रम्पनी अशा देशांवर १० टक्के टॅरिफ लादणार असल्याचा इशारा दिलाय.इतकंच नव्हे तर ग्रीनलँडच्या मुद्द्याविषयी जर NATO समूहातील देश साथ देणार नसतील तर मग ट्रम्प हा समूह सोडतील, अशीही एक अटकळ बांधली जात आहे. कारण,.“जर NATO तुम्हाला ग्रीनलँड मिळवून देण्यात मदत करत नसेल, तर तुम्ही NATO मधून बाहेर पडाल का?” असा प्रश्न विचारला असता ट्रम्प म्हणाले होते, “ते आपण पाहू.”यापूर्वी २०२४ मध्ये ट्रम्पनी NATO अमेरिकेचा “फायदा घेत आहे” अशी टीका केली होती. इतर देशांनी “आपली बिले भरली” तरच अमेरिका NATO मध्ये राहील, असंही त्यांनी म्हटलं होतं..ग्रीनलँडसंबंधी अमेरिकेच्या भूमिकेला विरोध केल्यामुळे ट्रम्पनी डेन्मार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, नेदरलँड्स, फिनलंड या ८ देशांवर १० टक्के टॅरिफ लादण्याचा इशारा दिलाय. त्याची अंमलबजावणी १ फेब्रुवारीपासून होणार असल्याचं कळतंय. तर आजतकच्या एका बातमीनुसार जर ग्रीनलँड संदर्भातील करार झाला नाही तर जून २०२६पासून व्यापारशुल्क २५ % पर्यंत वाढू शकतो. .Premium|Iran Protests : इराणमधील खदखद.NATO चं काय?NATO म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन (North Atlantic Treaty Organization). त्यात उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील ३२ देश आहेत. अल्बेनिया, बेल्जियम, बल्गेरिया, कॅनडा, क्रोएशिया, झेक प्रजासत्ताक, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आइसलँड, इटली, लाट्विया, लिथुआनिया, लक्झेंबर्ग, मॉन्टेनेग्रो, नेदरलँड्स, नॉर्थ मॅसिडोनिया, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोव्हाकिया, स्लोव्हेनिया, स्पेन, स्वीडन, तुर्की, युनायटेड किंगडम, युनायटेड स्टेट्स (अमेरिका) आदी देशांचा समावेश आहे..NATO चे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे समूहातील देशांचे राजकीय स्वातंत्र्य जपणे आणि लष्करी सुरक्षेची काळजी घेणे. कलम ५ नुसार, एका सदस्यावर हल्ला म्हणजे सर्वांवर हल्ला मानला जातो. त्या हल्ल्याला सर्व सदस्य एकत्रितपणे प्रत्युत्तर देतात..Premium|Global conflicts 2025 : २०२६ युद्ध की शांतता? जगाचे भविष्य राजकीय इच्छाशक्तीच्या हाती.अमेरिका NATO मधून बाहेर पडल्यास काय होईल? अमेरिका जर नाटो राष्ट्र समूहातून बाहेर पडली तर नाटोचा कणाच तुटल्यासारखं होईल.कारण NATO ची लष्करी, आर्थिक ताकद मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेवर अवलंबून आहे.इतकंच नव्हे तर अमेरिका NATO च्या संरक्षण खर्चाचा मोठा वाटा उचलते.अमेरिकेकडूनच नाटोला प्रगत शस्त्रास्त्र, उपग्रह, गुप्तचर यंत्रणा मिळते..Premium|Germany Student Visa: अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतलेला असूनही विद्यार्थ्यांना जर्मनी सोडण्याची वेळ का आली? .एकूणच नाटो राष्ट्र समूह हे युरोपसाठी संरक्षण कवच आहे. तेच कमकुवत झालं तर रशिया आणि चीन दोन्ही देशांची आक्रमकता वाढण्याची शक्यता आहे.रशियाकडून बाल्टिक देश, पोलंड, पूर्व युरोप आदींना तर चीनकडून आर्क्टिक, आफ्रिका आणि आशियात विस्तार करण्याचा धोका तज्ज्ञ व्यक्त करतात..नाटोचं संरक्षण नसल्याने जर्मनी, फ्रान्स, पोलंडसारख्या देशांना आपली लष्करी तरतुद प्रचंड वाढवावी लागेल. कदाचित सुरक्षेच्या ध्यासातून अण्वस्त्र, शस्त्रस्पर्धा आणि अस्थिरता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जातेय.एकूणच जगातील सत्तासंतुलन ढासळेल.भारत नाटोचा सदस्य नाही मात्र अमेरिका-युरोप ही जागतिक केंद्रस्थानं कमकुवत झाल्यास रशिया आणि चीन दोन्ही देश अधिक आक्रमकरित्या साम्राज्यविस्ताराचा विचार करू शकतात. त्यामुळे भारतालाही संरक्षण खर्च वाढवावा लागेल. परराष्ट्र धोरण अधिक सावध ठेवावं लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 