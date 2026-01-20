Premium|Trump Greenland dispute: ग्रीनलँडचा वाद चिघळतोय! अमेरिका खरोखरच NATO तून बाहेर जाईल का?

प्रीमियम आर्टिकल

NATO crisis : अमेरिकेला ग्रीनलँड हवं आहे पण त्यासाठी थेट नाटो राष्ट्रसमूहातच फूट पडण्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. असं झाल्यास जगाची सत्तासमीकरणं बदलून जातील.
ग्रीनलँडचा वाद: ट्रम्प NATO राष्ट्रसमूह मोडणार का? Why Trump Wants Greenland - And Why NATO Is Worried

स्वाती केतकर-पंडित
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक सत्तासमीकरणं पार बदलून टाकण्याचा जणू चंगच बांधलाय. ग्रीनलँडवर ट्रम्प यांची नजर आहे, ते काही लपून राहिलेलं नाही पण याच मुद्द्यावरून आता NATOराष्ट्रसमूहात फूट पडेल की काय, अशी भीती वाटते आहे.

कारण ग्रीनलँडप्रकरणी अमेरिकेच्या भूमिकेला विरोध दर्शवणाऱ्या मित्र देशांवर ट्रम्पनी टॅरिफ लादलं आहे.

नाटो राष्ट्रसमूह केवळ सहभागी राष्ट्रांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण जगातील सत्तासंतुलनासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतो. मग ट्रम्पच्या भूमिकेमुळे हा सगळा डोलारा कोसळणार का?

सविस्तर जाणून घ्या, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून.

