Premium|SIP: मार्केट खाली गेले म्हणून नियमित सुरू असणारी SIP थांबवावी का..?

Why should I not stop my SIP when the market is down? : बाजार दिवसेंदिवस खाली जातो आहे, मी इतक्या मेहनतीने कमावलेले पैसे सगळे मार्केटच्या खाली जाण्याने बुडाले तर...? असा प्रश्न तुम्हालाही पडतो का? खूप जण गेली अनेक वर्ष नियमित सुरू असणारी आपली छोटी मोठी गुंतवणूक मार्केटच्या अस्थिरतेमुळे थांबवतात.. पण त्यामुळे खरोखरच त्यांचे नुकसान होण्यापासून वाचते का..? मार्केटच्या खाली जाण्याने SIP थांबवणे योग्य आहे का.? गुंतवणुकीत काही काळ ब्रेक घेतल्याने गुंतवणुकीची सवय मोडते का..? अशा स्ट्रेटेजीचा फायदा होतो का? या विषयावर झालेले संशोधन काय सांगते? हे सगळं जाणून घेऊया 'सकाळ प्लस' च्या या विशेष लेखातून. .भारतीय शेअर बाजार गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड अस्थिरतेतून जातो आहे. अशा काळात, 'सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन' (SIP) द्वारे म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्या अनेक गुंतवणूकदारांच्या मनात एकच प्रश्न येतो. बाजार पडत असताना SIP थांबवावी का? त्यामुळे माझे पैसे वाचतात असा निर्णय तुम्हीही घेण्याच्या विचारात असाल तर मार्केट रिसर्च काय सांगतंय हे आधी जाणून घ्या.रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग: SIP चा सर्वात मोठा फायदाSIP चा मूळ सिद्धांत 'रुपी कॉस्ट ॲव्हरेजिंग' (Rupee Cost Averaging) या संकल्पनेवर आधारित आहे. जेव्हा तुम्ही ठाराविक कालावधीने ठराविक रक्कम गुंतवता, तेव्हा बाजारातील चढ-उताराचा तुमच्या गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम कमी होत असल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. जेव्हा बाजार खाली येतो, तेव्हा तुमच्या निश्चित गुंतवणुकीच्या रकमेतून तुम्हाला युनिट्स कमी किमतीत मिळतात. बाजाराच्या वाढीच्या काळात, तेच युनिट्स थोडे महाग मिळतात. त्यामुळे, तुमच्या सर्व गुंतवणुकीची सरासरी किंमत बॅलन्स राहते.या विषयात Value Research ने नुकतेच संशोधन केले आहे. मार्केट वेगवेगळ्या परिस्थितीत असताना SIP चा परतावा कसा असतो या विषयाचा अभ्यास केला. त्यांच्या एका अहवालानुसार, ज्या गुंतवणूकदारांनी बाजारात मोठी घसरण झाली असतानाही आपली SIP सुरू ठेवली, त्यांना बाजारात स्थिरता आल्यावर इतरांपेक्षा २५ ते ३० टक्के अधिक परतावा मिळाल्याचे दिसून आले आहे. याचे मुख्य कारण हेच आहे की, घसरणीच्या काळात त्यांनी जास्त युनिट्स कमी किमतीत खरेदी केली होती, ज्याची किंमत बाजार सावरल्यावर वेगाने वाढली. त्यामुळे, SIP थांबवणे म्हणजे बाजारातील घसरणीचा फायदा घेण्याची संधी गमावण्यासारखे असू शकते. .चक्रवाढ व्याजाची (Compounding) ताकद: थांबल्याने होणारे नुकसानशास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईन यांनी 'चक्रवाढ व्याज' (Power of Compounding) ला जगातील आठवे आश्चर्य म्हटले होते. चक्रवाढ व्याजामध्ये, तुमच्या मूळ गुंतवणुकीवर मिळणारा परतावा पुन्हा गुंतवला जातो आणि त्यावर देखील परतावा मिळतो. यामुळे, तुमच्या संपत्तीची वाढ तुमच्या रोजच्या गणितापेक्षा कितीतरी अधिक वेगाने होते. नियमित SIP केल्याने या चक्रवाढ व्याजाची प्रक्रिया अखंड राहते.उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही दरमहा ₹ ५००० SIP मध्ये गुंतवत आहात आणि तुम्हाला वार्षिक १२% परतावा मिळत आहे. १० वर्षांनंतर, तुमची एकूण गुंतवणूक ₹ ६ लाख असेल, पण तुमच्या गुंतवणुकीची किंमत सुमारे ₹ ११.६ लाख होईल. आता, जर तुम्ही बाजारातील अस्थिरतेमुळे ५ वर्षांनी SIP थांबवली, तर तुमची संपत्ती वाढण्याची प्रक्रिया खंडित होते. तुमच्या परताव्यावर मिळणारा परतावा मिळणे बंद होते. त्यामुळे, तुम्ही तुमच्या लॉन्ग टर्म प्लानिंगपासून दूर जाता. रिसर्च गेटवर प्रसिद्ध झालेल्या 'Power of Compounding in Systematic Investment Plan (SIP)' या लेखात चक्रवाढ व्याजाच्या फायद्यांविषयी सांगण्यात आले आहे. .Premium| SIP vs. Lumpsum: एसआयपी की लंपसम? कशात गुंतवलेलं बरं पडेल? चला फायदे तोटे समजून घेऊ....भावनिक निर्णय आणि बाजाराच्या वेळेचा अयशस्वी प्रयत्नशेअर बाजारातील चढ-उतार गुंतवणूकदारांमध्ये भीती किंवा लोभ निर्माण करतात. जेव्हा बाजार वर जातो, तेव्हा अनेक नवीन गुंतवणूकदार याकडे आकर्षित होऊन गुंतवणूक करतात आणि बाजार खाली आल्यावर घाबरून आपली गुंतवणूक काढून घेतात. 'बिहेवियरल फायनान्स' (Behavioral Finance) या विषयावर झालेल्या अनेक संशोधनातून हे सिद्ध झाले आहे की, असे भावनिक निर्णय अनेकदा चुकीचे ठरतात. .Premium|Rakshabandhan Gift Idea: या रक्षाबंधनाची भेट म्हणून पाच हजाराच्या बजेटमध्ये बहिणीसाठी SIP सुरू करता येईल..?.SIP थांबवण्याचा निर्णय हा अनेकदा भावनिक निर्णय असतो. मार्केटचा अभ्यास करून योग्य संधी मिळवण्याचा तुमचा प्रयत्न असतो पण, बाजारातील मोठ्या वाढीच्या संधी अनेकदा अचानक येतात आणि कमी वेळात मोठा परतावा देतात. जर तुम्ही याच काळात बाजाराबाहेर असाल, तर तुम्ही मोठी संधी गमावता. INDmoney च्या एका लेखात याचे स्पष्टीकरण दिले आहे की, 'तुम्ही बाजारात कधी उतरता यापेक्षा, तुम्ही बाजारात किती काळ राहता' हे जास्त महत्त्वाचे आहे.तुमच्या पीएफची रक्कम दरमहा तुमच्या पगारातून वजा होत असते. सुरूवातीली तुम्ही नियमितपणे किती रक्कम झाली हे चेक करत असाल पण आपल्यातील अनेक जण काही वर्षांनंतर ही रक्कम किंवा पगारातून कट होणारा हा भाग पगाराचा भागच नाही याप्रमाणे विसरून जातात. त्यातून नियमित गुंतवणुकीची शिस्त कायम राहते आणि मोठ्या गोष्टींसाठी जाणीवपुर्वक निधी जमा करण्यासाठी वेगळे कष्ट घेण्याची आवश्यकता नसते. अशाच प्रकारे ही एसआयपीची सवय ठेवल्यास नियमित गुंतवणुकीची सवय लागते.