प्रीमियम आर्टिकल

Premium|SIP: मार्केट खाली गेले म्हणून नियमित सुरू असणारी SIP थांबवावी का..?

Invetment Palnning: SIP थांबवण्याचा निर्णय; बाजारातील घसरणीचा फायदा गमावण्याची संधी?
SIP
SIPEsakal
Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
Updated on

Why should I not stop my SIP when the market is down? : बाजार दिवसेंदिवस खाली जातो आहे, मी इतक्या मेहनतीने कमावलेले पैसे सगळे मार्केटच्या खाली जाण्याने बुडाले तर...? असा प्रश्न तुम्हालाही पडतो का? खूप जण गेली अनेक वर्ष नियमित सुरू असणारी आपली छोटी मोठी गुंतवणूक मार्केटच्या अस्थिरतेमुळे थांबवतात.. पण त्यामुळे खरोखरच त्यांचे नुकसान होण्यापासून वाचते का..? मार्केटच्या खाली जाण्याने SIP  थांबवणे योग्य आहे का.? गुंतवणुकीत काही काळ ब्रेक घेतल्याने गुंतवणुकीची सवय मोडते का..? अशा स्ट्रेटेजीचा फायदा होतो का? या विषयावर झालेले संशोधन काय सांगते? हे सगळं जाणून घेऊया ‘सकाळ प्लस’ च्या या विशेष लेखातून.

Loading content, please wait...
Stock Market
SIP
Stock
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com