Premium| Wisdom vs age: वयाने मोठं असणं म्हणजे शहाणपणाचं प्रमाणपत्र नाही!

वयापेक्षा निर्णय किती योग्य घेतले त्यावर शहाणपण ठरतं. त्यामुळे अनुभव पाठीशी असल्यामुळे वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीचे निर्णय योग्य ठरतात आणि म्हणून ते शहाणे ठरतात. परंतु, वय म्हणजे शहाणपण नाही. आपल्यापेक्षा वयाने छोटी व्यक्ती शहाणी असू शकते तसेच आपल्यापेक्षा वयाने मोठी व्यक्ती मूर्ख असू शकते.त्येक वयस्कर माणूस हा अनुभवी असेलच असं नाही. म्हणजे वयाचा आदर आपण केला पाहिजे हे मान्य आहे; पण वय वाढलं आहे म्हणून ती व्यक्ती हुशार असेलच असं काही नाही’... कारमध्ये बसल्या बसल्या माझी मैत्रीण अस्वस्थपणे बोलत होती. अशा वेळी आपण खूप कमी बोलायचं असतं एवढं भान आहे मला. ‘काय झालं?’ एवढंच मी म्हणालो आणि मी तेवढंच विचारावं ही तिची पण अपेक्षा असावी. ‘काही नाही रे, इन जनरल म्हणते आहे मी’ असं म्हणत, ती पुन्हा सुरू झाली. ‘सर्वसाधारणपणे वयस्कर व्यक्तीला उगाचच शहाणा समजलं जातं. काही जणांचं आयुष्य जातं; पण त्यांना शहाणपण कधी येत नाही. माझ्या मैत्रिणींच्या वडिलांना सतत कोणाला न कोणाला सल्ले द्यायचे असतात. बरं सल्ला ऐकून घ्यायला काही अडचण नाही; पण तो चांगला असला पाहिजे ना! तार्किक असला पाहिजे, योग्य असला पाहिजे... पण नाही. आपलंच खरं करायचं!’ रस्त्यावर गर्दी खूप असल्यामुळे मला तिच्याकडे बघता येत नव्हतं. माझं लक्ष कार चालवण्यावर होतं. मी समोर बघून कार चालवत चालवत तिला विचारलं, ‘काय म्हणाले ते नेमकं?’ ती माझ्याकडे बघत म्हणाली, ‘त्यांचं असं म्हणणं आहे, की वयाने मोठ्या माणसाला जास्त कळतं किंवा त्यांच्याकडे जास्त शहाणपण असतं. मला सांग, असं कसं असू शकतं?’ .आत्ता मला तिचा मुद्दा लक्षात आला होता. मी थोडा विचार केला; परंतु ट्रॅफिकमधून गाडी व्यवस्थित चालवण्यामध्ये मी व्यस्त आहे, असंच तिला भासवलं. तिने पुन्हा विचारलं मला, ‘काय वाटतं तुला?’ आता बोलावंच लागणार हे मला कळून चुकलं होतं. मी तिला म्हणालो, ‘हे बघ, तू आधी शांत हो. कोणतेही पूर्वग्रह न ठेवता आपण दोघं चर्चा करूया. कारण हा विषय खूप महत्त्वाचा आहे. त्यावर नव्याने चर्चा करावी लागणार आहे. हे बघ, साधारणपणे असा समज आहे की आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या व्यक्तीला आपल्यापेक्षा जास्त समजतं आणि काही अंशी ते खरं पण आहे. कारण आपल्या दैनंदिन आयुष्यात ते सिद्धही होत असतं. आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीने घेतलेले निर्णय बऱ्याचदा योग्य ठरतात. एखादी व्यक्ती शहाणी आहे की मूर्ख, हे त्याने घेतलेल्या निर्णयाच्या यश आणि अपयशांवर अवलंबून असतं. .आता प्रत्येकाची यशाची आणि अपयशाची व्याख्या जरी वेगळी असली तरी समाजाच्या दृष्टीने किंवा समाजाने यशाची आणि अपयशाची व्याख्या ठरवलेली असते. त्याला आपण वैयक्तिक यश-अपयश आणि सामाजिक यश-अपयश असं म्हणूया. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने एक निर्णय घेतला त्यावेळी तो सर्वांना चुकीचा वाटला असेल आणि कालांतराने त्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे त्याला यश मिळालं तर त्याने घेतलेला निर्णय योग्य ठरतो अन् त्याबरोबरच ती व्यक्तीही शहाणी ठरते. याच्या उलट एखाद्याने एक निर्णय घेतला आणि तो त्या वेळी सर्वांना योग्य वाटला तर ती व्यक्ती तेव्हा शहाणी वाटते; परंतु जेव्हा कालांतराने त्या निर्णयामुळे अपयश येतं तेव्हा ती व्यक्ती मूर्ख ठरते. मला सांगायचं हे आहे, की वयापेक्षा, निर्णय किती योग्य घेतले आहेत त्यावर शहाणपण ठरतं. .त्यामुळे अनुभव पाठीशी असल्यामुळे वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्तीचे निर्णय योग्य ठरतात आणि म्हणून ते शहाणे ठरतात. परंतु, तुझा मुद्दा काही अंशी खरा आहे. वय म्हणजे शहाणपण नाही. आपल्यापेक्षा वयाने छोटी व्यक्ती शहाणी असू शकते तसेच आपल्यापेक्षा वयाने मोठी व्यक्ती मूर्ख असू शकते. म्हणजे एखादी व्यक्ती आपल्यादृष्टीने मूर्ख नसली तरी ती त्याच्या समवयस्क लोकांमध्ये मूर्ख असू शकते आणि काहीवेळा त्या व्यक्तीचा मूर्खपणा त्याच्यापेक्षा वयाने तरुण पिढीकडे झिरपतो अन् तिथे आपला वय आणि शहाणपणा याचा गोंधळ होतो. मग आपल्याला प्रश्न पडतो, की वयाने एवढी मोठी असलेली व्यक्ती असं मूर्खासारखं कसं वागू शकते? वयाने मोठ्या असलेल्या व्यक्ती बऱ्याचदा असं म्हणताना दिसतात, की आम्ही तुमच्यापेक्षा जास्त पावसाळे बघितले आहेत.’ या वाक्यावर माझ्या मैत्रिणीने ‘हो...!’ असं म्हणत ‘हो’चा एक मोठा सूर लावला. ‘करेक्ट बोललास तू’ असं म्हणत तिने मला टाळी देण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही हात स्टेअरिंगवर असल्यामुळे तिने माझ्या डाव्या खांद्यावर टाळी दिली. आता कुठे ती खूश वाटत होती! .मी पुढे पाहत पुन्हा बोलायला सुरुवात केली... ‘खरं असतं त्यांचं! की त्यांनी आपल्यापेक्षा जास्त पावसाळे पाहिलेले असतात. म्हणजे त्यांना हे सांगायचं असतं, की त्यांचा अनुभव हा आपल्यापेक्षा खूप मोठा आहे. परंतु, नुसता अनुभव मोठा असून उपयोग नाही. त्या अनुभवातून तुम्ही काय शिकता, हे महत्त्वाचं असतं. उदाहरणार्थ, आपल्याकडून एखादी चूक घडली, त्यातून आपण काही शिकलोच नाही आणि पुन्हा तीच चूक केली तर याचा अर्थ असा होतो, की आपल्याला या आधी जो अनुभव आला होता त्यातून आपण काहीच शिकलो नाही. म्हणजे नुसते अनुभव गाठीशी असणं किंवा ते जमा करणं महत्त्वाचं नाही; तर त्यांचा आपल्या जगण्यात, आपल्या निर्णयामध्ये उपयोग करून घेणं आणि आपलं आयुष्य समृद्ध करणं हेही महत्त्वाचं आहे... आलेल्या अनुभवाचा वापर कसा करून घ्यायचा हे वयावर अवलंबून नसतं. काही वेळा कुटुंबातील लहान मुलगा खूप सामंजस्याने वागतो तेव्हा आपण आपसूक म्हणतो, ‘लहान आहे; पण किती शहाणा आहे.’ म्हणजे काय, तर शहाणपण वयावर अवलंबून नसतं ते तुमच्या वागणुकीवरदेखील अवलंबून असतं आणि म्हणूनच, वय वाढलं म्हणजे शहाणपणा येतंच, असं नाही...’ माझ्याकडे एकटक बघणारी माझी मैत्रीण मला माझ्या डोळ्यांच्या कोपऱ्यातून दिसली. ‘माझं तेच म्हणणं आहे, की तुम्ही सरसकट सगळ्यांना नाही सल्ले देऊ शकत’ मैत्रीण जरा आनंदी सुरात म्हणाली. तिला अचानक आपण कसे बरोबर आहोत, हे वाटायला लागलं. माझ्या लक्षात आलं, की हेही घातकच आहे. अगदी समजावण्याच्या सुरात मी तिला म्हणालो, ‘हो, पण याचा अर्थ असा नाही की आपल्यापेक्षा वयाने मोठ्या असलेल्या सगळ्याच व्यक्तींबद्दल आपण साशंक राहायचं. काही वेळा त्यांचे सल्ले समजून घ्यायची आपली कुवत नसते किंवा आपल्याला ते अतार्किक वाटतात. त्यांच्याबद्दलही असं होऊच शकतं, की त्यांनी सांगितलेला सल्ला किंवा दिलेला निर्णय आत्ता योग्य वाटत नसेल; परंतु कालांतराने तो योग्य ठरेल. त्यामुळे त्यांचे निर्णय चूक किंवा बरोबर करण्याची आपण घाई न केलेली बरी! काही वेळा आपण वयाने लहान असलो म्हणून काय झालं, आपण शहाणे आहोत याचा गर्वही वाटायला लागू शकतो. मग आपला मूर्ख होण्याचा प्रवास सुरू झालाच समजा. शहाणपण हे नम्र व्यक्तीजवळ जास्त काळ टिकून राहत असावं!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.