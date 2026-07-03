Premium|Women Farmers Empowerment Bill:महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक! खरी ओळख की फक्त नोंद?

Women Farmers to Get Official Status in Maharashtra. Will It Lead to Real Empowerment? जमिनीला काळी आई मानणाऱ्या आपल्या देशात घरातल्या आईला आणि बाईकडे मात्र जमिनीची मालकी नाही. राज्यातली आकडेवारी पाहिली तर सर्वसाधारणत: केवळ १५ टक्के महिलांकडे शेतजमिनीची मालकी आहे. त्यामुळे कागदोपत्री त्यांनाच शेतकरी म्हटलं जात होतं. आता मात्र राज्य सरकारने महाराष्ट्र सरकारने 'महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण विधेयक, २०२६' विधानसभेत सादर केलं आणि ते मंजूरही झालं. शेतीच्या कष्टात अर्धा वाटा उचलणाऱ्या महिलांना हा शेतकरी दर्जा मिळण्यासाठी २०२६ उजाडावं लागलं. महिला शेतकऱ्यांना अधिकृत ओळख देण्यासाठी आणि विविध कल्याणकारी योजना, कार्यक्रम, अनुदाने तसेच कर्जसुविधांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी या विधेयकात तरतुदी केलेल्या आहेत.मात्र त्यातून खरंच महिलांना लाभ होणार का, आश्वासनांचं आणखी एक गाजर किंवा लाडकी बहीणसारखी आणखी एक योजना इथवरच तर ते मर्यादित राहत नाही ना, ग्रामीण महिलांसोबत काम करणाऱ्या निरनिराळ्या तज्ज्ञांचं याविषयी काय मत आहे, इतर राज्यांनी अशाप्रकारच्या योजना राबवल्या आहेत का? सगळं सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .विधेयकानुसार महिला शेतकरी म्हणजे कोण? त्यांची ओळख कशी ठरणार ?महाराष्ट्र सरकारने शेतकरी असण्याची त्यातही महिला शेतकरी असण्याची नवी व्याख्या विकसित केलीय. त्यात असं म्हटलंय की, जमिनीच्या मालकीचे स्वरूप काहीही असले तरी शेतीशी संबंधित काम करणारी महाराष्ट्रातील कोणतीही महिला रहिवासी शेतकरी मानली जाईल. विधेयकानुसार, विविध प्रकारच्या बियाण्यांचे संवर्धन, जतन, प्रसार किंवा नवकल्पना; शेतातील पशुधन व मत्स्यपालन; हवामान बदलांना तोंड देणाऱ्या शेती पद्धती; एकात्मिक शेती प्रणालीचा अवलंब; तसेच प्राथमिक कृषी किंवा पशुधन उत्पादनांवर प्रक्रिया करून त्यांना मूल्यवर्धन करणाऱ्या महिलांचाही शेतकरी म्हणून समावेश करण्यात येणार आहे..या विधेयकाचं स्वागत करतो. कृषी समितीसारख्या शेतीसंबंधित संस्थांमध्ये महिलांना प्रवेश आणि प्रतिनिधित्त्व मिळवणं यामुळे कदाचित सोपं जाईल.भीम रासकर, महिला राजसत्ता आंदोलन .शेतकरी आणि शेतमजूरज्याच्या नावे सातबारा किंवा मालकी तो शेतकरी, असं म्हणतात. शेतजमिनीवर काम करणाऱ्या, मजूरी करणाऱ्या व्यक्तींना शेतमजूर मानलं जातं. घरची शेती असली तरी महिलांच्या नावे ती नसल्याने त्यांना शेतकरी हा दर्जा मिळत नाही. त्यामुळेच विधेयकात म्हटलं आहे की, महिलांना शेतकरी न म्हणणं ही त्यांच्या कृषी श्रमांची ही व्यवस्थात्मक उपेक्षा आहे. त्यामुळेच त्यांना विविध योजना,कर्जसुविधा आणि बाजारपेठांमध्ये व्यवहारादरम्यान भेदभाव सहन करावा लागतो. या विधेयकात 'महिला शेतकरी प्रमाणपत्र' (Woman Farmer Certificate) देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून महिलांना विविध हक्क, लाभ, अनुदाने, सेवा आणि कर्जसुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे, असं म्हटलं जातंय. .Premium|Maharashtra Single women Day Special : ‘एकल’ महिलांसाठी धोरण ठरवणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य..! हे धोरण नेमकं काय आणि का.? हेरंब कुलकर्णी यांची सविस्तर मुलाखत.विधेयकातील इतर तरतुदीयाशिवाय, महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषद आणि कक्ष (Women Farmer Empowerment Council and Cell), राज्यस्तरीय देखरेख समिती (State Monitoring Committee), महिला शेतकरी निधी (Women Farmers Fund) आणि महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार करण्याचीही तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे..महिला शेतकरी सक्षमीकरण धोरणासाठी अर्थसंकल्पात आवश्यक ती तरतूद आणि सरकारी योजनांचा फायदा महिलांना मिळवून देण्यासाठी सक्षम यंत्रणेची गरज आहे.सीमा कुलकर्णी, महिला किसान अधिकार मंच.ओळख दिली पुढे काय?महिला किसान अधिकार मंच अर्थात मकामच्या सीमा कुलकर्णी म्हणतात, निश्चितच हे महिलांना ताकद देणारं हे विधेयक आहे. आमची गेली कित्येक वर्ष मागणी होती की, महिला शेताच्या कामांत पुरुषांइतकाच सहभाग नोंदवतात, मात्र त्यांची म्हणावी तशी नोंद घेतली जात नाही. मात्र शेवटच्या बाईपर्यंत या योजनेचे लाभ पोहोचणं अधिक गरजेचं आहे. सीमाताई म्हणतात, सरकारने विधेयक आणलं ते चांगलंच आहे, पण त्याची योग्य ती अंमलबजावणी झाली तर त्याचा अधिक फायदा होईल. केवळ शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र देऊन भागणार नाही. शासनाच्या शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांचा लाभ सगळ्या शेतकरी स्त्रियांना मिळणं गरजेचं आहे..Premium|Satara Agriculture Development : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नांगर ते एआय प्रवास; कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल.शेतकरी म्हणून ओळख नसण्याने कोणत्या अडचणी येतात?कुटुंबाच्या मालकीच्या शेतात राबणाऱ्या सर्व महिला प्रत्यक्षात शेती करतात पण ७/१२ उताऱ्यावर त्यांचं नाव नसतं. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या दृष्टीने त्या शेतकरी नसून शेतमजूर अथवा कुटुंबातील एक सदस्य इतकंच बनून राहतात.त्यामुळे बऱ्याच अडचणी निर्माण होतात-त्यांना कृषी कर्जासाठी अर्ज करताना अडथळे येतात- शेतकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमांमध्ये कमी प्रतिनिधित्व- कृषी योजनांच्या लाभार्थी यादीत नाव नसणे- महिला शेतकऱ्यांची अधिकृत आकडेवारीच उपलब्ध नसणे- नैसर्गिक आपत्ती, पीकहानी किंवा पुनर्वसन योजनांमध्ये थेट लाभ मिळवताना अडचणी.सीमा कुलकर्णी सांगतात, आज ज्या शेती, पाटबंधारे विषयक योजना आहेत त्या साऱ्याच जमिनीच्या मालकीशी जोडलेल्या आहेत म्हणजेच जर सात बारा नावावर असेल तरच शेतकरी म्हणून त्या योजनांचा लाभ घेता येतो. महिलेकडे मालकीच नसल्याने त्यांना त्याचा लाभ घेता येत नव्हता. आताही नव्या विधेयकात मालकी देण्याबद्दल स्पष्टता नाही पण प्रमाणपत्र जरुर मिळणार आहे. .एकदा महिला शेतकरी प्रमाणपत्रे दिली गेली की सरकार भविष्यात:महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र कर्ज योजना,विशेष अनुदाने,कौशल्य प्रशिक्षण,विमा योजना,उत्पादक गटांसाठी मदत आदी योजना राबवू शकेल. त्यातून महिला सबलीकरणाकडे एक पुढचं पाऊल पडू शकतं..Premium|Study Room : भारतातील कृषीविकास - मागील दशकातील यश, आव्हाने आणि भविष्याची दिशा.विधेयकातून काय साध्य होईल?-ग्रामपंचायत आणि नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता मिळाल्यानंतर महिलांना सहाय्यक कृषी अधिकाऱ्याकडून शेतकरी म्हणून प्रमाणपत्र मिळेल.-विविध सरकारी योजनेतून महिला शेतकऱ्यांना वित्त पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे सोबतच महिलांसाठी राज्य महिला शेतकरी निधीची स्थापना केली जाणार आहे-महिलांना कृषीविषयक अर्थसहाय्य याशिवाय खते, बियाणे, पीक विमा, कृषी उत्पादन बाजारपेठेत पोहचवण्यासाठी सरकारकडून सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील-शेतकरी सक्षमीकरण परिषद या विधेयकानुसार महिला शेतकरी सक्षमीकरण परिषदेची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्री त्याचे अध्यक्ष असणार आहेत.-उपमुख्यमंत्री, कृषी, महसूल, महिला व बालविकास मंत्र्यांसह विविध विभागाचे मंत्री त्याचे सदस्य असतील. तर कृषी विभागाचे सचिव या परिषदेचे सदस्य सचिव असतील. तसेच मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचे सदस्य सचिव कृषी आयुक्त असतील. .गेले जवळपास २० वर्षं भीम रासकर महिला राजसत्ता आंदोलन राबवत आहेत. सत्ताकेंद्रावर अधिकाधिक महिला याव्यात, त्यांचे हक्क त्यांना मिळावेत आणि सुशासन स्थापित व्हावे, यासाठी ते काम करत असतात. रासकर म्हणतात, हे विधेयक मला महिलांना ताकद देणारं विधेयक वाटतं. हे विधेयक काही महिलांच्या सगळ्या प्रश्नाचं उत्तर नाही पण तरीही त्याचं स्वागत करतो. कारण कृषी समितीसारख्या ठिकाणी महिलांना निवडणुकीत, पदांसाठी उभं राहायचं म्हटलं तरी त्या कागदोपत्र शेतकरी नसल्याने अडचणी येत, नवऱ्याकडून संमतीपत्र मिळवावे लागत असे. ते आता कमी होईल, अशी आशा आहे. दुसरं म्हणजे महिलांना आता आपल्याच कुटुंबातील जमिनीवर वेगळं काही करायचं असेल उदा. सेंद्रीय शेतीचा प्रयोग किंवा नवीन पिकं तर त्यांना ती जमीन आता कुटुंबाकडून, नवऱ्याकडून मागता येऊ शकते. कारण त्याही शेतकरीच आहेत..विधेयक मंजूर झालं पुढे काय?केवळ विधेयक मंजूर झालं म्हणजे सगळं झालं नव्हे. कारण अजूनही महिलांना मालकी देण्याविषयी सरकारने स्पष्टता दिलेली नाही. शिवाय या विधेयकातून कशाप्रकारे महिलांपर्यंत लाभ पोहोचणार आहेत, याची व्यवस्थित माहिती मिळालेली नाही.सीमा कुलकर्णी याविषयी म्हणतात, या योजनांचा लाभ तळागाळातल्या महिलेला होण्यासाठी सरकारला सक्षम यंत्रणा उभारणं गरजेचं आहे. एकखिडकी योजना किंवा गावागावात महिलांना त्याविषयी माहिती देणं त्यांना ते प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी उद्युक्त करणं गरजेचं आहे. केवळ यंत्रणाच नव्हे तर अर्थसंकल्पात त्यासाठी व्यवस्थित तरतूदही करणं आवश्यक आहे. ती नसेल तर मग हे सगळं फक्त कागदावरच राहील.शासनाने या शेतकरी महिलांसाठी नव्या योजना आणताना किंवा संस्था स्थापन करताना प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या संस्थातील व्यक्ती, महिला शेतकरी यांनाही त्यात सहभागी करून घेतलं पाहिजे. या सगळ्या अनुभवाचा शासनाला फायदाच होणार आहे. .सध्या महाराष्ट्रात किती महिला प्रत्यक्ष शेती करतात, कोणत्या पिकांमध्ये काम करतात, त्यांना कोणत्या प्रकारच्या मदतीची गरज आहे, याचा अचूक डेटा सरकारकडे नाही. मात्र एकदा महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाली तर सरकार भविष्यात तो डेटा गोळा करू शकेल आणि पहिल्यांदाच महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस तयार होईल. .महाराष्ट्राखेरीज इतर राज्यांत महिलांना ही ओळख आहे का?ओदीशा : या राज्याने महिला शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र धोरण तयार केलं होतं. त्याअंतर्गत महिला शेतकरी उत्पादक गट, प्रशिक्षण, कर्ज आणि बाजारपेठेतील सहभाग वाढवण्यावर भर दिला होता.आंध्र प्रदेश : स्वयं-सहाय्यता गटांमार्फत (SHGs) महिलांना शेती निर्णयप्रक्रियेत सहभागी करण्याचे प्रयत्न आंध्रने केले. तिथल्या महिलांनी नैसर्गिक शेती कार्यक्रमांमध्येही मोठी भूमिका बजावली आहे.तेलंगणा : महिला स्वयं-सहाय्यता गटांद्वारे कृषी उपक्रम, उत्पादक गट आणि ग्रामीण उद्योजकता वाढवण्यावर तेलंगणाने भर दिला आहे.केरळम : कदम्बश्री Kudumbashree च्या माध्यमातून केरळमधील महिलांच्या सामूहिक शेतीचे मॉडेल देशभरात चर्चेत आले. जमीन भाडेपट्ट्याने घेऊन येथे महिलांचे गट शेती करतात.कर्नाटक: महिला शेतकरी गट, प्रशिक्षण आणि कृषी विस्तार सेवांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी विविध उपक्रम राबवले गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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