Premium|Words and Meaning : शब्दांचे स्मशान... लफ्जों का कब्रस्तान...

भीमराव पांचाळे - sakal.avtaran@gmail.comशब्द, अल्फाज यांना त्यांच्या निहित अर्थासह माणसाने जर उपयोगात आणले नाहीत; तर ते त्यांच्या घरात म्हणजे शब्दकोषातच पडून राहतील. अशा परिस्थितीत शब्दांनी वाळवीचे भक्ष्य व्हावे, गुदमरून तिथेच मरावे की बंड करून उठावे? निश्चितच बंड करावे.शब्दांचे स्मशान... लफ्जों का कब्रस्तान... बाप रे, किती भयानक वाटते हे!‘वाटते’ नाही, आहेच भयानक आणि वास्तवदेखील हेच आहे.शब्दांनाही माणसासारखेच असते जनन आणि मरणसुद्धा. भाषेच्या जन्माची अतिसंथ प्रक्रिया माणसाचे दैनंदिन जगणे आणि संवादाच्या गरजेशीच निगडित असते. प्रत्येक शब्दाला त्याचा एक निहित अर्थ असतो. त्या दडलेल्या अर्थाला वाचा देण्याचे काम त्या शब्दाचे असते. तो त्याला मिळत नाही याचा अर्थ माणसे अर्थाला जागत नाहीत, तशी वागत नाहीत. .एखादे उदाहरणच द्यायचे झाल्यास - खुलूस (सच्चेपणा, निर्मळ साधेपणा) या शब्दाचे देता येईल.शायर म्हणतो -वो एक लफ्ज जिसे हम खुलूस कहते हैंतमाम शहर मे धुंधला दिखाई देता हैसच्चेपणा विरळ झाला असेल; तर सुस्पष्ट दिसणार कसा? धूसरच दिसणार.अशा वेळेस मग शब्दांची प्रकृती बिघडायला लागते आणि ते मृत्युपंथाला लागतात. आज एक, उद्या दुसरा असे शब्दांचे मुडदे पडत जातात आणि अशी परिस्थिती येतेएक दिवस -मुर्दा पडे हैं लफ्ज, कितबों की कब्र मेलाशों का ये शहर हैं, जो बोलता नहींलफ्जों की लाशें आणि लाशों से भरा पूरा शहर...कसा वाटतो हा नजारा?कल्पनाही करवत नाही; पण संपूर्ण मानवजात चालली आहे मात्र त्याच दिशेने.शब्दांचे घर - शब्दांच्या मुक्कामाची जागा असलेले पुस्तक ज्याला आपल्या मराठी-हिंदी भाषेत शब्दकोश, इंग्रजीत डिक्शनरी, उर्दू भाषेत लुगात म्हणतात.सुरेश भट म्हणतात -हा पहा लागला अर्थ बोलायलाशब्द येतील त्यांना पुकारू नये.Premium|Zendunchi Phule Book: प्र.के. अत्रे यांची १०० वर्षीय 'झेंडूची फुले'..!.भाषेचा जन्म जर संवादासाठी झालेला असेल आणि माणसाची वागणूक जर शब्दातील अर्थाच्या विपरीत असेल तर कितीही बोलवा, शब्द ‘ओ’ देणारच नाहीत आणि अर्थाच्या अनुकूल असेल तर दिमतीला सहर्ष हजर राहतील... नुसतेच हजर राहणार नाहीत; तर आपल्या तुकोबारायांनी सांगितल्याप्रमाणे तुमच्यासाठी धनसंपदा होतील आणि प्रसंगी शस्त्रसुद्धा!आम्हां घरी धन शब्दांचीच रत्नेशब्दांचीच शस्त्रे यत्न करूं...आपण काही चांगले ऐकले, की सहज बोलून जातो, ‘क्या बात कही हैं, बात में दम है यार!’शब्दांची हीच ताकद अधोरेखित करताना एक शायर म्हणतो, की वायफळ बडबड म्हणजे अर्थपूर्ण अभिव्यक्ती नव्हे; तर...बात हीरा हैं, बात मोती हैंबात हीरे की काट होती हैबात हर बात को नहीं कहतेबात मुश्किल से बात होती हैंअभिव्यक्ती असरदार झाली पाहिजे आणि ती परिणामकारक होण्यासाठी शब्दांतील मर्म जाणले पाहिजे.हे मर्म जाणून घेण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांत माझ्या आयुष्याची पंच्याहत्तरी आली. आशयघन शब्दांचा निचोड असलेले काव्य मी गात असल्यामुळे हे मर्म जाणून घेणे केवळ माझ्यासाठीच नव्हे; तर प्रत्येक गझल गाणाऱ्यासाठी पहिली गरज ठरते.‘गागर में सागर’ म्हणजे आशयाचा समुद्र सामावून घेण्याची क्षमता गझलेच्या एका शेरात असते, अशी ज्या काव्यप्रकाराची ख्याती आहे, तो गाऊन पेश करतांना शब्दांमधील आशय बोलका कसा होईल आणि ऐकणाऱ्याच्या कानावाटे मनांत कसा पोहोचेल, याची काळजी घ्यावी लागते. गायकीचा भार शब्दांवर पडून आशय झाकोळला जाणार नाही यासाठी (गायक असूनसुद्धा) गायकी दुसऱ्या क्रमांकावर; तर शब्दाशय अव्वल दर्जावर ठेवावा लागतो. गझलेतील शब्दमहात्म्य आणिगझल गायकीची आशयप्रधानता ती हीच. असो!शब्द, अल्फाज यांना त्यांच्या निहित अर्थासह माणसाने जर उपयोगात आणले नाहीत; तर ते त्यांच्या घरात म्हणजे शब्दकोषातच पडून राहतील. पडून पडून त्या कोषालाही वाळवी लागेल. अशा परिस्थितीत शब्दांनी वाळवीचे भक्ष्य व्हावे, गुदमरून तिथेच मरावे की बंड करून उठावे? निश्चितच बंड करावे..शायर मिद्हतुल अख़्तर आपल्या अप्रतिम शेरात अवघ्या मानवजातीवर रुष्ट असलेल्या शब्दांची कैफियत बयान करतात.ते सांगतात, की -माणूस जर अर्थाला जागणार नसेल तर घुसमटून मरण्यापेक्षा या वाळवीग्रस्त शब्दकोषातून शब्द स्वतःच बाहेर पडतील - अर्थाच्या शोधात... अपेक्षित असलेला त्यांचा अर्थ त्यांना गवसेल की नाही गवसणार, हा नंतरचा प्रश्न; पण माणसाचे काय होईल?दीमक लगी लुगात सेखफा होके एक दिन...मफहूम की तलाश में अल्फाज जायेंगे...आज इतकेच....bhimraopanchale@yahoo.co.inलेखक गझलनवाज म्हणून प्रसिद्ध आहेत. मराठी गझल गायकीला स्वतंत्र ओळख मिळवून देण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.