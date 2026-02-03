प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Study Room : महिलांच्या कार्यस्थळी लैंगिक छळाविरोधात मौन तोडण्याची गरज

workplace sexual harassment India : कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ ही मानवी हक्कांची गंभीर समस्या आहे. पॉश कायद्याद्वारे संरक्षण मिळते, मात्र प्रभावी अंमलबजावणी, संवेदनशील नेतृत्व आणि शून्य सहनशीलता धोरणाशिवाय सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण होऊ शकत नाही.
सकाळ वृत्तसेवा
सत्यजीत हिंगे 

कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी हक्कांशी निगडित गंभीर बाब आहे. कार्यालये, कारखाने, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मीडिया, आयटी क्षेत्र किंवा असंघटित कामगार क्षेत्र सर्वत्र हा प्रश्न विविध स्वरूपात दिसून येतो. अनेकदा भीती, सामाजिक दबाव, नोकरी जाण्याची भीती किंवा बदनामीची धास्ती यामुळे पीडित महिला मौन बाळगतात आणि त्यामुळे हा छळ अधिक बळावतो.

लैंगिक छळ म्हणजे केवळ शारीरिक स्पर्श इतकाच मर्यादित नसून अश्लील शेरे, अवमानकारक विनोद, अनावश्यक संदेश, सततची छेडछाड, कामाच्या बदल्यात लैंगिक उपकारांची मागणी, नजरकैद किंवा कामाच्या ठिकाणी शत्रुत्वपूर्ण वातावरण निर्माण करणे हे सर्व प्रकार त्यात येतात. अनेक महिलांच्या अनुभवांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी किंवा कंत्राटदारांकडून सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे आढळते.

