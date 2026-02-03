Premium|Study Room : महिलांच्या कार्यस्थळी लैंगिक छळाविरोधात मौन तोडण्याची गरज

सत्यजीत हिंगे कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ ही केवळ वैयक्तिक समस्या नसून सामाजिक, आर्थिक आणि मानवी हक्कांशी निगडित गंभीर बाब आहे. कार्यालये, कारखाने, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, मीडिया, आयटी क्षेत्र किंवा असंघटित कामगार क्षेत्र सर्वत्र हा प्रश्न विविध स्वरूपात दिसून येतो. अनेकदा भीती, सामाजिक दबाव, नोकरी जाण्याची भीती किंवा बदनामीची धास्ती यामुळे पीडित महिला मौन बाळगतात आणि त्यामुळे हा छळ अधिक बळावतो.लैंगिक छळ म्हणजे केवळ शारीरिक स्पर्श इतकाच मर्यादित नसून अश्लील शेरे, अवमानकारक विनोद, अनावश्यक संदेश, सततची छेडछाड, कामाच्या बदल्यात लैंगिक उपकारांची मागणी, नजरकैद किंवा कामाच्या ठिकाणी शत्रुत्वपूर्ण वातावरण निर्माण करणे हे सर्व प्रकार त्यात येतात. अनेक महिलांच्या अनुभवांमध्ये वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी किंवा कंत्राटदारांकडून सत्तेचा गैरवापर झाल्याचे आढळते..Premium| Unpaid Labors: विनाशुल्क कामांचा महाराष्ट्रातही स्त्रियांवरच भार.उदाहरणार्थ, एका खाजगी कंपनीतील तरुण कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ व्यवस्थापकाकडून वारंवार वैयक्तिक भेटींचा आग्रह, अश्लील संदेश आणि कामगिरी मूल्यमापनात अन्याय झाल्याची तक्रार केली. सुरुवातीला तिने दुर्लक्ष केले, मात्र छळ वाढत गेल्यावर अंतर्गत तक्रार समितीकडे दाद मागितली. चौकशीनंतर संबंधित व्यवस्थापकावर कारवाई झाली. या प्रकरणाने इतर महिलांनाही बोलण्याचे बळ दिले. अशा अनेक घटना दाखवतात की योग्य यंत्रणा कार्यरत असेल तर न्याय शक्य आहे.भारतामध्ये कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ म्हणजेच पॉश (POSH) कायदा महिलांना संरक्षण देण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत तक्रार समिती (ICC) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. असंघटित क्षेत्रासाठी स्थानिक तक्रार समिती (LCC) ची तरतूद आहे. तक्रार दाखल करण्याची प्रक्रिया, गोपनीयता, चौकशीची वेळमर्यादा आणि दोषी आढळल्यास कारवाई या सर्व बाबी कायद्यात स्पष्टपणे नमूद आहेत. तसेच, नियोक्त्यांनी जागरूकता प्रशिक्षण, नियमावली आणि सुरक्षित कार्यसंस्कृती निर्माण करणे आवश्यक आहे..तरीही, अंमलबजावणीतील त्रुटी, समित्यांची निष्क्रियता, किंवा पीडितांवर तडजोडीचा दबाव या समस्या कायम आहेत. अनेक ठिकाणी समित्या केवळ कागदोपत्री असतात. म्हणूनच कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, नियमित प्रशिक्षण, आणि संवेदनशील नेतृत्व अत्यावश्यक आहे.समाज म्हणून आपली भूमिका देखील महत्त्वाची आहे. सहकारी, व्यवस्थापक आणि संस्थांनी ‘शून्य सहनशीलता’ धोरण स्वीकारणे, तक्रारदाराला दोष न देता पाठिंबा देणे आणि सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे हे काळाची गरज आहे. महिलांनीही आपले हक्क जाणून, पुरावे जपून, योग्य मंचावर आवाज उठवावा. कार्यस्थळ सुरक्षित असेल तरच महिलांची क्षमता पूर्णपणे खुली होईल. लैंगिक छळाविरोधातील लढा हा केवळ महिलांचा नाही, तर संपूर्ण समाजाचा आहे. आणि तो जिंकणे आपल्या सर्वांच्या हातात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.