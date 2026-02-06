Premium| World Economic Forum : औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नसूनही जागतिक आर्थिक मंच का महत्त्वाचा?

निखिल वांधेWorld Economic Forum (WEF) ही जागतिक पातळीवरील एक आगळीवेगळी संस्था आहे. ती संयुक्त राष्ट्रसंघासारखी औपचारिक आंतरराष्ट्रीय संस्था नाही, तसेच केवळ शैक्षणिक व्यासपीठही नाही. या मंचाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही, करार लादण्याची शक्ती नाही आणि थेट लोकशाही अधिमान्यता देखील नाही. तरीसुद्धा, दरवर्षी या मंचावर होणाऱ्या चर्चांकडे जगभरातील सरकारे, बाजारपेठा आणि माध्यमांचे लक्ष वेधले जाते. याचे कारण समजून घ्यायचे असेल, तर केवळ ठिकाण किंवा व्यक्तींपेक्षा अधिक महत्त्व दिले पाहिजे ते म्हणजे या मंचावर घडणाऱ्या चर्चांचे स्वरूप आणि त्यातून आकाराला येणाऱ्या कल्पना.मूळात, जागतिक आर्थिक मंच ही ‘अजेंडा ठरवणारी’ संस्था आहे. जगातील प्रभावशाली वर्गाने कोणत्या मुद्द्यांवर विचार करावा, त्या समस्यांकडे कशा दृष्टीने पाहावे आणि सध्याच्या राजकीय–आर्थिक मर्यादांमध्ये कोणते उपाय शक्य आहेत, हे ठरवण्यात या मंचाची भूमिका महत्त्वाची ठरते. आजच्या अनिश्चित, तुटक आणि वेगाने बदलणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेत ही भूमिका अधिक ठळक झाली आहे..Premium|Gandhian philosophy : शाश्वत विकासाचा गांधीमार्ग.व्यवस्थापन मंचापासून जागतिक चर्चेच्या केंद्रापर्यंतचा आवाकाजागतिक आर्थिक मंचाची स्थापना १९७१ मध्ये अर्थतज्ज्ञ क्लॉस श्वाब यांनी केली. सुरुवातीचा उद्देश मर्यादित होता. युरोपमधील कंपन्यांच्या व्यवस्थापन पद्धती सुधारणे. मात्र जसजशी जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतीमान झाली, तसतसे आर्थिक निर्णयांचे राजकारण, समाजरचना आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर होणारे परिणाम अधिक स्पष्ट झाले. त्यातूनच या मंचाचा आवाका विस्तारत गेला.हळूहळू हा मंच सरकारे, उद्योगजगत, आंतरराष्ट्रीय संस्था, अभ्यासक आणि नागरी समाज यांच्यातील संवादासाठीचे व्यासपीठ बनला. ही घडामोड जागतिक प्रशासनातील एका मोठ्या वास्तवाकडे निर्देश करते. हवामान बदल, वित्तीय अस्थिरता, डिजिटल तंत्रज्ञानाचे नियमन किंवा पुरवठा साखळीतील ताणतणाव यांसारख्या समस्या केवळ सरकारांच्या पातळीवर सुटणाऱ्या नाहीत. अशा पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील घटकांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न जागतिक आर्थिक मंच करतो. हा मॉडेल सहकार्य वाढवतो की लोकशाही उत्तरदायित्व कमी करतो, हा वादाचा मुद्दा असला तरी या मंचाची ‘एकत्र आणणारी’ भूमिका नाकारता येत नाही..जागतिक चर्चांचा रोख कसा ठरतो?जागतिक आर्थिक मंच कोणते विषय चर्चेला आणतो, हे योगायोगाने ठरत नाही. अहवाल, संकल्पना आणि संरचित संवाद यांच्या माध्यमातून हा मंच जागतिक चर्चांचा रोख ठरवतो. धोरणकर्ते आणि उद्योगजगत जगाकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतात, यावर या चर्चांचा प्रभाव पडतो.या प्रक्रियेत ‘ग्लोबल रिस्क्स रिपोर्ट’ला विशेष महत्त्व आहे. विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांच्या सर्वेक्षणावर आधारित हा अहवाल जवळच्या आणि दूरच्या भविष्यात जगासमोर उभे राहू शकणारे धोके अधोरेखित करतो. गेल्या दशकभरात आर्थिक, भू-राजकीय, पर्यावरणीय आणि तांत्रिक धोके एकमेकांत गुंतलेले असल्याचे या अहवालांतून सातत्याने स्पष्ट झाले आहे. याच चौकटीतून जागतिक आर्थिक मंच आपली चर्चा मांडतो. येथे महागाईचा प्रश्न कर्जबाजारीपणा आणि सामाजिक असंतोषाशी जोडला जातो. हवामान बदलाची चर्चा आर्थिक वाढ, वित्तपुरवठा आणि राजकीय स्थैर्याच्या संदर्भात होते. तंत्रज्ञान केवळ उत्पादनक्षमता वाढवणारे साधन म्हणून नाही, तर विषमता आणि चुकीच्या माहितीचा स्रोत म्हणूनही पाहिले जाते. ही प्रणालीगत दृष्टीच या मंचाला महत्त्व देते..अनिश्चिततेच्या काळातील जागतिक अर्थव्यवस्थाजागतिक आर्थिक मंचाच्या केंद्रस्थानी अजूनही अर्थव्यवस्थेची चर्चा असते, मात्र तिचा सूर बदललेला आहे. एकेकाळी जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेला आशावाद आता सावधगिरीत बदलला आहे. कमी वाढदर, वाढते कर्ज आणि वारंवार येणारे धक्के हे आजच्या चर्चांचे केंद्रबिंदू ठरले आहेत.जागतिक अर्थव्यवस्था दीर्घकाळ अस्थिरतेच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याची चिंता या मंचावर व्यक्त होते. उच्च व्याजदर, कडक वित्तीय परिस्थिती आणि भू-राजकीय तणाव यांमुळे वाढीच्या शक्यता मर्यादित झाल्या आहेत. विकसनशील देशांसाठी ही स्थिती अधिक कठीण आहे, कारण त्यांच्याकडे मर्यादित आर्थिक मोकळीक आणि अस्थिर भांडवली प्रवाहांचा धोका आहे. विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वाढती दरी हा मुद्दा येथे वारंवार पुढे येतो. श्रीमंत देश मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक हस्तक्षेप करून धक्के पचवू शकले, तर गरीब देशांना कर्जफेड, सामाजिक खर्च आणि गुंतवणूक यांच्यात कठीण तडजोड करावी लागते. ही दरी वाढल्यास जागतिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता मंचावर व्यक्त होते..Premium|India Budget 2026 : आर्थिक प्रगतीसाठी तीन प्रमुख कर्तव्यांचा संकल्प.भू-राजकारण आणि सत्तेची पुनर्रचनाअलीकडच्या काळात जागतिक आर्थिक मंचावरील चर्चांमध्ये भू-राजकारणाचे महत्त्व लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. आर्थिक परस्परसंबंधांमुळे संघर्ष कमी होतील, ही शीतयुद्धोत्तर कल्पना आता डळमळीत झाली आहे. युद्धे, निर्बंध आणि सामरिक स्पर्धा यांमुळे आर्थिक निर्णयांवर सुरक्षेचा प्रभाव वाढला आहे. व्यापार, तंत्रज्ञान आणि वित्त हे आता तटस्थ क्षेत्र राहिलेले नाहीत. पुरवठा साखळ्यांचे पुनर्रचना, सामरिक क्षेत्रांवरील सरकारी नियंत्रण आणि आर्थिक साधनांचा राजकीय वापर या मुद्द्यांवर येथे सखोल चर्चा होते. उद्योगजगतासाठी ही परिस्थिती अनिश्चिततेची आहे, तर सरकारांसाठी राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक कार्यक्षमता यांचा समतोल साधण्याचे आव्हान आहे.तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सत्तेचा प्रश्नतंत्रज्ञान हा नेहमीच जागतिक आर्थिक मंचाचा भाग राहिला आहे, मात्र कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे या चर्चांना नवे परिमाण मिळाले आहे. एआयचे फायदे जितके मोठे आहेत, तितक्याच मोठ्या त्यातून निर्माण होणाऱ्या चिंता आहेत. रोजगारांवर होणारा परिणाम, सत्तेचे केंद्रीकरण आणि गैरवापराचे धोके या मुद्द्यांवर येथे सखोल चर्चा होते. सरकारे आणि तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील संवादासाठी मंच स्वतःला मध्यस्थ म्हणून मांडतो. काहींच्या मते, यामुळे कॉर्पोरेट प्रभाव वाढण्याचा धोका आहे; तर इतरांच्या मते, गुंतागुंतीच्या तंत्रज्ञानाचे नियमन करण्यासाठी असा संवाद अपरिहार्य आहे. नवोन्मेष आणि नियंत्रण यांतील ताण हा या चर्चांचा स्थायी भाग आहे..विषमता आणि सामाजिक सलोखाआर्थिक वाढ हा आता एकमेव केंद्रबिंदू राहिलेला नाही. विषमता आणि सामाजिक सलोखा हे जागतिक स्थैर्यासाठी गंभीर धोके असल्याचे मंच सातत्याने अधोरेखित करतो. वाढती विषमता संस्थांवरील विश्वास कमी करते आणि राजकीय ध्रुवीकरणाला खतपाणी घालते, अशी भूमिका येथे मांडली जाते. तंत्रज्ञान, जागतिकीकरण आणि लोकसंख्यात्मक बदल यांमुळे निर्माण होणाऱ्या संरचनात्मक विषमतांवर चर्चा केली जाते. सामाजिक तुटवड्याचा प्रश्न केवळ नैतिक नसून तो धोरणात्मक आहे, असे मंचाचे म्हणणे आहे, कारण तो प्रशासनाची कार्यक्षमता कमी करू शकतो.विकसनशील देशांची भूमिकाविकसनशील देशांसाठी जागतिक आर्थिक मंचावर उपस्थित राहणे म्हणजे जागतिक चर्चेत आपली बाजू मांडण्याची संधी असते. गुंतवणूक आकर्षित करणे, सुधारणांचे संकेत देणे आणि जागतिक प्रतिमा घडवणे, या दृष्टीने भारतासारखे देश या मंचाचा वापर करतात. तथापि, या मंचाची रचना संसाधने आणि प्रभाव असणाऱ्यांना अधिक अनुकूल असल्याची टीका होते. लहान आणि गरीब देशांचे आवाज तुलनेने कमी ऐकू येतात, हीही वस्तुस्थिती आहे..अधिकार नसलेला प्रभावजागतिक आर्थिक मंचाचा विरोधाभास याच ठिकाणी आहे. औपचारिक अधिकार नसतानाही त्याचा प्रभाव मोठा आहे. तो निर्णय घेत नाही, पण कोणते निर्णय शक्य आणि स्वीकारार्ह मानले जातील, याची चौकट ठरवतो. अपेक्षा घडवणे हीच त्याची खरी ताकद आहे. जागतिक प्रशासन तुटक होत असताना आणि पारंपरिक बहुपक्षीय संस्थांना मर्यादा येताना, अशा अनौपचारिक व्यासपीठांचे महत्त्व वाढले आहे. ते लोकशाही निर्णयप्रक्रियेची जागा घेऊ शकत नाहीत, पण चर्चेची दिशा ठरवण्यात त्यांची भूमिका नाकारता येत नाही.चर्चेचे कायमस्वरूपी महत्त्वअखेर, जागतिक आर्थिक मंचाचे महत्त्व तो कुठे भरतो यापेक्षा तो काय बोलतो आणि त्या चर्चांचा प्रतिध्वनी जगभरात कसा उमटतो, यात आहे. अनिश्चितता, विषमता आणि वेगवान बदलांनी ग्रासलेल्या जगाचे प्रतिबिंब या चर्चांत दिसते. हा मंच अधिक समावेशक आणि उत्तरदायी बनू शकतो का, हा प्रश्न उघडाच आहे. मात्र आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक संकटांच्या काळात, येथे मांडल्या जाणाऱ्या कल्पना सरकारे, उद्योग आणि समाज यांचे भविष्यातील निर्णय घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत राहतील, हे मात्र निश्चित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.