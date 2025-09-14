Premium| Xi Jinping immortality: ज्यांच्या हिंसाचाराने लाखो लोकांचा जीव घेतला आहे, त्या शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन यांना अमरत्व हवे आहे!

निळू दामलेdamlenilkanth@gmail.comचीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्यात नुकतीच ‘अमरत्वा’बाबत अनौपचारिक चर्चा झाली म्हणे. जगात कोणाही सत्ताधाऱ्याला आपण कायम सत्तेत राहावं, असं वाटत असतं. लोककथांमधले राजे पाहा किंवा देव पाहा. समुद्राचं मंथन करून त्यातून अमृत मिळवायची खटपट मंडळी करताना दिसतात. मग जगातील दोन हुकूमशहा तरी त्याला अपवाद कसे राहतील? दोघांनाही दीर्घायुष्य लाभो; पण त्यांची दादागिरी आणि हिंसा मात्र थांबो!!जिंगमध्ये नुकतेच शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन लष्करी परेडची सलामी घेत असताना एकमेकांशी बोलले. आसपास लाइव्ह रेकॉर्डिंगची यंत्रणा जागरूक असल्याने हे बोलणं जाहीर झालं. झालेलं संभाषण असं... ‘तंत्रज्ञानाचा एवढा विकास झालाय, की माणसाचे अवयव सतत बदलत राहतील. इतकं, की माणूस सतत अधिकाधिक तरुण होत जाईल, कदाचित अमर होईल...’ पुतीन रशियन भाषेत बोलले, दुभाषाने चिनी भाषेत अनुवाद केला... .व्लादिमीर पुतीनना सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागले. शी जिनपिंगना चीनच्या इतिहासात घुसायचं आहे... कुठली तरी प्रचंड विकसित झालेली वस्तू असेल. तिचा देश कोणता, तिचा धर्म कोणता, तिची जात कोणती, तिचा पक्ष कोणता, तिची आयडियॉलॉजी कोणती इत्यादी गोष्टी केवळ तपशिलाचा भाग असेल. मुद्दा असा, की वस्तू अमर असेल, प्रचंड शक्तिमान असेल, ती राज्य करेल. वैज्ञानिक म्हणतात, अमरत्व वगैरे कविकल्पना आहेत..या वाक्याच्या आधी दोघं काय बोलत होते त्याची नोंद झालेली नाही. बहुधा आपण किती काळ राज्यावर राहू शकू, असा काहीसा विचार आधी झाला असावा. ‘या शतकाच्या शेवटापर्यंत माणूस कदाचित १५० वर्षांपर्यंत जगू लागला असेल...’ असे शी जिनपिंग म्हणाले... हे संभाषण साऱ्या जगासमोर गेलं. नंतर चिनी वृत्तसंस्थेने या क्लिपच्या प्रसारणाबद्दल आक्षेप घेतला आणि जगभरचं प्रसारण थांबवलं.काय गंमत आहे पाहा... दोघंही दीडेकशे वर्षं जगण्याचा विचार करत होते, एका लष्करी परेडमध्ये. चीन लोकांना कसं आणि किती पटकन अन् किती संख्येने मारू शकतं याचं प्रदर्शन या परेडमध्ये शी जिनपिंग यांनी केलं. यातल्याच काही शस्त्रांनी पाकिस्तानने काही आठवड्यांपूर्वी भारतीय विमानं नष्ट केली होती. ही व अशी शस्त्रं वापरून गेल्या तीन वर्षांत पुतीननी चारेक लाख युक्रेनी आणि दहाएक लाख रशियन सैनिक मारले. लोकांना मारण्याची खटपट करणारे स्वतः मात्र जगतील (दीर्घकाळ) याची व्यवस्था करत होते, कल्पना करत होते... त्यांची अधिक जगण्याची इच्छा समजण्यासारखी आहे. दोघांनीही प्रचंड मेहनत करून, लोकांची मनं आणि मनगटं पिरगाळून, अनेकांना परलोकात पाठवून सत्ता मिळवली आहे. तेव्हा ती सत्ता उपभोगली तर पाहिजेच. .पुतीन यांचा सत्ता प्रवास पाहा... १९९९ मध्ये बोरिस येल्तसिन यांनी पुतीनना कार्यकारी प्रेसिडेंट केलं. २००० मध्ये निवडणूक जिंकून पुतीन प्रेसिडेंट झाले. २००४ मध्ये पुन्हा प्रेसिडेंट. २००८ च्या निवडणुकीच्या वेळी मात्र समस्या उद्भवली. रशियन राज्यघटनेनुसार तिसऱ्या वेळी पुतीन प्रेसिडेंट होऊ शकत नव्हते. मेडवेडेव यांना प्रेसिडेंट करून २००८ मध्ये पुतीन प्रधानमंत्री झाले. राज्यघटनेत बदल केला आणि पंतप्रधानाच्या हाती सत्ता केंद्रित केली. सत्तेची सूत्रं स्वतःच्याच हातात ठेवली. २०१२ मध्ये निवडणूक झाल्यावर पुतीन पुन्हा राष्ट्रपती झाले. आता राष्ट्रपतीपद हे सत्तेचं केंद्र केलं. राष्ट्रपती होताना त्यांनी घटनेत बदल करून राष्ट्रपतीपदाची मुदत चार वर्षांवरून सहा वर्षांवर नेली. त्यामुळे २०१२ ते २०१८ आणि नंतर २०१८ ते २०२४ ते राष्ट्रपती होऊ शकत होते. २०२४ मध्ये त्यांनी राज्यघटनेत सुधारणा केली. त्या तरतुदीनुसार पुतीन आता २०३६ पर्यंत राष्ट्रपतीपदी राहतील. २०३६ मध्ये नवी तरतूद करून तहहयात राष्ट्रपती राहता येईल, याची व्यवस्था ते करतील.पुतीनना सत्ता मिळवण्यासाठी आणि टिकवण्यासाठी खूप कष्ट करावे लागले. अगदी अलीकडचं उदाहरण. प्रिगोझिन नावाचा एक बावर्ची त्यांनी जवळ केला. त्याला शस्त्रं आणि माणसं पुरवली. प्रिगोझिनने एक खासगी सैन्य निर्माण केलं. प्रिगोझिनचा वापर आपल्या वाटेतील अडथळे दूर करण्यासाठी पुतीननी केला. पुढे प्रिगोझिन पुतीनवर उलटला. प्रिगोझीन अत्यंत रहस्यमय स्थितीत मारला गेला..पुतीननी रशियात विषारी रसायनांचे कारखाने काढलेत. गुप्तपणे. ना ना प्रकारची विषं. लगेच मारणारी, हळूहळू मारणारी. अंडरवेअरवर शिंपडता येणारी, डीओडरंटमध्ये मिसळता येणारी, लिपस्टिकमध्ये घालता येणारी. फाउंटन पेनमध्ये भरून नेता येणारी. किती तरी विरोधकांचा काटा या विषांनी काढला. अगदी अलीकडे नेवाल्नी हा पुतीन विरोधक विषप्रयोगाचा बळी ठरून तुरुंगात.मरण पावला...शी जिनपिंग २०१३ मध्ये चीनचे अध्यक्ष झाले.कम्युनिस्ट पार्टीच्या नियमानुसार अध्यक्षाला पाच वर्षांच्या दोन टर्म पद मिळू शकत होतं. पक्षाच्या घटनेतली ही तरतूद देंग शियाओपिंग यांनी १९८२ मध्या केली होती. कारण माओ त्से तुंग यांनी १९४३ मध्ये चेअरमनपद घेतलं ते मरेपर्यंत, म्हणजे १९७६ पर्यंत सोडलं नव्हतं. देंग यांच्या सुधारणेनुसार शी जिनपिंग २०१८ पर्यंत अध्यक्षपदी राहू शकत होते. जिनपिंग यांनी पक्षाच्या घटनेत सुधारणा करून दोन टर्मची तरतूद काढून टाकली. पण, एकूण किती काळ अध्यक्षपद उपभोगता येईल हा मुद्दा झाकला. त्यामुळे ते कितीही काळ अध्यक्ष राहू शकतात.कोविडची लस चीनमधल्या प्रयोगशाळेतून सटकली आणि जगभर कोरोना पसरला, असा एक सतत प्रकट होणारा मतप्रवाह आहे. चीनने इन्कार केला आहे; पण रासायनिक युद्धाची तयारी चीन करत असतं, हे जगाला माहीत आहे..शी जिनपिंगना चीनच्या इतिहासात घुसायचं आहे. जुने चिनी सम्राट, माओ त्से तुंग, देंग यांच्यासह आपलं नाव चीनच्या इतिहासात घट्ट रोवलं जावं या खटपटीत शी जिनपिंग आहेत. म्हणून तर शी जिनपिंग यांनी बिजिंगपासून दोन तासांच्या अंतरावर Xiong’an या नावाचं एक शहर वसवायला घेतलं आहे. २०१७ मध्ये शी जिनपिंग यांनी स्वतः या शहराची पायाभरणी केलीय. बांधकाम कसं चाललंय ते पाहण्यासाठी ते वेळोवेळी त्या शहराला भेट देत असतात.पूर्णपणे नियोजित शहर. वैराण शेतजमीन होती. राहण्याला लायक नव्हती. स्वस्तात मिळाली. कंत्राटदारांकडे सोपवण्यात आली. ५० लाख माणसं राहतील अशी योजना. अत्यंत सुसज्ज आणि टॉप शहर. घरांच्या किमती बाजारभावापेक्षा खूप कमी ठेवण्यात आल्या आहेत. पर्यटकांना मुद्दाम शहराची उभारणी दाखवण्यासाठी नेलं जातं. .शहराच्या नावात दोन शब्द आहेत. सियाँग-मर्दानी, भव्य. ॲन-सुरक्षित, मजबूत, सुखकारक. हे शहर एक हजार वर्षं टिकेल, असं सांगितलं जातं. शी जिनपिंग यांनी निर्माण केलेल्या नव्या युगाचं प्रतीक अशा रूपात शहर लोकांच्या मनात आणि लेखी नोंदींमधे लिहिलं जातंय... हजार वर्षांसाठी निर्माण केलेल्या या शहराचा गौरव आपण दीड-दोनशे वर्षं अनुभवावा, असं शी जिनपिंग यांना वाटणं स्वाभाविक आहे.जगात कोणाही सत्ताधाऱ्याला आपण कायम सत्तेत राहावं, असं वाटत असतं. लोककथामधले राजे पाहा किवा देव पाहा. समुद्राचं मंथन करून त्यातून अमृत मिळवायची खटपट मंडळी करताना दिसतात.लोककथांमधली स्वप्नं काही अंशी तरी खरी होऊ शकतात, अशी शक्यता विज्ञान-तंत्रज्ञानाने दाखवलीय. आज घडीला डुकराचं यकृत आणि हृदय शरीरात बसवलेली माणसं जिवंत आहेत. नुकतंच एका स्त्रीच्या शरीरात दुसऱ्या स्त्रीचं गर्भाशय बसवण्यात आलं. त्या गर्भाशयात त्या स्त्रीचा गर्भ वाढून मूल सुखरूप जन्माला आलंय. बाहेरचे कोणतेही अवयव किंवा इंद्रियं माणसाच्या शरीराने स्वीकारावीत, अशी व्यवस्था आता पूर्ण होत आलीय. सर्व अवयव आणि इंद्रियं वेळोवेळी बदलत राहून माणूस बहुधा कायम जगू शकेल, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे..माणसाला फक्त मेंदू आवश्यक असतो. शरीर जी कामं करतं ती आता यंत्रांकरवी करता येतील. मेंदू जिवंत राहण्यासाठी चिमूटभर द्रव्यं लागतात. एक गोळी घेतली, की माणूस कित्येक वर्षं त्यातल्या ऊर्जेवर काम करत राहील. एक शक्यता अशीही आहे, की मेंदूच्या लक्षावधी पटीने जास्त आणि वेगवान कामं करणारे कॉम्प्युटरच माणूस म्हणून काम करू लागतील. या कॉम्प्युटरांचं बाह्य रूप डुक्कर आहे की गाय आहे की गाढव आहे की पुतीन आहे की शी जिनपिंग आहे, हा फक्त तपशिलाचा भाग असेल.कुठली तरी प्रचंड विकसित झालेली वस्तू असेल. तिचा देश कोणता, तिचा धर्म कोणता, तिची जात कोणती, तिचा पक्ष कोणता, तिची आयडियॉलॉजी कोणती इत्यादी गोष्टी केवळ तपशिलाचा भाग असेल. मुद्दा असा, की वस्तू अमर असेल, प्रचंड शक्तिमान असेल, ती राज्य करेल.वैज्ञानिक म्हणतात, की अमरत्व वगैरे गोष्टी कविकल्पना आहेत. व्यवहारात त्या शक्य नाहीत; पण एक खरं, की गेल्या सहस्रकात सरासरी माणूस ३०-४० वर्षं जगत होता. आता तो सरासरी ९० वर्षं जगतोय. म्हणजे भविष्यात माणूस पूर्वीच्या तुलनेत दुप्पट काळ समाजाच्या मानगुटावर बसणार. शी जिनपिंग सुखात नव्वदी गाठतील; पण त्यांचा वारस दीडेकशे वर्षं जगण्याची शक्यता आहे.शी जिनपिंग आणि व्लादिमीर पुतीन... दोघांनाही दीर्घायुष्य लाभो; पण त्यांची दादागिरी आणि हिंसा मात्र थांबो!!(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार तसेच आंतरराष्ट्रीय घटना-घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.