पुरुषोत्तम बेडेकर - psbedekar२१@gmail.comआजच्या पिढीपुढे महत्त्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे, ‘योलो’ शैली स्वीकारायची, की शाश्वततेचा आग्रह धरून जीवनामध्ये समतोल साधायचा? आजच्या युगामध्ये ज्ञान, माहिती बोटांच्या क्लिकवर उपलब्ध आहे. याचा अर्थ त्या ज्ञानभंडाराचा उपयोग कसा करायचा, हे सर्वांना माहिती आहे, असे अजिबात नाही. याचे कारण म्हणजे, आजच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर हे प्रत्येकाच्या विचारांमध्ये आहे. अमाप संधी उपलब्ध असल्या, तरी विचार आणि निर्णयांची गरिबी असेल, तर जीवनाच्या शर्यतीमध्ये मागे पडण्याची शक्यता जास्त आहे. जबाबदार नागरिक बनण्याच्या उंबरठ्यावर असलेल्या आजच्या नवयुवकांच्या डोळ्यात उद्याची स्वप्ने, हाताशी अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि आजूबाजूला असलेले चकचकाटी मोहमयी जग! यातून वाटचाल करताना, आजच्या नवयुवकांपुढे योग्य तो निर्णय घेऊन; आपल्या आयुष्याला उत्तम दिशा देता येऊ शकेल का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आपल्या देशाला सध्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (डेमोग्राफिक डिव्हिडंड) फायदा मिळत आहे आणि तो यापुढची किमान ३० वर्षे तरी मिळत राहील. १५ ते ५९ वर्षे वयोगटातील म्हणजेच काम करू शकणाऱ्या वयातील लोकसंख्या ६५ टक्क्यांच्या आसपास असल्यामुळे या काळात देश मोठी आर्थिक प्रगती साध्य करू शकतो. यापैकी नवयुवक आणि युवकांची संख्या ५२ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याने त्यांनी आपल्याला उपलब्ध असलेल्या संधीचे सोने करतानाच आपले आर्थिक स्वास्थ्य विचारपूर्वक कसे जपले पाहिजे, याचा विचार करूया..दोन मित्रांचा प्रवासआरव आणि रोहन यांनी पुण्यातील एका उत्तम महाविद्यालयातून पदवी घेऊन नुकतीच एका बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये नोकरीला उत्साहाने सुरुवात केली होती. पहिला पगार म्हणजे त्यांच्या दृष्टीने नुसता बँकेत जमा होणारा पैसा नव्हता, तर आर्थिक स्वातंत्र्याची, आपली स्वप्ने सत्यात उतरवण्याची सुरुवातच होती. कालांतराने त्यांचा स्वतःच्या आयुष्याकडे बघण्याच्या दृष्टिकोन पूर्ण बदलून गेला. त्यामुळे त्यांची आयुष्ये कशी घडत गेली, ते पाहणे आजच्या नव्या पिढीसाठी खूपच उपयोगी ठरणार आहे. एकीकडे, आरव समाज माध्यमामध्ये दाखवल्या जाणाऱ्या चकाकणाऱ्या जीवनशैलीकडे आकर्षित झाला होता. नवनवी गॅझेट, वीकेंड सहली त्याला भुरळ घालत होत्या. अशा गोष्टींमध्ये आपल्या मित्रांची बरोबरी करणे आणि त्या समुहामध्ये आपणच अधिक सरस असले पाहिजे, असेही सातत्याने त्याला वाटू लागले. आपले कपडे, घड्याळ, शूज, परफ्युम, गॉगल, बाईक, सेलफोन, इयरबड, हे सगळं काही ‘लेटेस्ट’ असले पाहिजे, तरच आपल्याला ग्रुपमध्ये ‘भाव’ मिळतो, अशी त्याची पक्की धारणा बनली. याच्या जोडीला समाज माध्यमांवर आपलं ‘स्टेटस’ अपडेट करण्यात तो कधीही मागे नसायचा, तर दुसरीकडे, याच समाज माध्यमांचा वापर रोहन व्यावसायिक समुदायांमध्ये सहभाग घेणं, ऑनलाइन कोर्सेस आणि आर्थिक बाबींचे शिक्षण यासाठी करून, आपली करिअरमधील प्रगती आणि आर्थिक सुरक्षितता यावर लक्ष्य केंद्रित करत होता. त्याने दरमहा ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून छोटी, छोटी बचत करायला सुरुवात केली होती. खरं तर, दोघेही महत्त्वाकांक्षी, हुशार तर होतेच; पण ते उपलब्ध अनेक पर्यायांतून आपापल्या दृष्टीने योग्य वाटणारा पर्याय निवडून पुढे जात होते. त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या काही प्रसंगानी त्यांना विचारपूर्वक वेगळे निर्णय घेण्यास भाग पाडले.पाच वर्षांनंतर...अचानक उद्भवलेल्या एका खर्चामुळे एका महिन्यात आरवचे पैसे पगाराआधीच संपले. कोणतीही इतर तरतूद नसल्याने त्याच्यापुढं आर्थिक संकट उभे राहिले. त्यामुळे त्याला आपल्या खर्चांचा आढावा घेणे भाग पडले. त्याच्या लक्षात आले, की आपण करीत असलेले अनेक खर्च आपण ‘स्टेट्स’ मिरवण्यासाठी करीत होतो. यानंतर मात्र, त्याने आपल्या खर्चांचा नियमित आढावा घ्यायला, खर्चांची नोंद ठेवायला, अनावश्यक खर्चाबाबत निर्णय घेताना २४ तासांचा वेळ घ्यायला सुरुवात केली. त्याने दरमहा काही रकमेची बचत करायलाही सुरुवात केली. त्याने आयुष्याचा आनंद घेणे थांबवले नव्हते, तर आपल्याला दीर्घकालीन समाधान कशातून मिळते, याचा विचार करणे सुरू केले होते, तर रोहनपुढे वेगळेच आव्हान होते. त्याचे व्यावसायिक कौशल्य वाढवण्यासाठी एक उत्तम कोर्स त्याला करायचा होता; पण त्यासाठीचा खर्च मात्र जास्त होता. त्याला आपली बचत वापरून तो कोर्स करायचा, की तो लांबणीवर टाकायचा याबाबत निर्णय घ्यायचा होता. रोहनने त्या कोर्सची उपयोगिता, त्याला असलेली मान्यता आणि त्यामुळे आपल्या करियरमधील संभाव्य प्रगती याचा विचार करून कोर्स करण्याचा निर्णय घेतला. आपल्या प्रगतीसाठी आवश्यक असणारा खर्च पुढे ढकलणे शहाणपणाचे नसते, या विचाराने त्याने आपल्या बजेटमध्ये आवश्यक तो बदल केला. आरवच्या लक्षात आले, की आर्थिक शिस्त म्हणजे आयुष्याच्या आनंदाला मुकणे नसते, तर उत्तम आर्थिक स्वास्थ्याचा तो पाया असतो, तर रोहनची खात्री पटली, की विचारपूर्वक केलेल्या नियोजनामुळे चांगल्या संधींचा योग्य फायदा घेता येतो. त्यांच्या अनुभवातून नव्या पिढीच्या लक्षात येईल, की वर्तमानातील स्वातंत्र्याचा आनंद घेतानाही आपल्यातील अपार क्षमतांचे रूपांतर दीर्घकालीन समृद्धीमध्ये करता येणे सहज शक्य आहे..Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच.विचारांची श्रीमंती आणि गरिबीआजच्या नवयुवकांना प्रगत तंत्रज्ञानामुळे प्रचंड माहिती, शिक्षणाची उत्तम साधने आणि व्यावसायिक नेटवर्क उपलब्ध झाली आहेत. आपल्या हातातील स्मार्टफोनमुळे ते क्षणार्धात नवनव्या गोष्टी शिकू शकतात, तज्ज्ञांशी संपर्क साधू शकतात; पण जसे माहितीच्या उपलब्धतेने आपोआप ज्ञान मिळतेच असे नाही, तसेच ज्ञान असले म्हणून घेतलेले सर्व निर्णय शहाणपणाचे असतीलच असेही नाही. आपल्या विचारांची श्रीमंती ही आपल्या कौतुहलात, नवनवीन गोष्टी शिकण्याच्या उत्साहात, तसेच तत्कालिक लाभापलीकडचा विचार करण्याची क्षमता यामध्ये दडलेली असते. आव्हानांकडे प्रगतीची संधी, पैशाकडे आपल्या ध्येयपूर्तीचे साधन म्हणून पहाणे आणि वरवरच्या दिखाव्यापेक्षा शाश्वत यशाला महत्व देणे, यातूनच विचारांची श्रीमंती दिसून येते. याउलट, ज्यावेळी आपण प्रश्न विचारणे सोडून देतो, आपले प्राधान्यक्रम ठरवण्याचं स्वातंत्र्य ज्ञात, अज्ञात अशा दुसऱ्या व्यक्तींकडे सोपवतो आणि परिणामांचा विचार न करता तत्काळ मिळणाऱ्या आनंदाला प्राधान्य देतो त्यावेळी आपण आपले वैचारिक दारिद्र्य दर्शवतो. आरवने ज्यावेळी आपण हा खर्च का करतो आहोत?, तर रोहनने बचतीला प्राधान्य द्यायचे, की योग्य संधीचा फायदा घ्यायचा? असे प्रश्न स्वत:ला विचारले, त्यावेळी त्यांचा दृष्टिकोनात चांगले परिवर्तन घडून आले, हे आपण पाहिलेच आहे.समाज माध्यमे : तुलनांतून संधीकडे!समाज माध्यमे ही उपयोगी आहेत, की अपायकारक हे आपण त्यांचा कसा वापर करतो यावर अवलंबून आहे. एका सर्वेक्षणानुसार, आजचा नवयुवक दिवसातील ६ ते ६.५ तास मोबाइलचा वापर करतो. त्यापैकी तीन ते साडेतीन तास तो समाज माध्यमांवर असतो. समाज माध्यमे ही आपल्या कल्पकतेला वाव देतात, व्यावसायिक समुदाय बनण्यासाठी मदत करतात आणि तरुणांची नवी कौशल्ये, कल्पनांशी ओळख करून देतात. त्यांचा योग्य वापर आपल्या क्षमतांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ घडवून आणू शकतो; पण त्याचा अविचारी अतिवापर आपल्या बहुमूल्य वेळाची नासाडीही करू शकतो. कोणतीही चांगली गोष्ट करण्यासाठी आपल्याकडे वेळच नाही, असे आपण म्हणतो तेव्हा आपल्या वेळेचा आढावा घेणेही गरजेचे आहे. कारण आपल्या पैशाप्रमाणे वेळेचाही सदुपयोग करणे आपल्याच हातात असते.सुरुवातीला, आरव लोकांनी आपल्या सहलींचे, नव्या खरेदीचे टाकलेले फोटो पाहून, केलेल्या कौतुकातून आपल्या आनंदाचे मापदंड उंचावण्यासाठी समाज माध्यमांचा वापर करत होता; पण हळूहळू त्याच्या लक्षात आले, की या फोटोमधून अशा सहलीसाठी केलेली बचत, एखाद्या खरेदीसाठी घेतलेले कर्ज किंवा तडजोडी लक्षात येत नाहीत. त्यानंतर त्याने आपली कौशल्ये कशी वाढतील, पैशाचा अधिक चांगला वापर कसा करता येईल, याविषयीच्या सामग्रीवर लक्ष केंद्रित केले. विनाकारण तुलनेला प्रोत्साहन देणाऱ्या खात्यांचा वापर जाणीवपूर्वक टाळायला सुरुवात केली. रोहन सुरुवातीपासूनच समाज माध्यमांचा वापर नवनव्या गोष्टी शिकण्यासाठी करत होता. आता त्याने माहितीपेक्षाही तिचे व्यावहारिक मूल्य किती आहे, आर्थिक गोष्टींमध्ये खोट्या आश्वासनापेक्षा विश्वासार्ह सल्ल्याची निवड कशी करता येईल, या गोष्टींना प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. या दोघांचे अनुभव आणि त्यांनी केलेले बदल हे नव्या पिढीसाठी उपयुक्त आहेत. समाज माध्यमे जशी आपले व्यावसायिक संपर्क वाढवू शकतात, आपल्या कलागुणांना वाव देणारा मंच बनू शकतात. तशीच ती आपली इतरांशी सतत तुलना करून आपल्या इच्छांचा कधी बाजार मांडतील याचाही नेम नसतो..‘योलो’ जीवनशैलीमुळे महागाईआजच्या काळातील प्रचलित असलेली संकल्पना म्हणजे ‘योलो’- यू ओन्ली लिव्ह वन्स’ अर्थात, ‘आयुष्य एकदाच मिळते, त्याचा पूर्ण आनंद घ्या’ ही विचारसरणी सध्या प्रचलित होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून आपल्या पगारामध्ये जितकी वाढ होते, तितक्याच प्रमाणात खर्चातही वाढ होत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे आपल्या पगारातील वाढ ही आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम बनवत नसल्याचेही निदर्शनात येते; पण आजचा खर्च करताना आपण उद्याच्या ध्येयांच्या पूर्तीसाठी योग्य तरतूद केली आहे ना, याचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. ‘योलो’चा परिणाम आपल्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करण्यामध्ये किंवा फक्त दुसऱ्यांना प्रभावित करणारी जीवनशैली जगण्यामध्ये तर होत नाही ना, याची काळजी घेणे खूप आवश्यक आहे. डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड, झटपट मिळणारी कर्जे आणि ‘आज खरेदी-सवडीने पेमेंट’ (बाय नाऊ, पे लेटर) या सुविधांमुळे खर्च करणे आणि कर्जे घेणे सुविधाजनक झाले आहे. खिशातून पैसा काढून द्यावा न लागल्याने खर्च झाल्याचे लक्षातही येत नाही. अशावेळी काही गोष्टी अंमलात आणणे योग्य ठरेल. छोटे-छोटे ‘ईएमआय’ मिळून एक मोठी परतफेडीची रक्कम बनते, ज्यामुळे आपल्या भविष्यातील उद्दिष्टांच्या तरतुदीसाठी पुरेसा वाव उरत नाही. आपले ‘ईएमआय’ किंवा ‘एनएमआय’चे प्रमाण४० टक्क्यांपेक्षा कमी असले पाहिजे. (एनएमआय : पगाराची खात्यात जमा होणारी रक्कम)तरुण कर्जदारांनी कर्जे घेताना फक्त ‘ईएमआय’चा विचार न करता त्या कर्जाचा व्याजासह एकूण खर्च किती आहे त्याचा विचार करावा, कर्जाची उपयुक्तता लक्षात घ्यावी, फक्त दिखाव्यासाठी कर्जे घेणे टाळले पाहिजे. विशेषत: गाडी, घर घेताना, खूप विचार करावा. गरज नसताना ‘शो-ऑफ’साठी मोठी, महागडी गाडी घेणे टाळावे.आपला ‘सिबिल स्कोअर’ हे आपल्या आर्थिक विश्वासार्हतेचे, आर्थिक स्वास्थ्याचे मापक आहे, हे लक्षात ठेवून त्याची योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. आरवची सजगता आता त्याला कोणतीही खरेदी त्याच्या प्राधान्याची पूर्ती करते का याचा विचार करायला लावत, तर रोहनचा वाढता आत्मविश्वास त्याला अनावश्यक खर्च आणि भविष्यासाठीची सुयोग्य गुंतवणूक, यात फरक करण्यात मदत करतो..पुढील वाटचालनवयुवकांनी आपल्या मासिक उत्पन्न व खर्चाचा नियमित आढावा, नियमित बचत, इमर्जन्सी फंडाची तरतूद, जबाबदाऱ्या वाढतील त्याप्रमाणात पुरेसा टर्म इन्शुरन्स, हेल्थ इन्शुरन्स, कर्जे घेताना योग्य ती काळजी आणि गुंतवणूक करण्यापूर्वी आवश्यक ती माहिती घेणे अशा काही सवयी लावून घेतल्या, तर त्यांना आपल्या आर्थिक स्वास्थ्याचा भक्कम पाया घालणे सहजशक्य होऊ शकेल. ‘डीआयवाय’ किंवा समाज माध्यमांवर मिळणारे अनाहूत सल्ले आपल्यासाठी योग्य असतीलच, असे नाही. गरज पडल्यास आर्थिक नियोजनकाराचे मार्गदर्शन घेणे योग्य ठरते.आपली श्रीमंती आणि गरिबी ही आपले उत्पन्न, आपल्या मालमत्ता किती आहेत यावर ठरत नसत, तर आपण कसा विचार करतो, उपलब्ध संधींचा योग्य वापर करतो का आणि कसोटीच्या क्षणी आपण निर्णय कसे घेतो, यावर ठरत असते. नवयुवकांनी समाज माध्यमे आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर आपल्या कौशल्यांचे विकसन आणि विचारपूर्वक निर्णय यासाठी केला पाहिजे. त्यांनी आपल्या अफाट क्षमतांचा योग्य वापर करून स्वत:च्या आणि देशाच्या प्रगतीला हातभार लावला पाहिजे. पहिला पगार : आर्थिक स्वातंत्र्य, की आर्थिक स्वास्थ्य? पहिल्या पगाराचा दिवस आपल्या सर्वांच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा दिवस असतो. तो नक्कीच साजरा केला पाहिजे. आर्थिक स्वातंत्र्याची ही सुरुवात काही चांगल्या आर्थिक सवयी अंगी बाणवण्याची सुसंधी असते. अशा सवयी आपले आर्थिक स्वास्थ्य चांगले राहावे यासाठी मदत करू शकतात. जितक्या लवकर या सवयी लागतील त्याचा फायदाच होत असतो; पण अजून सुरुवात केली नसेल, तर ‘जब जागे तब सबेरा’ या न्यायाने आजचा मुहूर्त चांगला आहे, हे लक्षात घ्यावे. आर्थिक स्वास्थ्यासाठी फक्त मोठा पगार असणे गरजेचे नसते, तर आपला पैसा कुठून येतो, कसा खर्च होतो आणि त्यातून काय साध्य केले पाहिजे, याची जाणीव असणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक महिन्याला काही ठरावीक रक्कम बाजूला ठेवायला सुरुवात केली, की बचतीची सवय लागते आणि इमर्जन्सी फंडाच्या तरतुदीमुळे अनपेक्षित खर्चावर मात करणे सहज साध्य होते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.(लेखक बँकिंगविषयक तज्ज्ञ, सर्टिफाइड फायनान्शियल प्लॅनर आहेत. ७५०६३७८३७७).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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