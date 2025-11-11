Premium| Zohraan Mamdani: झोहरान ममदानींचा विजय अमेरिकेतील नव्या राजकारणाची नांदी ठरेल का?

पूनम शर्मान्यूयॉर्कच्या महापौरपदी निवडून आलेले मूळ भारतीय वंशाचे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार झोहरान ममदानी यांच्या विजयाची जगभर चर्चा होत आहे. मुस्लिम असलेल्या ममदानी यांनी समाजातील असंताेष अचूक हेरला. त्यांनी सर्वसामान्य मतदारांच्या मनातील समस्या समजून घेतल्या. त्याचा विजय अमेरिकेतील नव्या राजकारणाची नांदी ठरू शकतो.न्यूयॉर्कच्या महापाैरपदाची शर्यत जिंकून झाेहरान ममदानी यांनी इतिहास घडवला. महापौरपदापर्यंत पाेहाेचलेले ते पहिले मुस्लिम आणि युगांडीयन-भारतीय अमेरिकी ठरले. अँड्यू कुमोंसारख्या बलाढ्य प्रतिस्पर्ध्याला त्यांनी मात देत यश मिळवले. जगातील सतत धावते शहर, रिपब्लिक व डेमोक्रॅटिक पक्ष आणि अमेरिकेसाठी या विजयाचे महत्त्व काय आहे, यावर भाष्य करण्यापूर्वी २००२-०३मधील कम्पाला येथील वास्तव्यातील अनुभव मला सांगायला आवडेल..हिरव्यागार अन् डाेंगराळ अशा कम्पालामधील गार्डन सिटी शाॅपिंग माॅल, नाकासेराे मार्केट किंवा आयेशाज सलोनमध्ये तुम्हाला कुणी तरी ओळखीची व्यक्ती भेटतेच. ‘आयेशा’मध्ये प्रसिद्ध दिग्दर्शिका मीरा नायर यांची अशीच गाठभेट झाली. त्याच मीरा नायर ज्यांनी दाेन दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत स्वत:चा उल्लेख ‘प्राेड्युसर ऑफ कॅंडिडेट’ असा केला हाेता. त्या सलाेनमध्ये आपली केशरचना करण्यासाठी आल्या हाेत्या. त्यांच्याविषयी मी वडिलांना सांगितले. तेव्हा त्यांची कम्पाला येथील भारतीय उच्चायुक्तालयात नियुक्ती हाेती. भारतीय उच्चायुक्तालयातील निवासस्थानी झालेल्या प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण त्यांनी मीरा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना पाठवले. मीरा, पती महमूद ममदानी आणि तरुण झाेहरान ममदानी यांच्यासह आल्या हाेत्या. कुर्ता परिधान करून आलेल्या झाेहरान यांनी तेव्हा ‘नमस्ते’ करून उपस्थित प्रत्येकाला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. प्रत्येकाशी ते आपुलकीने संवाद साधत हाेते. त्यांच्या वागणुकीतून त्यांची नम्रता क्षणाेक्षणी जाणवत हाेती.जुन्या आठवणींना उजाळा देण्याचा उद्देश हाच, की राजकीय उमेदवार म्हणून झाेहरान यांची लाेकांमध्ये मिसळण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्ती ही त्यांना त्यांच्या पालनपाेषणातून मिळालेली देणगी आहे. ते श्रीमंत कुटुंबातून येऊनही त्यांच्यात हा गुण उपजतच आहे. त्यांच्या महापाैरपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचार कार्यक्रमातून याचा पुरेसा पुरावा मिळताे. त्यांचा प्रतिस्पर्धी हा वयाने ज्येष्ठ, अधिक अनुभवी राजकारणी हाेता; पण न्यूयाॅर्कमधील नागरिक आणि त्यांच्या समस्यांशी त्यांचा संबंध खूपच कमी हाेता. त्यांच्यासमाेर ममदानी यांनी प्रामाणिक आणि निर्भय नेतृत्वाचे आव्हान उभे केले. त्याचबराेबर वक्तृत्व, करिष्मा आणि चतुराईची जाेड देऊन अप्रतिम असा प्रचार कार्यक्रम राबवला. त्यांच्या प्रचाराबाबत अमेरिकेतच नव्हे; तर जगभर चर्चा झाली. .ममदानी यांनी समाजातील असंताेष अचूक हेरला. त्यांनी सर्वसामान्य मतदारांच्या मनातील समस्या समजून घेतल्या. काही प्रमाणात त्यांनी डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे प्रचार केला. माेठ्या प्रमाणावरील मतदार हे साचेबद्ध राजकारणाला कंटाळले हाेते. त्यांना बदल हवा हाेता.युगांडात जन्मलेले डेमोक्रॅटिक साेशॅलिस्ट असलेले ३४ वर्षीय झाेहरान ममदानी युगांडीयन-भारतीय अमेरिकीच्या सर्वात माेठ्या शहराचे नेतृत्व करणार आहेत. शहरी राजकारणाचा सूर आणि दिशा बदलणारा विजय म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे. २०२०मध्ये ममदानी यांनी प्रथमच सार्वजनिक जीवनात प्रवेश केला. तेव्हा ते क्वीन्सच्या ॲस्टाेरियाचे प्रतिनिधी म्हणून न्यूयाॅर्कच्या राज्य विधानसभेत निवडून गेले हाेते. तेव्हाच्या प्रचारातून त्यांनी त्यांच्यातील तळागाळातील कार्यकर्ता आणि लाेकशाहीवादी समाजवादाच्या राजकारणाची शहरातील मुख्य प्रवाहाला प्रचीती दिली हाेती. .ममदानी यांच्या निवडीचे पुराेगामींनी आधीच जाेरदार स्वागत केले आहे. ज्या चळवळीला कट्टरतावादी म्हणून हिणवून कार्यकारी नेतृत्वासाठी अयाेग्य ठरवले हाेते त्या चळवळीसाठी हा खूपच गाैरवाचा क्षण असल्याचे मत पुराेगामींनी या विजयानंतर व्यक्त केले हाेते. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सिनेटर बर्नी सॅँडर्स यांची प्रतिक्रिया खूपच बाेलकी आहे. प्रचाराच्या सुरुवातीच्या काळात झाेहरान यांना जनमत चाचण्यांमध्ये अवघा एक टक्काच समर्थन हाेते. तरीही त्यांनी माेठ्या मताधिक्यासह विजय प्राप्त केला. त्यांचा सामना निवडणुकीत विजयासाठी अपार पैसा खर्च करणारी धनशक्ती, रिपब्लिकन सत्ता आणि डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या सारख्यांशी हाेता. या सर्वांचा कुमो यांना पाठिंबा हाेता. डेमोक्रॅटिक आस्थापनेशीही त्यांचा संघर्ष हाेता. त्यांचा ममदानी यांना कधीच भक्कम पाठिंबा मिळाला नाही. तळागाळातून प्रचार माेहीम राबवताना सुमारे ९० हजार कार्यकर्त्यांची फाैज त्यांनी उभी केली. लाेकांचे दरवाजे ठाेठावून, त्यांना घराबाहेर काढून ही प्रचार माेहीम राबवली. अमेरिकेच्या इतिहासात ही अभूतपूर्व घटना हाेती.उमेदवार म्हणून ममदानी हे तगडे उमेदवार हाेतेच; पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे केवळ त्यांचे व्यक्तिमत्त्व, बुद्धिमत्ता आणि कठाेर मेहनतीचे हे फलित नव्हते. त्यांचे यश हे त्यांनी प्रचारात उचलून धरलेल्या समस्या, प्रश्नांचाही हा विजय म्हणावा लागेल. ममदानी यांनी लाेकांना त्यांच्या आयुष्यातील संघर्षाची जाणीव करून दिली. ‘आपण अशा जगात राहत आहाेत, जेथे मूठभर धनाढ्य, सत्ताधीशांचे वर्चस्व आहे. त्याच वेळी सर्वसामान्यांना अन्न, घरभाडे, बालसंगाेपन आणि मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी झगडावे लागत आहे,’ हे त्यांनी न्यूयाॅर्कमधील नागरिकांना सांगितले. परंपरावाद्यांसाठी सांस्कृतिक प्रतीक असलेल्या महानगरातील तळागाळातील हे राजकारण एकप्रकारचा इशारा आहे. .ममदानी यांनी एकप्रकारे शहरी परिवर्तनाचा जाहीरनामाच पुढे आणला आहे. शहरातील भाडेवाढ राेखणे, उच्च किमान वेतन, माेफत किंवा कमी दरात बालसंगाेपन सेवा, नि:शुल्क बससेवा आणि सार्वजनिक गृहनिर्माण अन् शिक्षणाला निधी उपलब्ध करण्यासाठी श्रीमंतांवर नवीन कर यांसारखी आश्वासने त्यांनी दिली आहेत. त्यांच्या प्रचाराच्या केंद्रस्थानी युवा कार्यकर्ते हाेते. यातील बहुतांश कार्यकर्त्यांची सुरुवात ही बर्नी सॅँडर्स यांच्या अध्यक्षीय प्रचार माेहीम किंवा स्थानिक भाडेकरू हक्क चळवळीतून झाली आहे.सिटी हाॅलमध्ये या ऊर्जेची चाचणी तातडीने हाेणार आहे. महामारीच्या संकटातून उभारी घेण्यासाठी धडपडणारे, महागाईने बेजार आणि खाेलवर रुजलेली असमानता यांसारख्या समस्यांशी झुंजणाऱ्या शहराचे नेतृत्व ममदानी करणार आहेत. ‘न्यूयाॅर्क हे मूठभरांचे नव्हे, तर बहुजनांचे शहर’ बनवण्याचे त्यांचे आश्वासन गृहनिर्माण, दळणवळण आणि सामाजिक सेवांना नवा आयाम देणारे ठरू शकते. .सिटी हाॅलच्या पायऱ्यांवर ममदानी यांनी विजयानंतर जे भाषण दिले त्यात संघर्षशील आणि सर्वसमावशकतेचा सूर हाेता. त्यांच्या भाषणाला लाेकांनी माेठी दाद दिली. या वेळी त्यांनी ‘अशा न्यूयाॅर्कची उभारणी करू जेथे कुणीही टाकाऊ ठरणार नाही’ याचा पुनरुच्चार केला. डाेनाल्ड ट्रम्प आणि परंपरावाद्यांच्या व्यापक चळवळीला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी या क्षणाचा वापर केला. उदयाला येऊ पाहणारी हुकूमशाही आणि वर्णभेदी शक्तीला हा विजय चपराक असल्याचा उल्लेख ममदानी यांनी आवर्जून केला. ‘भीती, तिरस्कार आणि लाेकशाही विकत घेता येते असा समज असलेल्या धनाढ्यांसमाेर न्यूयाॅर्क झुकणार नाही,’ हे ममदानी यांचे वक्तव्य प्रचंड प्रमाणात व्हायरल झाले. ट्रॅम्प अमेरिकी राजकारणातील स्पष्टवक्ता राजकारणी म्हणून त्यांना स्थान मिळवून दिले.धाेरणांपलीकडे पाहायला गेल्यास ममदानी यांच्या विजयाचे प्रतीकात्मक महत्त्व आहे. स्थलांरिताचा पुत्र म्हणून न्यूयाॅर्कच्या विविधतेशी जळवून घेत ते स्थलांतरित समाजाला परिपक्व राजकारणाशी जाेडणारा दुवा ठरले आहेत. हा समाज दीर्घकाळापासून शहराच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे; पण नेतृत्व म्हणून त्यांनी क्वचितच आपली छाप साेडली. .Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...ममदानी यांच्या निवडीमुळे एका पिढीगत बदलाची नांदी झाली आहे. स्थापित राजकारणाऐवजी चळवळीच्या दृष्टीतून प्रशासनाकडे पाहणाऱ्या मिलेनियल आणि जेन झी नेतृत्वाच्या समूहाचे ममदानी भाग झाले आहेत. व्यवहारातून नव्हे; तर राजकारण हे सहभागातून घडू शकते, या धारणेला तरुण मतदारांत स्थापित करण्यास हे यश महत्त्वाचे ठरले आहे. ही बाब राजकारणापासून दुरावलेल्या आणि सिटी हाॅलवरील विश्वास गमावून बसलेल्या समाजांमध्ये नव्याने राजकीय सहभागाची इच्छा जागवू शकते. त्यांच्या या प्रतिनिधित्वामुळे ते लक्ष्य हाेण्याचाही धाेका आहे. परंपरावादी त्यांना आधीच मूलतत्त्ववादी डावे ठरवून माेकळे झाले आहेत. शहराचा ताबा त्यांच्याकडे गेल्याने आर्थिकअधाेगती आणि गुन्हेगारी वाढीचा इशारा दिला जात आहे. सॅन फ्रान्सिस्काे आणि शिकागाे शहरांतील पुराेगाम्यांना यांसारख्या कथानकांचा त्रास सहन करावा लागला आहे. ही परिस्थिती ते कशाप्रकारे हाताळतात यावर त्यांची वैयक्तिक प्रतिष्ठाच नव्हे; तर प्रत्यक्षात प्रगतिशील प्रशासन कशा प्रकारे काम करू शकते याची व्यापक कहाणी अवलंबून आहे.राष्ट्रीय पातळीवर ममदानी यांच्या विजयाने पुराेगामी संघटक आणि धाेरणकर्त्यांना नवी ऊर्जा मिळाली आहे. अनेक वर्षांपासून डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या डाव्या गटाच्या धाेरणांना व्यासपीठ मिळत नव्हते. त्यांची धाेरणे ही अवास्तव आणि आदर्शवादी म्हणून हिणवली गेली. न्यूयाॅर्कच्या रूपाने त्यांना आपली धाेरणे तपासायला माेठे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे. ममदानी यांनी परवडणारी घरे, सार्वजनिक वाहतूक आणि बालसंगाेपन याबाबत सकारात्मक याेगदान दिल्यास ते देशभरातील पुराेगामी उमेदवारांसाठी आदर्श नमुना ठरेल. असे झाल्यास हा ‘ममदानी इफेक्ट’ ठरेल. शिकागाे, लाॅस एंजलिस आणि फिलाडेल्फिया या शहरांत याचा परिणाम दिसू शकताे; पण त्यात जाेखीमही तेवढीच आहे. आर्थिक गडबड किंवा नाेकरशाहीच्या अडथळ्यामुळे प्रमुख उपक्रम ठप्प झाले तर विराेधक त्याचा राजकीय वापर करतील. पुराेगामींचे अर्थकारण हे अशाश्वत असल्याचा प्रचार करून त्यासाठी न्यूयाॅर्कचे उदाहरण देतील. त्यामुळे न्यूयाॅर्कचे प्रशासन चालवतानाच राजकीयदृष्ट्या ही एक प्रकारे राष्ट्रीय स्तरावरील सत्त्वपरीक्षा ठरणार आहे. .Premium|Geopolitics: प्राणी, पक्षी आणि वृक्षांच्या युद्धकथा, त्यांच्या मरणयातना कोण सांगेल? .डेमोक्रॅटिक पक्षातही ममदानी यांच्या विजयाने दीर्घकालीन तणावाला ताेंड फुटले आहे. मध्यममार्गी आणि प्रगतिशील डावे असा हा संघर्ष आहे. प्रस्थापित डेमोक्रॅट्सपैकी बहुतांश जणांनी प्राथमिकदृष्ट्या विराेधकांना साथ दिली. त्यांची नजर आता चळवळीचा दृष्टिकाेन मध्यममार्गी मतदारांना दूर लाेटताे की पक्षाचा पाया मजबूत करताे याकडे लागली आहे. डाव्यांच्या मते, या विजयामुळे त्यांच्या रणनीतीवर शिक्कामाेर्तब झाले आहे. मध्यममार्गी डेमोक्रॅट्सना वेगळीच चिंता सतावत आहे. आक्रमक पुनर्वाटप धाेरणे आणि वाढीव करांमुळे उद्याेजक शहराबाहेर पडण्याची अन् मध्यमवर्गीय मतदार दुरावण्याची भीती वाटत आहे. ममदानी हे आदर्शवाद आणि वास्तव यांचा समताेल कसा साधतात, यावर डेमोक्रॅटिक संघटना मजबूत हाेते की अंतर्गत वाद आणखी वाढताे हे अवलंबून आहे.न्यूयाॅर्कच्या शहरी राजकारणात नेहमीच मागे पडणाऱ्या रिपब्लिकनांसाठी ममदानी यांचा उदय हा धाेका आणि संधी घेऊन आला आहे. राष्ट्रीय परंपरावाद्यांनी साेशलिस्ट पाॅलिसीबाबत आधीच इशारा दिला आहे. त्याचवेळी रिपब्लिकनांसाठी हा क्षण त्यांची रणनीती नव्याने ठरवण्याचा आहे. ममदानी यांचा कार्यकाळ त्यांच्यासाठी नवीन केस स्टडी ठरणार आहे. त्यांची सिटी हाॅलपर्यंतची मजल ही अमेरिकेतील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे वळण आहे. डाव्यांसाठी ही तळागाळातील राजकारणाची शक्ती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.