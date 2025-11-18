Premium|Zohran Mamdani: झोहरान ममदानींपुढे खडतर आव्हान

जगाची आर्थिक राजधानी असलेल्या न्यूयॉर्कचे महापौर म्हणून झोहरान ममदानी निवडून आले आहेत. या निमित्ताने दक्षिण आशियाई मुस्लिम व्यक्ती पहिल्यांदाच या पदावर बसणार आहे. ‘‘राजकीय काळोख पसरला असताना या क्षणी न्यूयॉर्कमध्ये मात्र एक नवी पहाट झाली आहे,’’ असे ममदानी यांनी आपल्या पहिल्याच भाषणात म्हटले आहे. ममदानी यांनी दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यांच्यापुढील आव्हान नक्कीच मोठे असेल. ममदानी यांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने...न्यूयॉर्कच्या महापौरपदासाठी झोहरान ममदानी यांनी केलेली कामगिरी अत्यंत प्रेरणादायी ठरली आहे. मुस्लिम दक्षिण आशियाई वंशाचे पहिले महापौर म्हणून निवडून येत, त्यांनी एकाच वेळी वेगवेगळ्या ओळख आणि अस्मितांचे अद्वितीय असे मिश्रण साधले आहे. आफ्रिकेत जन्मलेले, दक्षिण आशियाचा वारसा लाभलेले आणि शिया पंथाचे अनुयायी असलेले ममदानी प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्या मीरा नायर यांचे पुत्र आहेत. निवडणुकीनंतर त्यांच्याकडे माध्यमांचे लक्ष गेले आहे. ‘‘इतिहासात क्वचितच असा क्षण येतो, जेव्हा आपण जुन्या युगातून नव्या युगात पाऊल टाकतो,’’ असे न्यूयॉर्कमध्ये जमलेल्या गर्दीसमोर बोलताना ममदानी म्हणाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या १९४७च्या स्वातंत्र्य भाषणातील शब्द त्यांनी उधृत केले आहेत. ‘‘खूप वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी एक करार केला होता, आणि आता तो करार पूर्ण करण्याची वेळ आली आहे,’’ असे नेहरू आपल्या भाषणात म्हणाले होते. हाच उतारा ममदानी यांनी आपल्या भाषणात म्हटला. त्यानंतर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकडाट केला. .Premium|Generation Z : जेनझीकरण..! पण.. जेन झी लोकं हा लेख वाचतील का? वाचणं हा त्यांचा स्थायीभाव आहे का? .नव्या युगाची सुरुवात?अनेकांना वाटते की, पंडित नेहरूंच्या भाषणाचा उल्लेख करून ममदानी यांनी न्यूयॉर्कमध्ये एका नव्या आणि परिवर्तनशील युगाची सुरुवात सूचित केली आहे. ममदानी यांनी अभिमानाने सांगितले की ते शहराचे पहिले भारतीय-अमेरिकी महापौर बनू शकतात. त्यांनी आपल्या आईच्या हिंदू वारशाचा सन्मान केला. स्वतः मुस्लिम म्हणून ओळखत असले तरी, त्यांना हिंदू धर्माची सखोल जाण आहे, असे ते म्हणाले. रक्षाबंधन, दिवाळी, होळी यांसारख्या परंपरा ते जपतात, असे आपल्याला दिसून येते. ‘इन्स्टाग्राम’वर ते हिंदीमध्ये आपले म्हणणे मांडतात आणि आपल्या भाषणांमध्ये अनेकदा हिंदी चित्रपटांतील संवादांचा वापर करतात.नागरिकांनी केला प्रचारममदानी यांच्या आई मीरा नायर आंतराष्ट्रीय स्तरावरील चित्रपट निर्मात्या, दिग्दर्शक आहेत. ‘मॉन्सून वेडिंग’ आणि ‘द नेमसेक’ या चित्रपटांसाठी त्या ओळखल्या जातात. वडील महमूद ममदानी हे कोलंबिया विद्यापीठात मानववंशशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत. ममदानींचे बालपण केपटाउनमध्ये गेले आणि वयाच्या सातव्या वर्षी ते न्यूयॉर्कला आले. त्यांच्या विजयाने अमेरिकन राजकारणात प्रगतीशील बदलाचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी अँड्र्यू क्युओमो आणि कर्टिस स्लिवा यांसारख्या अनुभवी नेत्यांना पराभूत केले. २६ अब्जाधीशांनी २.२ कोटी डॉलर खर्च करून त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला, तरीही त्यांनी विजय मिळवला. फक्त नऊ महिन्यांत महापौर पदापर्यंत ते पोहोचले. त्यांचा प्रचार मुख्यत्वे सामान्य लोकांनी केला. अनेक स्वयंसेवकांनी विनामूल्य काम करून त्यांचा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवला. ‘‘झोहरान ममदानी राजकारणाची नवी व्याख्या करत आहेत,’’ असे अमेरिकन सिनेटर बर्नी सँडर्स म्हणाले. ‘‘ते कामगार वर्गासाठी लढत आहेत. त्यामुळे श्रीमंत व सत्ताधारी वर्ग अस्वस्थ होईल. म्हणूनच एक लाखांहून अधिक स्वयंसेवक आणि श्रमिक वर्ग त्यांच्यामागे उभा राहिला आणि या वर्गाने त्यांना साथ दिली,’’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.न्यूयॉर्कबाबत आशावादीन्यूयॉर्कच्या महापौरपदाची निवडणूक सहसा बाहेरच्या लोकांचे लक्ष वेधत नाहीत. मात्र, या वेळेस ममदानींनी एका महिन्याच्या प्रचारातच सोशल मीडियावरील पाठिंबा मतांमध्ये बदलला. ‘‘दररोज हे शहर कालपेक्षा थोडे अधिक चांगले करीन,’’ असा आशावाद त्यांनी आपल्या भाषणामधून व्यक्त केला. ममदानी यांनी सन २०१४ मध्ये मेन राज्यातील बोव्डॉइन कॉलेजमधून अफ्रिकाना स्टडीजमध्ये त्यांनी पदवी घेतली. त्यांनी ‘स्टुडंट्स फॉर जस्टिस इन पॅलेस्टाइन’ ही विद्यार्थी संघटना स्थापन केली. सन २०२० मध्ये त्यांनी क्वीन्समधील जुने डेमोक्रॅटिक उमेदवार पराभूत करून न्यूयॉर्क अॅसेंब्लीमध्ये प्रवेश केला आणि दोनदा फेरनिवडही झाली. त्यांचा प्रचार विशेषतः तरुण मतदारांना आवडला. कारण ते प्रामाणिक आणि स्पष्ट बोलणारे आहेत. सोशल मीडियावर त्यांनी तरुणांशी उत्तम संवाद साधला. त्यांचे धोरण, विचारसरणी लोकशाहीवादी. सर्वांसाठी मोफत सार्वजनिक वाहतूक, सार्वत्रिक बालसंगोपन, भाडे नियंत्रण, सन २०३०पर्यंत किमान वेतन ३० अमेरिकी डॉलर आणि श्रीमंतांवरील करांमध्ये वाढ अशी आश्वासने त्यांनी आपल्या निवडणुकीमध्ये दिली आहेत. हे सर्व न्यूयॉर्कसाठी नव्या भविष्याचे चित्र दाखवणारे आहे.ट्रम्प यांची टीकाअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ममदानींना डाव्या विचारसरणीचा म्हटले असून, अमेरिकेने आपले सार्वभौमत्व गमावले, अशा शब्दांत टीका केली आहे. ट्रम्प यांनी त्यांनी ममदानींच्या धोरणांवर टीका केली. ट्रम्पच्या समर्थकांनीही या पराभवांवर नाराजी व्यक्त केली. ममदानी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांचे टीकाकार आहेत. त्यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि कलम ३७० रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाला व्हर्जिनिया, न्यू जर्सी, कॅलिफोर्निया आणि न्यूयॉर्कमध्ये पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे ममदानींच्या विजयाने आता नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. न्यूयॉर्क हे श्रीमंत शहर असले तरी येथे एक चतुर्थांश लोक गरीब आहेत आणि अंदाजे पाच लाख मुले उपाशी झोपतात, असे आकडेवारी सांगते. घरभाडे कमी करणे, किमान वेतन दुप्पट करणे, मोफत सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्यसेवा सर्व स्तरापर्यंत पोहोचवणे आणि किराणा दुकान चालवणे या गोष्टी सामाजिक बदलासाठी आवश्यक आहेत. पुढील काळात ममदानींना अनेक आव्हाने आहेत. त्यांना आपली टीम एकत्र ठेवावी लागेल, निधी मिळवावा लागेल आणि किमान अर्ध्या आश्वासनांची पूर्तता करावी लागेल. सुरुवातीचा उत्साह ओसरल्यानंतर त्यांना प्रत्यक्ष कामाला लागावे लागेल. न्यूयॉर्कच्या महापौरपदाचे आव्हान ममदानी कसे पेलतात, यावरच त्यांचे अमेरिकेतील राजकीय भवितव्य अवलंबून आहे..संघर्षाचा इतिहासlराजकारणात येण्यापूर्वी त्यांनी क्वीन्समध्ये राहणाऱ्या गरीब गोऱ्या लोकांच्या वतीने अनेक खटले लढले. मदानी यांनी लोकांना त्यांची घरे वाचवण्यास मदत केली. यामुळे त्यांना राजकारणात येण्याची प्रेरणा मिळाली.lसन २०१५ पासून ते न्यूयॉर्कच्या राजकारणात सक्रिय आहेत. २०१७ मध्ये ते डेमोक्रॅटिक सोशलिस्ट्स ऑफ अमेरिकामध्ये सामील झाले. दोन वर्षांनंतर, २०२० मध्ये, त्यांनी अस्टोरिया, क्वीन्स येथून न्यूयॉर्क राज्यासाठी पहिली निवडणूक जिंकली. ते अस्टोरिया, क्वीन्स आणि आसपासच्या परिसराचे प्रतिनिधित्व करतात.lसन २०१८ मध्ये त्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळाले. जोहरान यांनी २७ वर्षीय सीरियन कलाकार रामा दुवाजी यांच्याशी विवाह केला असून, रामा या एक चित्रकार आणि अॅनिमेटर आहेत. ‘द न्यूयॉर्कर’, ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ आणि ‘व्हाइस’सारख्या प्रमुख प्रकाशनांमध्ये त्यांच्या कलाकृती प्रकाशित झाल्या आहेत.lविजयानंतर केलेल्या भाषणात ममदानी यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना स्थलांतर धोरणावर आव्हान दिले, राजकीय घराणेशाहीचा पराभव झाला असल्याचे ते म्हणाले. ‘‘हुकुमशाही आणि भरभक्कम अर्थशक्तीवर आशेने विजय मिळवला असल्याचे ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या दुसऱ्या कारकिर्दीत स्थलांतरितांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्याविरोधात ममदानी यांनी प्रहार केला. न्यूयॉर्क स्थलांतरितांच्या शक्तीवर सुरू असून, पुढेही ते त्यांच्याद्वारेच चालेल,’’ असे ममदानी म्हणाले.lझोहरान ममदानी यांच्या विजयामागे निवडणूक प्रचार प्रमुख माया हांडा यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे म्हटले जाते. निवडणूक प्रभारी म्हणून त्यांनी केलेल्या झोहरान ममदानी यांच्या विजयामागे निवडणूक प्रचार प्रमुख माया हांडा यांची महत्त्वाची भूमिका असल्याचे म्हटले जाते. निवडणूक प्रभारी म्हणून त्यांनी केलेल्या प्रचार मोहिमेमुळे ममदानी यांचा विजय ऐतिहासिक ठरल्याचे म्हटले जाते.lममदानी यांच्या टीममधील प्रगतिशील कार्यकर्त्या हांडा यांनी ३४ वर्षीय एलिस बिस्गार्ड चर्च यांच्या जागी मुख्य सल्लागार पद भूषवल्यानंतर निवडणूक प्रचार मोहिमेची जबाबदारी हाती घेतली. याआधी त्यांनी झेलनोर मायरी यांच्या महापौरपदाची मोहीम हाती घेतली होती..कोण आहेत ममदानी?नाव : झोहरान ममदानीजन्म : १८ ऑक्टोबर १९९१जन्मस्थळ : कंपाला (युगांडा)आई : मीरा नायर (पंजाबी हिंदू)वडील : महमूद ममदानी (गुजराती शिया मुस्लिम)lवयाच्या सातव्या वर्षी ममदानी कुटुंबासह न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाले. बँक स्ट्रीट फॉर चिल्ड्रन आणि ब्रॉन्क्व्स हायस्कूल येथे ममदानी यांचे शिक्षण घेतले.lसन २०१४ मध्ये आफ्रिकन स्टडीजमध्ये त्यांनी पदवी शिक्षण घेतले.lममदानी हे हिप-हॉपचे चाहते आहेत आणि त्यांनी रॅप म्युझिक तयार केले आहे. २०१६ मध्ये त्यांनी युगांडाच्या एका रॅपरसोबत एक रॅप म्युझिक व्हिडिओ तयार केला. सन २०१९ मध्ये त्यांनी स्वतःचे एकल गाणेदेखील प्रदर्शित केले आहे. 