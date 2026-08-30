Premium|Zulva Marathi Play : ‘झुलवा’ पुन्हा रंगभूमीवर येणार का? कलाकारांच्या नव्या प्रयत्नांनी कोल्हापुरात नाट्यविश्वाला मिळाली नवी दिशा

डॉ. मिलिंद शिंदे ‘झुलवा’चे प्रयोग अलीकडं होत नाहीत का?’ अशी विचारणा होत राहायची अधूनमधून. ‘झुलवा’ या नाटकाचा चमू अतिशय मोठा म्हणजे आताच्या व्यावसायिक गणिताच्या लेन्समधून पाहायला गेले तर ‘झुलवा’ म्हणजे सैन्य वाटावं असा मोठा चमू या नाटकासाठी वामनसरांनी योजिला होता. तशी त्याची गरजही होती; पण प्रयोग हळूहळू थंडावू लागले. उत्तम संधीच्या शोधात सगळेच असतात. चारपाच महत्त्वाची पात्रं सोडली तर इतरांना सतत वाटत असतं आपली वेळ कधी येणार? आपण कधी लीड किंवा महत्त्वाचं पात्र करणार? जोपर्यंत ते त्यांच्या आयुष्यात घडत नाही, तोपर्यंत काय करायचं तर ‘झुलवा’ चालूच आहे ना... जोपर्यंत उजवं काही हाती लागत नाही तोवर चालू ठेवू नाटक. उत्तम काही आलं, की देऊ सोडून... या सगळ्यांमुळे नाटकाच्या कलावंत टीमला गळती लागू लागली. पुरेशी कुमक उपलब्ध होईना. परिणामी प्रयोग थंडावले. मागणी तशीच होती. ‘झुलवा’ला आजही मागणी आहे. त्यामुळे जनमानस चौकशी करत असतो, की ‘झुलवा’चे प्रयोग अलीकडं होत नाहीत का?नामुष्कीनं नाही म्हणावं लागतं... कारण प्रयोग थांबले होते. थांबले आहेत...कोल्हापूरच्या पंचक्रोशीत एक नाटकाचा संघ याच धर्तीवरचं नाटक करत होता; पण त्याचा परिप्रेक्ष्य निराळा होता. ‘जोगत्याचं काम करणाऱ्या एका नटाची मुलाखत सुरू असते आणि त्यातून ते नाटक उलगडत जाते.’ श्री हनुमान तरुण मंडळ, काळम्मावाडी, कोल्हापूर असं या संस्थेचं नाव. मूळ नाटकाचा संघ. या नाटकासाठी त्यांना अनेक पुरस्कार मिळाले. त्यामुळे संपूर्ण समूहात उत्साह होता. कोल्हापूरच्या भूमीत घडत होतं. त्या उत्साहाला वाट शोधायची होती. त्या सगळ्यांच्या मनात कोल्हापुरातलं सिनेमाचं भावविश्व उतरू लागलं. बरं या समूहातले काही आधीच सिनेसृष्टीत सहायक दिग्दर्शक, लेखक म्हणून काम करत होते. त्यामुळे त्या सगळ्या विचारांना आणखीच उभारी मिळाली....‘आपण या आपल्या नाटकावर सिनेमा करू,’ असं सर्वांनुमते ठरलं.मूळ नाटकाचे लेखक सुनील माने हेच लेखक-दिग्दर्शक म्हणून ठरले. त्याच नाटकात काम करणारे प्रकाश पाटील हे प्रमुख भूमिका करणार, शिक्कामोर्तब झालं. कृष्णा कांबळे, युवराज हे सहायक म्हणून उभे राहिले. मधू कांबीकर, रवींद्र बेर्डे, मी असे इतर कलाकार ठरले.कृष्णा कांबळे हा गजेंद्र अहिरेचा सहायक म्हणून काम करत असे. त्यानं ‘झुलवा’बद्दल ऐकलं होतं की पाहिलं होतं स्मरत नाही; पण त्यानं माझी वर्णी या सिनेमात लावली होती. मी या सिनेमाचा भाग झालो. मला करून घेतलं. निर्मिती संस्थेचं नाव ठरलं ‘परिवर्तन चित्र.’ समर्पक नाव. एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात पाऊल टाकण्याची प्रक्रिया. नव्हे का...सुनील माने पेशानं इंजिनिअर (सिव्हिल). प्रकाश पाटील पाटबंधारे खात्यात नोकरीला... वगळता जवळपास सगळेच ‘हनुमान’चे सदस्य वाटा शोधत होते. किती महत्त्वाची गोष्ट वाटते, एका नाटकाच्या संस्थेला आपण थेट सिनेमाच करू आणि ते त्यासाठी झटतायत... परिवर्तनच...कोल्हापूरच्या परिसरात चित्रीकरण करण्याचे ठरले. माझा पहिला दिवस होता. पार्किंगनं भरलेल्या टूरिस्ट हॉटेलच्या प्रांगणात ‘गाडी उभी आहे’ असा निरोप मिळाला. मी पहाटे पोहोचलो होतो आणि लगेच निघायचं होतं. गाडीत जाऊन पाहतो तर काय... रवींद्र बेर्डे आणि मधू कांबीकर आधीच येऊन बसलेले.‘कधीपासून बसलात?’ मी.‘अर्धा तास झाला...’ मधूबाई.मला खजील झालं फार.‘तुमचा कॉल टाइम?’‘नऊ...’माझा दहा म्हणून मला उशीर झाला.कॉल टाइम वेगवेगळे; पण जायचं एकाच गाडीत. त्यातून ही गफलत झाली होती. तरीही आपल्या आधी ही सीनिअर मंडळी येऊन बसल्यानं मन खंतावलं जरा. मी त्यांना सॉरी, माफ करा म्हणालो.‘नाही नाही, तुमची काही चूक नाही,’ मधूबाईंनी गाडीतला तणाव हलका केला. शूटिंगदरम्यान हा ‘हलका तणाव’ किती तरल झाला ते पुढे येईलच..Premium| Journey Behind the Film : आत्मशोधाच्या ‘पावसा’तील गप्पा....मधू कांबीकर आणि माझे वडील यांची माझ्या बालपणीची एक आठवण आहे. माझे वडील अल्पबचत (Small Saving) खात्यात काही काळ अधिकारी होते. सरकारची योजना होती की आपल्या नगर जिल्ह्यातून ज्यांनी सिनेसृष्टीत लौकिक कमावला आहे, त्यांच्याकडून सरकारसाठी काही गुंतवणूक आणता येईल का? सदाशिव अमरापूरकर आणि मधू कांबीकर अशी नावं ठरली. वडील यांना भेटायला मुंबईला गेले. गुंतवणूक मिळाली की नाही समजलं नाही; पण माझे वडील या मोठ्या मंडळींना भेटणार, ती भेट कशी असणार, ते कुठे राहत असणार, कसे बोलतील याचीच मी त्या काळी शाळेत असताना कल्पना करत असे. त्यांची घरं... त्यांचे फोन... सगळे सरके नजरेसमोरून. ही आठवण मी कांबीकरांना सांगितली. त्यांना पुसटसं आठवत होतं; पण स्पष्ट नव्हतं... मधू कांबीकर यांच्याशी नगरच्या तो एक वेगळा ‘बंध’ वृद्धिंगत झाला.‘निर्मला मच्छिंद्र कांबळे’ नावाचा सिनेमा कोल्हापुरातले ज्येष्ठ सिनेअभ्यासक आणि दिग्दर्शक करत होते. चंद्रकांत जोशी त्यांचं नाव. अभिनेता हृषीकेश जोशीचे वडील. मी नुकताच ‘एनएसडी’ मधून आलो होतो. हृषीकेश मला एक वर्ष वरिष्ठ होता. त्यानं या सिनेमात माझं प्रयोजन केलं होतं. हृषीकेश हीरो, अलका कुबल हीरॉइन आणि अनेक खलनायकांच्या कोंडाळ्यात मी. परंतु विनय मांडकेंनी गायलेलं एक गाणं माझ्यावर चित्रित झालं होतं. नृत्य दिग्दर्शक होते सुबल सरकार. हे माझ्यावर कधी खूश, तर कधी नाराज असत. त्यांच्या मूडवर असे सगळं...या सिनेमाच्या चित्रीकरणाच्या पहिल्या दिवशी जयप्रभा की शालिनी स्टुडिओमध्ये वॉशरूम शोधता-शोधता मी एका दारावर टकटक केलं. एकदा... दोनदा...खटकन दार उघडलं. आकाशी रंगाच्या साडी आणि ब्लाऊजमध्ये, केस मोकळे सोडलेल्या मधू कांबीकर उभ्या होत्या.‘काय?’ मी वॉशरूमसाठीचा अर्धवट हातवारा केला. त्या चिडल्याच. त्यांनी दार लावून घेतलं झटक्यात.या दोन्ही आठवणी मी त्यांना सांगितल्या.त्या निखळ हसल्या. कांबीकरी तरलता शब्दाला अर्थ आला. आमच्यातला बंध वृद्धिंगत झाला. मग त्यांनी ‘शापीत’पासून ‘लावणी भुलली अभंगाला’ ते ‘एक होता विदूषक’ या दरम्यानच्या आठवणी सांगितल्या. त्यातलं ‘श्रावणाचं ऊन मला झेपेना, पिवळ्या पंखांचा पक्षी का सांगेना...’ हे गाणं त्यांनी स्वतः अदाकारीसह करून दाखवल्याचं आठवतेय. रोज मी चिकित्सेचं ताट घेऊन जात असे आणि भरून आणत असे...‘झुलवा’मध्येही जोगती आणि इथेही जोगती... पण ‘झुलवा’ नाटक होतं. हा सिनेमा होता. माध्यमांतराचे बदल करायचे होते.नसीरुद्दीन शाह यांनी सिनेमा, नाटक, कॅमेरा आणि रंगमंच यावर काम करताना किती आणि कसे बदल करायचे याचं दिलेलं प्रात्यक्षिक नजरेसमोरून दोनदातीनदा रिवाइंड केलं. त्यानुसार रचना केली. नुकताच रंगमंच सोडून कॅमेऱ्याच्या समोर आलो होतो आणि सातआठ सिनेमे केले होते. पण त्यातली पात्रे सिनेमातलीच होती. इथं मला मीच आधी नाटकात केलेलं पात्र वेगळ्या परिप्रे क्ष्यामध्ये करायचं होतं. त्यामुळे नाटकाची छाप येण्याची खूप शक्यता होती.बटबटीत झालं असतं फार. त्याची काळजी घेत भूमिका बांधायला सुरुवात केली. आवाजावर, चेहऱ्यावरच्या हालचाली व हालचालींवर (शारीरिक) एक संयत बॅरिकेड बसवला. पुन्हा-पुन्हा तपासून पाहणं झालं. हळूहळू ते पात्र प्रवाही, वाहतं झालं. या सिनेमाची टीम सगळी नाटक वाली. त्यांनी ‘सेल्युलाइड’ करायला घेतला होता. पडदा चितारायचं ठरवलं होतं. ते त्याला प्रयत्नपूर्वक भिडत होते. बरीच मोठी मंडळी म्हणतात... कथा, पटकथा, संवाद (कॉन्टेंट) उत्तम असेल तर बरंच काम हाती येतं. इथं तेच झालं होतं. संहिता बळकट होती. बहुअंगानं त्याचा अभ्यासही त्यांचा झाला होता. सिनेमाच्या अंगानं त्यावर संस्कारही झाले होते. वाट सुसह्य होती. दिग्दर्शनाची धुरा सुनील माने यांच्याकडे होती. पण त्यांनी कधीच ‘मी दिग्दर्शक आहे, मीच ठरवणार’ असं केलं नाही. कृष्णा कांबळे, युवराज यांना सोबतीला घेऊन अतिशय संयमानं सुनील माने चित्र कोरत होते.रवींद्र बेर्डे हे माझ्या वडिलांचं काम करत बहुधा... त्यांना पाहून तर वाटे किती संयम आहे यांच्यात. रात्रीचे तीनचार वाजले तरी बेर्डे एकदम शांत बसत असत. कुठला ‘आवरा... आवरा रे...’ असा आरडाओरडा नाही. एकदम स्थितप्रज्ञ... एक शब्द नाही.एकदा असंच अगदी सकाळी सहापर्यंत चित्रीकरण सुरू होतं. बेर्डे नेहमीप्रमाणे शांत... जेवले नव्हते. डबा घेऊन जाईन हॉटेलला, जेवेन. पण संपता-संपता सहा वाजले. ते हॉटेलला गेले. डबा उघडला. जेवण पूर्ण आंबलं होतं. तेव्हा त्यांचा आवाज हॉटेलच्या लॉबीमध्ये गरजला होता. तेव्हा त्यांची ‘रेंज’ ऐकली मी, सर्व अर्थानं.सगळ्यांनाच सिनेमा एक शिक्षण होता. होता होता सिनेमा पूर्ण झाला.पुढे?.‘झी’ गौरवला पाठवला...मला सर्वोत्कृष्ट सहायक अभिनेत्याचं नामांकन मिळालं. प्रकाश पाटील थोडे नाराज झाले. मुख्य समारंभाची तारीख येत होती. तशी निमंत्रण पत्रिका येत होती. प्रकाश पाटलांचा मला फोन आला. मला ‘झी’नं बोलवलंय. काय असेल?‘या तर खरं...’ मी म्हणालो. प्रकाश पाटील खुलले. माझ्यासोबत तुषार दळवी, संदेश जाधव यांचीही नामांकनं होती. आपलं नाव जर पुकारलं तर आपण किती शांतपणे जायचं याची तयारी मी मनात करत होतो. कपडे घालून-घालून मी किती चांगले परिधान करणार होतो... कांजी केलेल्या पांढऱ्या शर्टाच्या पलीकडे आपली उडी नाही. तेच केलं. माझ्या कॅटेगरीतली नामांकनं जशी सुरू झाली तसे कॅमेरे माझ्या खुर्चीशी आले. भाव टिपू लागले. माझ्या मनात एकच... नाही मिळालं तर चेहऱ्यावर नियंत्रण ठेवायचं... आणि मिळालं तर? तरीही नियंत्रण ठेवायचं.चिठ्ठी उघडली.माझं नाव पुकारलं.शांतपणे जाऊन सोनेरी चमकणारी बाहुली (ट्रॉफी) घेऊन आलो. त्यावर ‘झेड’ असं ‘झी’चं चिन्ह होतं. लकाकणारं आणि प्रकाश पाटलांना परीक्षक शिफारस विशेष उल्लेखनीय अशा सन्मानानं गौरवण्यात आलं. स्वतः प्रकाश पाटलांसाठी, हनुमान संस्थेसाठी आणि परिवर्तन चित्रसाठी. किती मोठा बहुमान प्रकाश पाटलांच्या निमित्तानं मिळाला. सगळी मेहनत फळाला आली. मंतरलेल्या अनेक तालमींचा सिनेमा झाला होता. सुनील माने आणि चमू आनंदला. बहर पुढे आला. जेव्हा हा सिनेमा ‘झी’नं विकत घेतला. पैसे गेले होते... या निमित्तानं परत आले. भरपाई झाली. रिकव्हरी झाली.माझी ट्रॉफी नगरला पोहोचली. बाकीच्या ट्रॉफीजच्या सोबतीला उभी राहिली. मी पुन्हा पुढची ट्रॉफी कधी आणि कशी मिळेल याचा शोध आणि तयारी करू लागलो. काही दिवसांनी बातमी आली ती ट्रॉफी वरून खाली पडली आणि तुटली. माझ्यातला विनाकारणचा मिलिंद शिंदे जागा झाला. त्रासा करू लागलो. घरातल्यांना शहाणपणा शिकवू लागलो...‘इतकं सोपं वाटतं का तुम्हाला...’ ‘किती कष्टानं मिळवलंय मी हे.’ ‘तुम्हाला किंमत नाही.’ इत्यादी-इत्यादी.खरं तर मुद्दाम कुणीच काही केलं नव्हतं. अनवधानानं सफाई करताना ती निसटली. तुटली आणि पडली होती वडिलांकडून. ते तर एकदमच शांत झाले होते. आईनं नंतर सांगितलं ती ट्रॉफी दुरुस्त व्हावी म्हणून ते ती बाजारात घेऊन फिरत होते. मी यायच्या आत ती दुरुस्त व्हावी यासाठी त्यांची कसरत सुरू होती. रोज जात. पण काही मार्ग निघत नसे.एक दिवस ती ट्रॉफी चिकटवून मिळाली. ट्रॉफी दुरुस्त झाली. ट्रॉफीवर ओरखडा तसाच राहिला.ट्रॉफीवरही आणि वडिलांच्या मनावरही. कायमचा. आपल्यामुळे ट्रॉफी पडल्याचा... तुटल्याचा...त्या दिवशी कार्यक्रमावरून घरी (मुंबईच्या) ट्रॉफी घेऊन जाताना एनएसडीचा माझा सहकारी जयंत गाडेकर होता. त्याच्या दुचाकीवरून त्यानं मला घरी सोडलं. मनात एक विचार आला.पुढच्या वेळेस या ट्रॉफीला चार चाकीतून घेऊन येऊ.घडेल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.