Coronavirus : पुणेकरांना जरा जपून... आणखी एक कोरोनाग्रस्त वाढला!

पुणे : कोरोना व्हायरसने जगभरात थैमान घातलेले असताना, पुण्यातही कोरोनाचा प्रादूर्भाव मोठ्या प्रमाणात झाला आहे. अशातच पुण्यात आणखी एक कोरोनाबाधित रूग्ण सापडला आहे. त्यामुळे पुण्यात पुन्हा एकदा दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आता पुण्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ८ वर पोहोचलेली असून, पुणे व पिंपरी-चिंचवड मिळून एकूण १८ कोरोनाबाधित रूग्ण पुण्यात उपचार घेत आहेत.

Coronavirus : परदेशातून आलेल्यांचे सक्तीने विलगीकरण

पुण्यात आज सापडलेला कोरोनाबाधित रूग्ण हा १४ मार्चला फ्रान्स व नेदरलँडचा प्रवास करून परतला होता. त्यामुळे या रूग्णाला कोरोनाची लागण झाली असावी अशी शक्यता आहे. या रूग्णाला नायडू रूग्णालयात दाखल केलेले असून पुढील उपचार सुरू आहेत, असे पुण्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले. कोरोनाबाधितांची ओळख उघड न करण्याचा नियम असल्याने हा रूग्ण पुण्यातील कोणत्या भागातील आहे, याची अद्याप माहिती मिळालेली नाही. आतापर्यंत पुण्यात कोरोनाबाधितांची संख्या १८ वर पोहोचली असून महाराष्ट्रात ४२ कोरोनाबाधित रूग्ण सापडले आहेत.

