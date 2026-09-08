Parking Issue : मंडईतील वाहनतळावर १० पटीने लूट; नागरिकांकडून घेतले जात आहेत ३ रुपये ऐवजी ३० रुपये

पुणे - स्थळ - हुतात्मा बाबू गेणू वाहनतळ, महात्मा फुले मंडई. महापालिकेने दुचाकीसाठी निश्चीत केलेला प्रतितास दर - तीन रुपये, नागरिकांकडून वसूल केले जातात प्रतितास तब्बल ३० रुपये. पावतीवर शुल्क किती याचा उल्लेख नाही, वाहनतळामध्ये कुठेही दरपत्रक लिहिलेले नाही. या ठिकाणी होणाऱ्या लुटीविरोधात महापालिका प्रशासनाकडे अनेक तक्रारी गेल्या आहेत, ठेकेदाराला नोटीसही बजावली जाते. पण तात्पुरती मलमपट्टी करताच पुन्हा लूट सुरु केली जाते..धक्कादायक म्हणजे यापूर्वी प्रतितास १० रुपये घेतले जात होते. आता थेट ३० रुपयांची मागणी येथील कामगारांकडून होत आहे. याची तक्रार करण्यासाठी नंबर कोणाचाही नंबर नाही. त्यामुळे मुकाट्याने मागतील ती रक्कम हातात टेकवायचे आणि नागरिकांनी तेथून चालते व्हायचे अशी भिषण स्थिती याठिकाणी आहे. ‘सकाळ’च्या पाहणीत हे समोर आले आहे..मंडई, लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता आदी भागात खरेदीसाठी येणाऱ्या ग्राहकांना गाडी लावण्यासाठी जागा मिळत नसल्याने महापालिकेच्या वाहनतळाशिवाय दुसरा सुरक्षित पर्याय नाही. महापालिकेने नागरिकांच्या सोईसाठी महात्मा फुले मंडई येथे बाबू गेणू वाहनतळ आणि सतीशशेठ धोंडीबा मिसाळ वाहनतळ उभारले आहे. येथे दुचाकीसाठी प्रतितास तीन रुपये आणि चारचाकीसाठी प्रतितास १४ रुपये शुल्क आहे. यानुसार ठेकेदाराने पावती देऊन नागरिकांकडून पैसे घेणे अपेक्षीत आहे. मात्र, येथे ठेकेदाराने कराराची पायमल्ली करून स्वतःला हवे तेवढे पैसे घेत आहेत..सणासुदीच्या काळात लुटगौरी गणपतीच्या निमित्ताने मध्यवर्ती भागात नागरिक खरेदीसाठी येत आहेत. त्यामुळे वाहनतळामध्ये गाडी लावण्यासाठी मोठी गर्दी असते. बाबू गेणू आणि मिसाळ वाहनतळ येथे पावती दिल्यानंतर गाडी आतमध्ये सोडली जाते. त्या पावतीव प्रवेश केल्याची वेळ, तारीख व अन्य मजूकर आहे. त्यावर कोठेही प्रतितास किती शुल्क आहे याचा उल्लेख नाही. गाडी लावून नागरिक खाली येतात..तेव्हा आतमध्ये किंवा दर्शनीभागात प्रतितास किती शुल्क आहे याची माहिती लिहिली गेलेली नाही. बाबू गेणू वाहतनळातून बाहेर पडताना पावतीवरची वेळ बघितली जाते. त्यावरून दुचाकीस्वाराकडून ३० रुपये तर चारचाकीसाठी प्रतितास १०० रुपये शुल्क घेतले जात आहे. तर मिसाळ वाहनतळ येथे दुचाकीला प्रतितास १० रुपये आणि चारचाकीला ३० रुपये शुल्क घेतले जात आहे..नोटीस बजावूनही फरक पडेनाबाबू गेणू वाहनतळ येथे नागरिकांची लूट केली जात असल्याने एप्रिल महिन्यात ठेकेदाराला महापालिकेने नोटीस बजावली होती. त्यानंतर काही दिवस नियमात पैसे वसूल केले. पण त्यानंतर थेट बेकादयेशीर शुल्क वाढून लूट सुरु केली असल्याचे समोर आले आहे. नुकत्याच झालेल्या महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांनी या दोन्ही वाहनतळांमध्ये सुरु असलेल्या लुटीवरून प्रशासनाला जाब विचारला होता. पण त्यावेळी कारवाई करू असे सरकारी उत्तर देऊन अधिकाऱ्यांनी वेळ मारून नेली होती. पण सुधारणा झालेली नाही..‘ठेकेदारांनी सर्व नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, जास्त पैसे घेऊ नयेत अशा सूचना पूर्वीच दिल्या आहेत. तरीही असे प्रकार होत असल्याने संबंधित ठेकेदाराची बँक गॅरंटी जप्त करण्यासह अन्य कारवाई करण्यात येईल.’- दिनकर गोजारे, मुख्य अभियंता, प्रकल्प विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.