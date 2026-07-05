Pune environment initiative: १० लाख बीजगोळ्यांचा संकल्प : पुण्यात ‘फॉरेस्ट’चा नवा पर्यावरण जागर उपक्रम

प्रज्वल रामटेकेपुणे : वाढत्या जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असल्याच्या चर्चा आपण सर्वत्र ऐकतो. मात्र, या सर्व प्रश्नांवर केवळ चिंता व्यक्त न करता, पुण्याच्या ‘फ्रेंड्स ऑफ रेपटाइल्स अँड एन्व्हायरमेंटल सेव्हिंग ट्रस्ट’ (फॉरेस्ट) संस्थेने थेट कृतीचा मार्ग निवडला आहे. पावसाळ्याच्या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेत, ओसाड माळराने आणि डोंगररांगांवर तब्बल १० लाख बीजगोळे (सीडबॉल्स) रुजविण्याचा संकल्प केला आहे. या उपक्रमात आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील विविध भागांत सुमारे एक लाख ७० हजार बीजगोळे टाकण्यात आले आहेत..निसर्गसंवर्धन ही केवळ मोहीम नसून ती लोकचळवळ व्हावी, या उद्देशाने ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. बीजगोळे म्हणजे माती, शेण आणि देशी वृक्षांच्या बियांचा छोटा गोळा. पावसाच्या पाण्यामुळे हा गोळा विरघळल्यानंतर त्यामधील बीज नैसर्गिकरीत्या अंकुरते. डोंगराळ भाग, माळराने आणि कमी वनक्षेत्र असलेल्या परिसरात ही पद्धत प्रभावी ठरत असल्याने यंदा मोठ्या प्रमाणावर बीजगोळे तयार करून त्यांचे वितरण करण्यात येत आहे. या मोहिमेत आंबा, जांभूळ, चिंच, रामफळ, कारंजा, चिकू, भोकर तसेच स्थानिक रानफुलांच्या बियांचा वापर करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी वड आणि पिंपळ यांसारख्या दीर्घायुषी वृक्षांच्या बियांचाही समावेश करण्यात आला असल्याचे संस्थेने सांगितले आहे..१ लाख ६० हजार बीजगोळ्यांचे रोपणसंस्थेने आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या डोंगररांगा, माळराने आणि वनपरिक्षेत्रांमध्ये सुमारे १ लाख ७० हजार बीजगोळे यशस्वीरित्या टाकले आहेत. या उपक्रमाची आणखी एक वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे सर्पमित्र म्हणून मोफत बचावकार्य सेवा देताना संस्थेचे सदस्य नागरिकांकडे मानधनाऐवजी झाडांच्या बियांची मागणी करतात. या आवाहनाला खानापूर, सिंहगड, पानशेत, वेल्हे, खडकवासला आणि डोणजे परिसरातील नागरिक, शेतकरी व निसर्गप्रेमींचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे..‘‘आपण आज टाकलेला एक बीजगोळा भविष्यात एखाद्या जंगलाचा पाया ठरू शकतो. या मोहिमेत केवळ बीजगोळे टाकणे एवढेच नाही, तर त्याच्या वाढीवर लक्ष ठेवणे आणि स्थानिक सहभाग वाढवणे यावरही भर दिला जात आहे. त्यामुळे ही मोहीम केवळ वृक्षारोपण न राहता एक जिवंत पर्यावरण चळवळ बनते आहे.’’- सागर बावळे-पाटील, सदस्य, फॉरेस्ट संस्था.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.