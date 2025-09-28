Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव

पुणे : महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयासोबत संलग्न असलेल्या महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात शंभर खाटा वाढविल्याचा व कार्यान्वित केल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मनुष्यबळाचा अभाव आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे या खाटा रिकाम्याच आहेत. मात्र, महापालिकेकडून त्या कार्यान्वित केल्याचा दावा केला जात आहे..कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा नियमानुसार कमी असल्याच्या कारणावरून गेल्या महिन्यात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) नोटीस पाठवली होती. महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या कमला नेहरू रुग्णालयातील खाटांची संख्या नियमापेक्षा कमी असल्याकडे ‘एनएमसी’ने लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आरोग्य विभागाकडून रुग्णालयात १०० खाटा वाढविल्याचा गाजावाजा महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता त्या खाटा वेगवेगळ्या कक्षांमध्ये ठेवलेल्या व रिकाम्या असल्याचे दिसून येत आहेत..Nilesh Ghaywal News: Pune Police Raid मध्ये हाती काय सापडलं? निलेश घायवळ थेट इंग्लंडला रवाना | Sakal News.कमला नेहरू रुग्णालयात एकूण ४२० खाटा असाव्यात, असा नियम आहे. गेल्या वर्षी महापालिकेची पाच महत्त्वाची रुग्णालये अद्ययावत करण्याचा निर्णय आरोग्य विभागातर्फे घेण्यात आला. त्यामध्ये कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढवणे, अत्याधुनिक शस्त्रक्रियागृह सुरू करणे आदींवर चर्चा झाली. प्रत्यक्षात, अद्ययावतीकरणाची योजना कागदावरच राहिली. त्यानंतर पुन्हा रुग्णालयातील खाटा वाढवण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. आता खाटा वाढल्या असल्या तरी आधीच मनुष्यबळाची कमतरता असताना नवीन खाटा कशा कार्यान्वित करणार, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरितच आहे..याबाबत महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘‘कमला नेहरू रुग्णालयात १०० नवीन खाटा वाढवण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय आयोगाच्या निकषांची पूर्तता करण्यात आली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये खाटा प्रत्यक्षात कार्यान्वित केल्या जातील.’’.याआधी बजावल्या होत्या नोटिसाया वर्षी जानेवारीपासून सातत्याने महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग हे महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला विविध त्रुटींमुळे कारणे दाखवा नोटिसा बजावत आहेत. जानेवारी महिन्यात नोटीस बजावल्यावर आता पुन्हा ‘एनएमसी’ने रुग्णालयातील कमी खाटा आणि कमी रुग्णसंख्येबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. खाटा वाढवण्यासाठी रुग्णालयातील वेगवेगळ्या मजल्यावरील मोकळ्या जागा निवडण्यात आल्या आहेत. यापैकी काही खाटा ऑक्सिजनयुक्त असणार आहेत. प्रत्यक्षात मात्र याचे काम अद्याप भवन आणि विद्युत विभागाकडून पूर्ण झालेले नाही..कमला नेहरू रुग्णालयातील स्थितीविभाग नियमानुसार\t सद्यःस्थितीउपलब्ध आवश्यक खाटा \t\tकरावयाच्या खाटाजनरल मेडिसीन \t१०० \t ६०\t ४०बालरोग\t ५० ५०\t ०त्वचारोग १० \t० \t १०सामान्य शस्त्रक्रिया\t १०० \t ६० \t४०अस्थिव्यंगोपचार\t ४० \t २० \t २०कान-नाक-घसा\t २०\t ० \t २०नेत्ररोग २० \t० \t २०स्त्रीरोग\t ५० \t५० \t ०अतिदक्षता कक्ष \t २० \t७ \t १३एकूण \t ४१० \t२४७ \t१६३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.