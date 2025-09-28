पुणे

Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव

PMC Health : महापालिकेने कमला नेहरू रुग्णालयात १०० खाटा वाढवल्याचा दावा केला असला तरी मनुष्यबळ व सुविधा नसल्यामुळे त्या प्रत्यक्षात वापरातच नाहीत.
Kamala Nehru Hospital

Kamala Nehru Hospital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयासोबत संलग्‍न असलेल्‍या महापालिकेच्‍या कमला नेहरू रुग्‍णालयात शंभर खाटा वाढविल्‍याचा व कार्यान्वित केल्याचा दावा आरोग्‍य विभागाकडून केला जात आहे. प्रत्यक्षात मनुष्यबळाचा अभाव आणि अपुऱ्या सुविधा यामुळे या खाटा रिकाम्‍याच आहेत. मात्र, महापालिकेकडून त्‍या कार्यान्वित केल्‍याचा दावा केला जात आहे.

pune
Hospital
pmc
Infrastructure

