Hinjewadi IT Park : हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये १०० हून अधिक एनएसजी कमांडोंचा ताफा; बुधवारी रात्री पुण्यातील आयटी पार्कमध्ये थरार

Anti Terror Mock Drill : पुण्यातील हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये बुधवारी (ता. ५) सायंकाळनंतर अचानक मोठा पोलीस बंदोबस्त आणि १०० हून अधिक एनएसजी (नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड) कमांडोंचा ताफा दाखल झाल्याने परिसरात खळबळ उडाली. मात्र, कोणत्याही दहशतवादी धोक्याची घटना नसून आयटी पार्कच्या सुरक्षा व्यवस्थेची तयारी आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वय तपासण्यासाठी एनएसजीकडून पाच तासांचे विशेष 'मॉक ड्रिल' आयोजित करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. दुपारी ४ वाजता सुरू झालेली ही मोहीम रात्री ९ वाजेपर्यंत सुरू होती. जागतिक दर्जाच्या आयटी पार्कच्या सुरक्षेचा सखोल आढावा घेण्यासाठी एनएसजीने विशेष सराव आयोजित केला होता..माण-हिंजवडी परिसरातील एका नामांकित कंपनीच्या आवारात कडक पोलीस बंदोबस्तात एनएसजी कमांडो दाखल झाले. कोणत्याही आपत्कालीन किंवा दहशतवादी हल्ल्यासारख्या गंभीर परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांमधील समन्वय, तत्परता आणि 'क्विक रिस्पॉन्स'ची क्षमता तपासणे हा या सरावाचा मुख्य उद्देश होता..या सरावात भारतीय एनएसजी कमांडोंबरोबर अमेरिकेचे १७ विशेष कमांडोही सहभागी झाले होते. हिंजवडी आयटी पार्कमध्ये देश-विदेशातील अनेक प्रमुख कंपन्या असून दररोज हजारो कर्मचारी येथे कार्यरत असतात. संभाव्य सुरक्षा धोके लक्षात घेऊन कमांडोंनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत शस्त्रास्त्रांच्या सहाय्याने विविध परिस्थितींची प्रात्यक्षिके सादर केली. या मोहिमेत स्थानिक पोलिसांसह इतर सुरक्षा यंत्रणांनीही सक्रिय सहभाग घेतला..Pune Police Controversy : अल्पवयीन आरोपीची गाडीला बांधून धिंड काढणे महागात, वादग्रस्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची उचलबांगडी.आयटी पार्क परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसज्ज कमांडो आणि सुरक्षा दल दाखल झाल्याने सुरुवातीला कर्मचारी व नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, हा केवळ सुरक्षा सराव असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सर्वांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला. सुरक्षा यंत्रणांच्या तत्परतेची चाचणी घेण्यासाठी हा सराव यशस्वीरीत्या पार पडल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.