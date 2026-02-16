Pune News: पुण्यातील दत्त मंदिरात १०१ किलो चक्क्याचे शिवलिंग; भगवान शंकराच्या मुखवट्याची प्रतिकृती विशेष आकर्षण, भाविकांची गर्दी!

पुणे: बारा ज्योतिर्लिंगांची चित्रे... बदाम, मनुके, द्राक्षे यांसह विविध प्रकारच्या फळा-फुलांनी सजवलेली चक्क्याची शंकराची पिंडी आणि रेखीव असा उमा-शंकराचा चक्क्याचा मुखवटा लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिरात साकारण्यात आला..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.बुधवार पेठेतील श्रीमती लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्तमंदिर ट्रस्टतर्फे महाशिवरात्रीनिमित्त मंदिरात तयार केलेली १०१ किलो चक्क्याची शंकराची पिंडी व लीना भागवत तसेच लता व प्रमोद भगवान यांनी जागेवर तयार केलेला हा मुखवटा पाहण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती..\rप्रभागातील नवनिर्वाचित नगरसेवक स्वप्नाली पंडित, राघवेंद्र ऊर्फ बापू मानकर, कुणाल टिळक यांच्यासह नितीन पंडित यांच्या हस्ते आरती करण्यात आली. या वेळी दत्तमंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार, कोषाध्यक्ष युवराज गाडवे, उत्सव प्रमुख महेंद्र पिसाळ, विश्वस्त सुनील रुकारी, राजेंद्र बलकवडे आदी उपस्थित होते. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...महाशिवरात्रीनिमित्त दत्तमंदिरात दरवर्षी चक्केश्वराची पूजा करण्यात येते. यंदा १०१ किलो चक्का वापरून शंकराची पिंडी साकारण्यात आली. भगवान शंकराच्या मुखवट्याची प्रतिकृती हे विशेष आकर्षण होते, अशी माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष अॅड. शिवराज कदम जहागीरदार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.