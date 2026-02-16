पुणे

Pune News: पुण्यातील दत्त मंदिरात १०१ किलो चक्क्याचे शिवलिंग; भगवान शंकराच्या मुखवट्याची प्रतिकृती विशेष आकर्षण, भाविकांची गर्दी!

Special religious celebration at Datta Temple Pune: १०१ किलो चक्क्याचे शिवलिंग: पुण्यातील दत्त मंदिरात महाशिवरात्रीचे विशेष आकर्षण
Devotees Throng Pune Temple to Witness 101 Kg Shivling Offering

Devotees Throng Pune Temple to Witness 101 Kg Shivling Offering

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे: बारा ज्योतिर्लिंगांची चित्रे... बदाम, मनुके, द्राक्षे यांसह विविध प्रकारच्या फळा-फुलांनी सजवलेली चक्क्याची शंकराची पिंडी आणि रेखीव असा उमा-शंकराचा चक्क्याचा मुखवटा लक्ष्मीबाई दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिरात साकारण्यात आला.

Loading content, please wait...
pune
temple
district
city
Datta Mandir Trust

Related Stories

No stories found.