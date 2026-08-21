पुणे

बोर्डाचे अर्ज नियमित शुल्कासह ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच

बोर्डाचे अर्ज नियमित शुल्कासह ३१ ऑक्टोबरपर्यंतच
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दहावी, बारावीचे अर्ज
भरण्यास सुरुवात

सातारा, ता. २१ : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या फेब्रुवारी- मार्च २०२७ मध्ये होणाऱ्या दहावी- बारावीच्या लेखी परीक्षांसाठी ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. नियमित शुल्कासह अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ असून, त्यानंतर विलंब शुल्क आकारले जाणार असल्याची माहिती कोल्हापूर व कोकण विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.
बारावीचे अर्ज भरण्यास १४ ऑगस्टपासून, तर दहावीचे अर्ज ३१ ऑगस्टपासून सुरू झाले आहेत. एक ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान विलंब शुल्कासह, तर १६ ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान अतिविलंब शुल्कासह अर्ज भरता येतील. या कालावधीत प्रतिविद्यार्थी, प्रतिदिन ५० रुपये अतिविलंब शुल्क आकारले जाणार आहे. ३० नोव्हेंबरनंतर अर्ज भरण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे बंद केली जाणार आहे. ऑनलाइन डेटा उपलब्ध नसलेल्या विद्यार्थ्यांनी संबंधित विभागीय मंडळाशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता करावी.
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