पुणे

Pune News : तातडीच्‍या खर्चास ससूनकडे १२ कोटी, माहिती अधिकारातून उघड; गरजूंसाठी खर्च करण्याची मागणी

Sassoon Hospital : ससून रुग्णालयाच्या ‘पब्लिक लेजर अकाउंट’मध्ये ११.९९ कोटी रुपये शिल्लक असून, ते थेट रुग्णांसाठी वापरता येत नसल्याने आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून निधीच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
Sassoon Hospital

Sassoon Hospital

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : तातडीच्‍या खर्चासाठी असलेला ‘पब्लिक लेजर अकाउंट’ निधी हा ससूनमध्‍ये ११ कोटी ९९ लाख रुपयांचा असून, तो रुग्‍णालयाच्‍या तातडीच्‍या कामांसाठी वापरण्‍यात येतो. हे खाते प्रामुख्याने रुग्णालयातील लेखा विभाग किंवा मुख्य लेखाधिकारी सरकारच्या नियम व लेखा पद्धतीनुसार चालवतात. त्‍याचा वापर थेट गरीब रुग्‍णांसाठी करता येत नसून त्‍याचा खर्च करण्‍यासाठी वेगळे निकष असल्‍याची माहिती ससून रुग्‍णालयाने दिली.

Loading content, please wait...
pune
health
Healthcare
Sassoon Hospital renovation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com