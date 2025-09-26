पुणे : तातडीच्या खर्चासाठी असलेला ‘पब्लिक लेजर अकाउंट’ निधी हा ससूनमध्ये ११ कोटी ९९ लाख रुपयांचा असून, तो रुग्णालयाच्या तातडीच्या कामांसाठी वापरण्यात येतो. हे खाते प्रामुख्याने रुग्णालयातील लेखा विभाग किंवा मुख्य लेखाधिकारी सरकारच्या नियम व लेखा पद्धतीनुसार चालवतात. त्याचा वापर थेट गरीब रुग्णांसाठी करता येत नसून त्याचा खर्च करण्यासाठी वेगळे निकष असल्याची माहिती ससून रुग्णालयाने दिली..‘पब्लिक लेजर अकाउंटमध्ये रुग्णांकडून बाह्यरुग्ण विभागात, आंतररुग्ण विभागात घेतले जाणारे शुल्क व इतर उत्पन्न हे जमा होत असते. तो निधी हा ससूनच्या महत्त्वाच्या कामासाठी वापरता येतो व त्याचे सरकारी लेखापरीक्षण होत असते. .Pune Crime : महाविद्यालयाला अडीच कोटींचा गंडा घालणाऱ्या उच्चशिक्षित मास्टरमाईंडला अटक; ५० लाखांचा मुद्देमाल जप्त.माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार दुर्वे यांनी ससूनच्या ‘पब्लिक लेजर अकाउंट’ या खात्यामध्ये किती निधी शिल्लक आहे व त्याच्या विनियोगाबाबत माहिती मागवली होती. रुग्णालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या खात्यामध्ये सध्या ११ कोटी ९९ लाख रुपये शिल्लक आहेत. दरम्यान, दुर्वे यांनी हा खर्च गरीब रुग्णांच्या सोयीसुविधांसाठी वापरला जायला हवा, असेही म्हटले आहे..याबाबत ससून रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. एकनाथ पवार म्हणाले की, ‘‘या खात्यातील निधी हा थेट गरीब रुग्णांसाठी वापरता येत नाही. तो निधी वापरण्यासाठी शासनाने काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यामध्ये रुग्णालयाकडे निधी शिल्लक नसल्यास थकलेले वीजबिल, औषध खरेदी, उपकरणे खरेदी किंवा दुरुस्ती, रुग्णालयाची दुरुस्ती व देखभाल हा खर्च करता येऊ शकतो. तसेच थकलेले वीजबिल, वर्ष होऊन गेलेले खरेदी बिल आदींसाठी नियमांनुसार वापरला जातो.’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.