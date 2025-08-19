11th Admission : ‘सर्वांसाठी खुल्या’ फेरीला २२ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ, अकरावी प्रवेशप्रक्रिया; पावसामुळे महाविद्यालयांना सुट्टी

पुणे : काही जिल्ह्यांमध्ये होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांना सुट्टी देण्यात आली आहे. त्यामुळे इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) या विशेष फेरी अंतर्गत विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेशासाठी येत्या शुक्रवारपर्यंत (ता. २२) मुदतवाढ देण्यात आली आहे..राज्यात शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येत आहे. राज्यातील एकूण नऊ हजार ५२५ कनिष्ठ महाविद्यालयांची एकूण प्रवेश क्षमता दोन लाख १५ हजार १३० इतकी आहे. अकरावीच्या ऑनलाइन प्रवेशासाठी एकूण १४ लाख ५५ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहेत. .तर आतापर्यंत एकूण १२ लाख तीन हजार ४१६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. सर्वांसाठी खुल्या (ओपन टू ऑल) ही विशेष फेरी सध्या सुरू आहे. या फेरीमध्ये १५ ते १७ ऑगस्टपर्यंत विद्यार्थ्यांना नवीन नोंदणी करणे, भरलेल्या अर्जामध्ये दुरुस्ती करणे, पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरणे आणि प्राधान्यक्रम नोंदविण्याची सुविधा देण्यात आली होती..सद्यःस्थितीत राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयांना सुटी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश घेण्यासाठी १९ ते २० ऑगस्टपर्यंत देण्यात आलेला कालावधी २२ ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यात आला आहे, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.