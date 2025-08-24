11th Class Admission : अंतिम फेरी मंगळवारपासून सुरू, अकरावी प्रवेशप्रक्रिया; ‘अलॉटमेंट’ शुक्रवारी जाहीर होणार

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेतील अंतिम फेरी मंगळवार (ता. २६) ते शनिवारदरम्यान (ता. ३०) होणार आहे. आतापर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्चित करण्यासाठी ही अंतिम फेरी असेल. या अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत ‘अलॉटमेंट’ शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होईल, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले..राज्यात एकूण नऊ हजार ५२८ कनिष्ठ महाविद्यालये असून प्रवेश क्षमता २१ लाख ५४ हजार ६९२ आहे. या प्रवेशप्रक्रियेसाठी १४ लाख ७१ हजार ७४७ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत १२ लाख ७८ हजार ४४ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केले आहेत. अकरावीच्या प्रवेशातील अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत कनिष्ठ महाविद्यालयांना नव्याने नोंदणी आणि वाढीव प्रवेश क्षमता नोंदणी करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत दिली होती. त्यानंतर अंतिम विशेष फेरीसाठी सोमवारी (ता. २५) रिक्त जागांचा तपशील जाहीर केला जाणार आहे..प्रवेशाकरिता बुधवारपर्यंत अर्जाची मुदतकनिष्ठ महाविद्यालयांना अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोट्याअंतर्गत जागा प्रत्यार्पित करण्यासाठी शनिवारपर्यंतची मुदत दिली होती. कोट्याअंतर्गत रिक्त जागा सोमवारी (ता. २५) प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. नवीन विद्यार्थी नोंदणी आणि अर्जाचा भाग एकमध्ये दुरुस्ती करणे, अर्जाचा भाग दोन भरणे, विद्यार्थ्यांनी अल्पसंख्याक आणि व्यवस्थापन कोटा प्रवेशासाठी पसंतीक्रम ऑनलाइन नोंदविणे आणि लॉक करणे, यासाठी बुधवारपर्यंत (ता. २७) मुदत दिली आहे. कोट्याअंतर्गत अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना अलॉटमेंट शुक्रवारी जाहीर होणार असून निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी २९ आणि ३० ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे..अंतिम विशेष फेरीचे वेळापत्रकप्रवेशासाठी नवीन विद्यार्थी नोंदणी, राज्य मंडळाच्या पुरवणी परीक्षेत उत्तीर्ण (एटीकेटी) विद्यार्थ्यांसाठी आणि भाग एकमध्ये दुरुस्ती करणे, तसेच अर्जाचा भाग दोन भरणे, विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम देणे, या फेरीत प्रवाह आणि पसंतीक्रम अद्ययावत करण्याची सुविधा उपलब्ध : २६ ते २७ ऑगस्ट विशेष फेरीसाठी अलॉटमेंट पोर्टलवर जाहीर करणे, विद्यार्थी आणि महाविद्यालय लॉगिनमध्ये तपशील दर्शविणे, विद्यार्थ्यांना एसएमएसद्वारे संदेश पाठविणे, कट-ऑफ जाहीर करणे : २९ ऑगस्ट विद्यार्थ्यांनी मिळालेल्या विद्यालयात प्रवेश निश्चित करणे, ‘प्रोसिड फॉर ॲडमिशन’वर क्लिक करणे : २९ ते ३० ऑगस्ट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.