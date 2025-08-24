पुणे

11th Class Admission : अंतिम फेरी मंगळवारपासून सुरू, अकरावी प्रवेशप्रक्रिया; ‘अलॉटमेंट’ शुक्रवारी जाहीर होणार

FYJC Admissions : इयत्ता अकरावीच्या प्रवेशासाठी अंतिम विशेष फेरी २६ ते ३० ऑगस्टदरम्यान होणार असून, अलॉटमेंट २९ ऑगस्टला जाहीर होईल, अशी माहिती शिक्षण विभागाने दिली आहे.
Updated on

पुणे : इयत्ता अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रियेतील अंतिम फेरी मंगळवार (ता. २६) ते शनिवारदरम्यान (ता. ३०) होणार आहे. आतापर्यंत प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश निश्‍चित करण्यासाठी ही अंतिम फेरी असेल. या अंतिम विशेष फेरीअंतर्गत ‘अलॉटमेंट’ शुक्रवारी (ता. २९) जाहीर होईल, अशी माहिती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी सांगितले.

