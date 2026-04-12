Historical Discovery: १४० वर्षांपूर्वीच्या तलाव दुरुस्तीचा शिलालेख सापडला; साखरमधील माणेश्वर मंदिर परिसरातील १८८६मधील कामाची नोंद, पटवर्धन घराण्याचा संबंध अधोरेखित..

राजापूर: तालुक्यातील साखर-चव्हाणवाडी येथे ग्रामदैवत श्री माणेश्वर मंदिर परिसरात सापडलेल्या शिलालेखातून १८८६मध्ये लोकल फंड व पुण्यातील वकील सदाशिव पटवर्धन यांच्या सहकार्याने तलावाचा जीर्णोद्धार करण्यात आल्याची महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक नोंद समोर आली आहे. हा शिलालेख केवळ जलव्यवस्थापनाच्या परंपरेचेच नव्हे; तर त्या काळातील स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था व सार्वजनिक निधी उभारणीच्या पद्धतीचेही द्योतक ठरत आहे..साखर-चव्हाणवाडी येथील श्री माणेश्वर मंदिर परिसरातील दगडी बांधीव बारव काठावर हा शिलालेख आढळून आला आहे. या शिलालेखाचे वाचन इतिहास संशोधक अनिल दुधाणे यांनी केले असून, त्याच्या प्रसिद्धीसाठी विनोद पवार, मनोहर धुरी आणि पराग पारकर यांनी सहकार्य केले.शिलालेखातील नोंदीनुसार, १८८६ मध्ये या तलावाची दुरूस्ती लोकल फंडातून करण्यात आली होती. .त्या काळात तलाव हा पाणीपुरवठ्याचा प्रमुख स्रोत असल्यामुळे त्याची देखभाल आणि दुरूस्ती ही अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक जबाबदारी मानली जात होती. विशेष म्हणजे, शिलालेखांवर पूर्वी प्रामुख्याने धार्मिक कार्यांचीच नोंद होत असे; मात्र, या शिलालेखातून कामांची नोंद ठेवण्याची बदलती परंपरा स्पष्टपणे दिसून येते. तसेच, त्या काळात स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था कार्यरत होती. याचाही हा महत्त्वपूर्ण पुरावा समोर आला आहे..शिळा मंदिर परिसरात सुरक्षितदगडी बांधीव बारव (तलाव) काठावरील सहा ओळींच्या या शिलालेखात देवनागरी लिपीत मराठी भाषेचा वापर करण्यात आला आहे. गुळगुळीत चौकोनी दगडावर कोरलेला हा लेख दीर्घकाळ पाण्यात राहिल्यामुळे काही प्रमाणात झिजलेला असला, तरी छाप घेतल्यावर मजकूर स्पष्टपणे वाचता येतो. सध्या ही शिळा मंदिर परिसरात सुरक्षित ठेवण्यात आली आहे..पटवर्धन घराण्याचा संबंध अधोरेखितऐतिहासिक माहिती स्पष्ट करणाऱ्या शिलालेखावरील नोंदीवरून पटवर्धन घराण्याचा स्थानिक भागाशी ऐतिहासिक संबंधित असल्याचे अधोरेखित होत आहे. स्वातंत्र्यसैनिक अच्युतराव पटवर्धन यांचे नातेवाइक असलेल्या या घराण्यातील सीताराम पटवर्धन यांनी ब्रिटिश काळात एज्युकेशन डायरेक्टर म्हणून कार्य केले होते. त्यांनीच राजापूर येथे 'विश्वनाथ विद्यालय' सुरू करण्यासोबत राजापूर हायस्कूलच्या उभारणीत पुढाकार घेतल्याचे सांगितले जाते.