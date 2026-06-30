पुणे

Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा

Loni Kalbhor disputed farmland case: न्यायप्रविष्ट वडिलोपार्जित जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की व पिकांची नासधूस; कदमवाकस्तीच्या माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा दाखल
Land Dispute Turns Violent in Haveli: Crops Damaged, 16 Including Ex-Sarpanch Booked

Land Dispute Turns Violent in Haveli: Crops Damaged, 16 Including Ex-Sarpanch Booked

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : हवेली तालुक्यातील कवडीगाव येथे सुरू असलेल्या वडिलोपार्जित शेतजमिनीच्या वादाने पुन्हा एकदा हिंसक वळण घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. जमिनीचा वाद न्यायप्रविष्ट असतानाही १० ते १२ जणांना सोबत घेऊन शेतात जबरदस्तीने प्रवेश करण्यात आला, महिलांना धक्काबुक्की करण्यात आली, पिकांची नासधूस करून शेतात डेमो हाऊस उभारण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. यांवरुन कदमवाकस्तीच्या माजी सरपंचांसह १६ जनांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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