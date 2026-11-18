पुणे - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा २०२६ ते २०३१ या कालावधीसाठीचा १२ वा वेतन करार बुधवारी (ता. १८) झाला. या करारानुसार राज्य बँकेच्या इतिहासात प्रथमच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १६ टक्के इतकी भरघोस वाढ करण्यात आली असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांना सरासरी १५ हजार रुपयांची वेतवाढ मिळणार आहे..बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर आणि को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री आनंदराव अडसूळ यांच्या प्रमुख उपस्थितीत बँकेच्या सहा कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसह हा करार पार पडला. या वेळी राज्य बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिलीप दिघे, मुख्य सरव्यवस्थापक अशोक माने उपस्थित होते. मागील वेतन करारात १२ टक्के वाढ देण्यात आली होती; यंदा त्यात १६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वीच बँकेने कर्मचाऱ्यांना १४.२५ टक्के बोनस देऊन दिवाळीचा आनंद द्विगुणित केला होता..या कराराचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे सेवाकाळात निधन झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबासाठी ‘कुटुंब सुरक्षा कवच’ योजना सुरू केली आहे. याअंतर्गत संबंधित कर्मचाऱ्याच्या उर्वरित सेवेच्या प्रत्येक वर्षासाठी दोन महिन्यांचे वेतन त्याच्या कुटुंबाला दिले जाईल. तसेच, वारसास बँकेच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी वयोमर्यादा ३५ वर्षांपर्यंत ठेवून स्पर्धा परीक्षेत २० टक्के अतिरिक्त भारांकन (वेटेज) दिले जाणार आहे. याशिवाय, महानगर क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना साडेपाच हजार रुपयांपर्यंत शहर भत्ता आणि कर्ज मर्यादांमध्येही भरीव वाढ केली आहे..बँकेची आणि कर्मचाऱ्यांची प्रगती परस्परपूरक असावी. स्पर्धेच्या युगात कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्षमता आणि ग्राहकसेवेचा दर्जा उंचावून डिजिटल बँकिंग प्रणाली आत्मसात करणे ही काळाची गरज आहे.- आनंदराव अडसूळ, अध्यक्ष, को-ऑपरेटिव्ह बँक एम्प्लॉईज युनियन.कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षितता ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे. प्रशासनाने भरघोस वाढ दिल्यानंतर आता कर्मचाऱ्यांनीही बँकेच्या प्रगतीत योगदान देताना जबाबदारीत कोणतीही तडजोड करू नये.- विद्याधर अनास्कर, प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.