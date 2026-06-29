Pune Student: गेम खेळू दिला नाही म्हणून घर सोडलं! पुण्यात १६ वर्षीय गुणवंत विद्यार्थ्याचा चार दिवसांपासून शोध

लोणी काळभोर : मोबाईलवर गेम खेळण्यास मज्जाव केल्याचा राग मनात धरून दहावीच्या परीक्षेत ८० टक्के गुण मिळवलेला १६ वर्षीय विद्यार्थी घरातून निघून गेल्याची धक्कादायक घटना कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील रिव्हरव्ह्यू सिटी परिसरात घडली आहे. .Heritage Tourism: जुन्या वाड्यांना मिळणार पर्यटनाचा नवा चेहरा! सरकार देणार ४० कोटींपर्यंत अनुदान आणि करसवलतींचा लाभ, काय आहे योजना ?.गेल्या चार दिवसांपासून त्याचा शोध सुरू असून, संबंधित विद्यार्थी अथवा त्याच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास तातडीने लोणी काळभोर पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी केले आहे. आयुष जगदीश कानतोडे (वय १६, रा. फ्लॅट क्र. सी-४१०, स्कायलार्क अपार्टमेंट, रिव्हरव्ह्यू सिटी, कवडीपाट, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे) असे बेपत्ता झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयुषने नुकत्याच झालेल्या दहावीच्या परीक्षेत ८० टक्के गुण मिळवले होते. मात्र, मोबाईलवर गेम खेळण्यास नकार दिल्याने तो रागाच्या भरात घरातून निघून गेला. घरातून बाहेर पडताना "मी हॉटेलमध्ये काम करणार आहे," असे त्याने कुटुंबीयांना सांगितल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर त्याचा कोणताही ठावठिकाणा लागलेला नाही..या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता कलम १३७(२) अन्वये २७ जून रोजी अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांकडून विविध ठिकाणी त्याचा कसून शोध घेतला जात आहे..Makhan Malai: ना रबडी, ना आईस्क्रीम... तोंडात विरघळणारी सीतापूरची 'मक्खन मलाई' आहे खास का? केसर, खवा अन् सुक्या मेव्याचा अद्भूत मिलाफ.दरम्यान, आयुष कानतोडे अथवा त्याच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सोमनाथ नाळे यांच्याशी ८३२९८६९६७५ या क्रमांकावर तात्काळ संपर्क साधावा, असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप पवार यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.