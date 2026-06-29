पुणे

Pune Student: गेम खेळू दिला नाही म्हणून घर सोडलं! पुण्यात १६ वर्षीय गुणवंत विद्यार्थ्याचा चार दिवसांपासून शोध

Pune Police search for missing teenage boy: मोबाईल गेमच्या व्यसनातून कुटुंबीयांशी वाद, ८० टक्के गुण मिळवलेला दहावीचा विद्यार्थी बेपत्ता; लोणी काळभोर पोलिसांकडून नागरिकांना माहिती देण्याचे आवाहन
Class 10 Student with 80% Marks Missing After Argument Over Mobile Gaming

Class 10 Student with 80% Marks Missing After Argument Over Mobile Gaming

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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लोणी काळभोर : मोबाईलवर गेम खेळण्यास मज्जाव केल्याचा राग मनात धरून दहावीच्या परीक्षेत ८० टक्के गुण मिळवलेला १६ वर्षीय विद्यार्थी घरातून निघून गेल्याची धक्कादायक घटना कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील रिव्हरव्ह्यू सिटी परिसरात घडली आहे.

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Loni Kalbhor