Headmaster Recruitment Pune : पुणे जिल्ह्यातील १६८ शिक्षकांची मुख्याध्यापक पदी वर्णी

School Headmaster Posting : पुणे जिल्हा परिषदेच्या १६८ शिक्षकांची पदोन्नतीद्वारे मुख्याध्यापक पदी वर्णी लागली आहे.
जुन्नर - पुणे जिल्हा परिषदेच्या १६८ शिक्षकांची पदोन्नतीद्वारे मुख्याध्यापक पदी वर्णी लागली आहे. पुणे जिल्हा परिषद येथे शरदचंद्र पवार सभागृहामध्ये ता. २८ रोजी मुख्याध्यापक पदोन्नती समुपदेशन प्रक्रिया पार पडली. यामुळे पुणे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघाच्या पाठपुराव्यास यश मिळाले असल्याचे जिल्हाध्यक्ष नारायण कांबळे व सरचिटणीस सुरेंद्र गायकवाड यांनी सांगितले.

