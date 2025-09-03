पुणे

Manchar Accident : भीमाशंकर रस्त्यावर झालेल्या अपघातात बुलढाणा जिल्ह्यातील १७ भाविक जखमी; मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू

श्री क्षेत्र भीमाशंकर दर्शनासाठी देवढाबा (ता. मलकापूर, जि. बुलढाणा) येथून आलेल्या भाविकांच्या पिकअप गाडीचा ब्रेक फेल झाल्याने अपघात.
Accident
Accidentsakal
डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - श्री क्षेत्र भीमाशंकर दर्शनासाठी देवढाबा (ता. मलकापूर, जि. बुलढाणा) येथून आलेल्या भाविकांच्या पिकअप गाडीचा ब्रेक फेल झाल्याने झालेल्या अपघातात १७ भाविक जखमी आहेत. बुधवारी (ता. ३) सकाळी ११ वाजता घोडेगाव ते भीमाशंकर रस्त्यावर पोखरी (ता. आंबेगाव) गावाजवळ अपघात झाला. जखमींवर मंचर उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Loading content, please wait...
accident
bhimashankar
Tempo
devotees

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com