PM Surya Ghar Yojana : सूर्यघर योजनेतून पुण्यात १८ हजार घरांवर सौर प्रकल्प, ९१ मेगावॉट वीजनिर्मिती

पुणे : वीजबिल वाढविण्यापेक्षा घराच्या छतावर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर प्रकल्प उभारून वीजबिल शून्य करण्याचा पर्याय १८ हजार ६९४ पुणेकरांनी निवडला आहे. या योजनेतून त्यांना १५१ कोटींचे अनुदान मिळाले असून, ९०.६२ मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती होत आहे, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली..घरगुती वीज ग्राहकांना त्यांच्या दरमहाच्या वीजबिलापासून मुक्तता देण्यासाठी तसेच त्यांना विजेबाबत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने सूर्यघर योजनेची सुरुवात केली आहे. देशभरात या योजनेतून ५ हजार ८८९ मेगावॉट इतकी क्षमता विकसित झाली आहे, तर महाराष्ट्रात २ लाख ९१ हजार ८११ घरांवर प्रकल्प उभारले असून, त्याची क्षमता ११०० मेगावॉटवर पोहोचली आहे. .पुणे परिमंडलातही या योजनेचा टक्का दिवसेंदिवस वाढत आहे. आतापर्यंत ३१ हजार ६४९ घरगुती ग्राहकांनी सूर्यघरसाठी नोंदणी केली असून, पैकी १८ हजार ६९४ घरांवर प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत. त्यातून ९०.६२ मेगावॉट वीजनिर्मिती होत आहे, तर ७ हजार ३९७ प्रकल्पांचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तेदेखील लवकरच कार्यान्वित होण्याच्या मार्गावर आहे..Pune News : माजी पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष जालिंदर कामठे यांचा राष्ट्रवादीत प्रवेश.ज्या ग्राहकांचा वीजवापर ३०० युनिटच्या घरात आहे, त्यांच्यासाठी ३ किलोवॉट क्षमतेचा सूर्यघर प्रकल्प पुरेसा आहे. यातून साधारणपणे ३ ० ते ३६० युनिट वीज महिन्याला तयार होते. पहिल्या दोन किलोवॉटपर्यंत प्रतिकिलोवॉट ३० हजार रुपये, तर ३ किलोवॉट प्रकल्पाला ७८ हजारांचे अनुदान केंद्र सरकारकडून मिळते..पुणेकर सूर्यघर योजनेचे महत्त्व जाणतात. त्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करून या योजनेत सहभागी व्हावे. महावितरणने ही सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन केली आहे. अनुदानही तातडीने प्राप्त होते. तसेच यासाठी लागणारे वीजमीटरसुद्धा महावितरणने मोफत दिले आहेत.- सुनील काकडे, मुख्य अभियंता, महावितरण.