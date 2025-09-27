पुणे

PM Surya Ghar Yojana : सूर्यघर योजनेतून पुण्यात १८ हजार घरांवर सौर प्रकल्प, ९१ मेगावॉट वीजनिर्मिती

PM Suryaghar : पुण्यात १८,६९४ घरांवर सौर प्रकल्प कार्यान्वित झाले असून, प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेमुळे त्यांना वीजबिलमुक्त जीवन जगता येत आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वीजबिल वाढविण्यापेक्षा घराच्या छतावर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून सौर प्रकल्प उभारून वीजबिल शून्य करण्याचा पर्याय १८ हजार ६९४ पुणेकरांनी निवडला आहे. या योजनेतून त्यांना १५१ कोटींचे अनुदान मिळाले असून, ९०.६२ मेगावॉट इतकी वीजनिर्मिती होत आहे, अशी माहिती महावितरणकडून देण्यात आली.

