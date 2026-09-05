Pune News : बनावट प्रमाणपत्रे देऊन पुणे पोलिस दलात १९ उमेदवार भरती झाल्याचे उघडकीस; दोघांना अटक

पुणे - खेळाडू असल्याचे बनावट प्रमाणपत्रे सादर करून क्रीडापटूंसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणातून पुणे शहर पोलिस दलात १९ उमेदवार भरती झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणातील नऊ उमेदवार पोलिस प्रशिक्षणासाठी गेले असून, गुन्हे शाखेने कारवाई करून बनावट प्रमाणपत्र देणाऱ्या क्रीडा संघटनेच्या दोघांना अटक केली..या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य कुराश असोसिएशनचे अध्यक्ष अंकुश नागर, सचिव शिवाजी साळुंखे यांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी परभणी जिल्ह्यातील कुराश असोसिएशनचे संघटक, धाराशीव जिल्ह्यातील संघटकांसह अन्य पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. नागर आणि साळुंखे यांना न्यायालयाने नऊ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपींविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे पोलीस दलातील सन २०२४ ते २०२६ च्या भरती प्रक्रियेत १९ उमेदवारांनी कुराश आणि ड्रॅगन बोट या क्रीडा प्रकारांचे बनावट प्रमाणपत्र दिले होते. त्याआधारे १९ उमेदवार भरती झाल्याची माहिती एका उमेदवाराला मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी या बाबत पुणे पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार अर्ज दिला होता. या बाबतची कागदपत्रे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्यात आली. तेव्हा १९ उमेदवारांनी बनावट प्रमाणपत्र दिल्याचे उघड झाले..क्रीडा विभागातही चौकशी -२०२० नंतर शासकीय परिपत्रकानुसार राज्यस्तरीय स्पर्धेत शासनाचा प्रतिनिधी आवश्यक असणे आवश्यक आहे. कुराश क्रीडा प्रकार संघटनेने शासनाच्या क्रीडा संचालनालयास या बाबतची माहिती न देता परस्पर स्पर्धेचे आयोजन केले होते. क्रीडा विभागासह शासनाची फसवणूक केल्याची माहिती पाेलिसांनी दिली. त्या अनुंषगाने क्रीडा विभागातही पोलिसांकडून चाैकशी करण्यात येणार आहे..तीन ते पाच लाख रुपये घेतले -या प्रमाणपत्रासाठी तीन ते पाच लाख रुपये घेतल्याची माहिती तपासात मिळाली आहे. शिवाजीनगर पोलीस मुख्यालयातील मैदानावर भरती प्रक्रिया पार पडली. तेव्हा बनावट प्रमाणपत्र देऊन शासनाची फसवणूक केली. या खेळांच्या स्पर्धाही पार पडल्या नव्हत्या. मात्र, १९ उमेदवारांनी संबंधित संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संगनमत करून स्पर्धेतील सहभागाची माहिती कागदपत्रांद्वारे दिल्याची माहिती पोलीस सूत्रांनी दिली..प्रमाणपत्रांवर जुन्या नावांचा वापर -हा सर्व घोटाळा उघडकीस आणण्यात एका तांत्रिक चुकीने मोठी भूमिका बजावली. आरोपींनी २०१६ आणि २०१७ या वर्षांत विविध जिल्ह्यांमध्ये या स्पर्धा पार पडल्याचे दाखवून बनावट प्रमाणपत्रे तयार केली होती. मात्र, ही प्रमाणपत्रे तयार करताना सध्याच्या धाराशिव जिल्ह्याचा उल्लेख उस्मानाबाद आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा उल्लेख औरंगाबाद असा करण्यात आला होता. प्रमाणपत्रांवर जुन्या नावांचा वापर झाल्याने पोलिसांचा संशय बळावला आणि हा संपूर्ण गैरप्रकार उघड झाला. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव व्यतिरिक्त जळगाव, ठाणे, सातारा, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड आणि गोंदिया या जिल्हा संघटनांकडून देण्यात आलेली प्रमाणपत्रेही बनावट असल्याचे पोलिस तपासात स्पष्ट झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.