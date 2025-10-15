पुणे

Pune Crime: '२० वर्षीय तरुणीचा दगडाने ठेचून खून'; हवेली तालुक्यात खळबळ; कोरेगावमूळ–प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञात इसमांचा भीषण हल्ला

Brutal Murder in Haveli: मृत तरुणीचे नाव पूनम विनोद ठाकूर (वय २०, रा. गगन आकांक्षा सोसायटी, कोरेगाव मूळ, ता. हवेली) असे असून, ती उरुळी कांचन येथील एका मेडिकलमध्ये काम करत होती. नेहमीप्रमाणे कामावरून परतत असताना कोरेगाव मूळ–प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी तिच्यावर दगडाने प्राणघातक हल्ला केला.
सकाळ वृत्तसेवा
-सुवर्णा कांचन

उरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या कोरेगाव मूळ – प्रयागधाम रस्त्यावर मंगळवारी (ता. १४) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास एका २० वर्षीय तरुणीचा अज्ञात इसमांनी दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

