Pune Crime: '२० वर्षीय तरुणीचा दगडाने ठेचून खून'; हवेली तालुक्यात खळबळ; कोरेगावमूळ–प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञात इसमांचा भीषण हल्ला

-सुवर्णा कांचनउरुळी कांचन : उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या कोरेगाव मूळ – प्रयागधाम रस्त्यावर मंगळवारी (ता. १४) रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास एका २० वर्षीय तरुणीचा अज्ञात इसमांनी दगडाने ठेचून खून केल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मृत तरुणीचे नाव पूनम विनोद ठाकूर (वय २०, रा. गगन आकांक्षा सोसायटी, कोरेगाव मूळ, ता. हवेली) असे असून, ती उरुळी कांचन येथील एका मेडिकलमध्ये काम करत होती. नेहमीप्रमाणे कामावरून परतत असताना कोरेगाव मूळ – प्रयागधाम रस्त्यावर अज्ञात हल्लेखोरांनी तिच्यावर दगडाने प्राणघातक हल्ला केला. या हल्ल्यात पूनमच्या चेहऱ्यावर व डोक्यावर गंभीर दुखापत झाली. रक्तस्त्राव झाल्यामुळे ती कोसळली..घटनेची माहिती मिळताच उरुळी कांचन पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी अवस्थेत तिला जवळच्या खासगी रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र उपचार सुरू होण्यापूर्वीच डॉक्टरांनी तिला मृत घोषित केले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून पूनमच्या वापरात असलेल्या काही वस्तू जप्त केल्या आहेत..या प्रकरणी पूनमचा भाऊ मनीष विनोद ठाकूर (वय २३) यांनी उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात अज्ञात इसमाविरुद्ध खुनाची तक्रार दाखल केली आहे. खून नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती मिळालेली नाही..स्थानिक गुन्हे शाखेचे अमित सिदपाटील, उरुळी कांचन पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे, सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रविण कांबळे, अन्य पोलिस कर्मचारी आणि गुन्हे शाखेचे अधिकारी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी उपस्थित होते. पोलिसांनी आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथके तत्काळ रवाना केली असून तपास सुरु आहे..