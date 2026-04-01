आनंदाची बातमी! विद्यार्थिनींना मिळणार दोन हजार विद्यावेतन: चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा, ‘कमवा आणि शिका’ उपक्रम

पुणे : ''कौशल्य आणि शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांचे जीवन अधिक समृद्ध करण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. याचाच एक भाग म्हणून राज्य सरकारतर्फे राज्यातील विद्यार्थिनींना 'कमवा आणि शिका' या उपक्रमांतर्गत यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून दरमहा दोन हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे,'' अशी घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली..मुंबईतील नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज (एनएसई) येथे 'फ्रेंड्स युनियन फॉर एनर्जायझिंग लाइव्हज' (फ्युएल) संस्थेचा सोशल स्टॉक एक्स्चेंज (एसएसई) प्लॅटफॉर्मवरील सूचीकरणाचा 'बेल रिंगिंग' सोहळा नुकताच पार पडला. त्यावेळी पाटील बोलत होते. याप्रसंगी राज्याचे कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, 'एनएसई'चे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिषकुमार चौहान, 'फ्युएल'चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. केतन देशपांडे आणि 'कॅपजेमिनी'चे अनुराग प्रताप आदी उपस्थित होते..''राज्य सरकार, एनएसई आणि फ्युएल यांच्यातील भागीदारीमुळे राज्यातील गरजू मुलींसाठी मोफत शिक्षणाची दारे उघडतील,'' असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले. लोढा म्हणाले, ''यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून 'फ्युएल' आता 'राज्य कौशल्य विद्यापीठ' म्हणून सुरू होत आहे. 'एनएसई'वरील लिस्टिंगमुळे मुलींच्या शैक्षणिक विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधाउपलब्ध होतील.''.''फ्युएलने एसएसई प्लॅटफॉर्मद्वारे ९९ लाख रुपये उभे केले आहेत. या निधीपैकी ३७ टक्के वाटा किरकोळ देणगीदारांचा आहे. एनएसई प्लॅटफॉर्म आता देशातील ९९.८५ टक्के शहरांपर्यंत पोहोचला असून, याद्वारे सामान्य नागरिकांनाही सामाजिक बदलात सहभागी होण्याची मोठी संधी मिळत आहे,'' असे मत चौहान यांनी व्यक्त केले. डॉ. देशपांडे यांनी संस्थेच्या २० वर्षांच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. मानसी सोनटक्के यांनी सूत्रसंचालन केले.