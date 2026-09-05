२००५ मध्ये पुण्याच्या गणेश विसर्जनात नेमकं काय घडलं? ३३ तास २० मिनिटांची मिरवणूक, दगडफेक अन् जाळपोळ

पुणे... २००५ साल.... गणेश विसर्जनाचा दिवस... सकाळपासूनच शहराच्या मध्यवर्ती भागात गर्दी जमू लागली होती. रस्त्यांवर गणेश मंडळांचे रथ उभे होते. कुठे सनई-चौघड्यांचा सूर ऐकू येत होता, तर कुठे ढोल-ताशांच्या तालावर कार्यकर्ते नाचत होते, लक्ष्मी रस्ता सजला होता. गणेशभक्तांची गर्दी होती. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त होता आणि हजारो कार्यकर्त्यांच्या नजरा होत्या त्या मिरवणुकीकडे... कारण यंदाची मिरवणूक लवकर संपवायची होती..त्यामुळे नेहमीपेक्षा तब्बल तीन तास आधी, सकाळी नऊ वाजताच मिरवणूक सुरू झाली. मानाचे गणपती एकामागून एक लक्ष्मी रस्त्यावर दाखल होऊ लागले. कसबा...तांबडी जोगेश्वरी... गुरुजी तालीम... तुळशीबाग... त्यांच्यासोबत सनई-चौघडा, बँड, ढोल-ताशा, लेझीम, टिपरी आणि ध्वज पथकांचा जल्लोष सुरू होता. पण या जल्लोषामागे एक वेगळीच चिंता होती.रात्री दहा वाजल्यानंतर लाऊड स्पिकर बंद करायचे होते. हा नियम गणेशोत्सवाच्या दिवसांपासूनच मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना अस्वस्थ करत होता. आणि अनंत चतुर्दशीच्या दिवशी... हा नियम प्रत्यक्ष मिरवणुकीवर लागू होणार होता..सकाळी नऊ वाजता सुरू झालेल्या मिरवणुकीला दुपारचे एक वाजले... पण चार तासांत केवळ १७ मंडळे पुढे गेली होती. लक्ष्मी रस्त्यावर मागे मंडळांची रांग वाढत होती. समोर जागा नव्हती. मंडळांचा नंबर लागत नव्हता. कार्यकर्ते ताटकळत उभे होते. पोलिसांकडून मंडळांना पुढे जाण्याच्या सूचना दिल्या जात होत्या. काही ठिकाणी पोलिसांना मंडळांच्या गाड्याही पुढे न्याव्या लागल्या. धक्क्या मारुती मंडळाचा गाडा गणपतीशिवाय पुढे नेण्यात आला. नरेंद्र मंडळाच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती.मिरवणूक सुरू होती... पण मिरवणूक पुढे सरकत नव्हती. आणि हीच गोष्ट पुढच्या काही तासांत मोठ्या असंतोषाचं कारण ठरणार होतीदुपार झाली.... बेलबाग चौक शांत पडला. मिरवणुकीचा मार्ग समोर होता... पण मंडळे पुढे येत नव्हती. दुपारी पावणे पाचपर्यंत लक्ष्मी रस्त्यावरून फक्त २३ मंडळे मार्गस्थ झाली होती. मागे मात्र मंडळांची रांग वाढतच होती. काही मंडळांनी अजून गणपतीच्या मूर्तीही आणलेल्या नव्हत्या. कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावरचा उत्साह हळूहळू अस्व स्थतेत बदलत होता..विद्यानंद बापटांपूर्वी नारायण पेठेतील ‘PIL मॅन’ DJ विरोधात लढला होता! सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोहोचलेला लढा.एरवी रात्री उशिरा मिरवणुकीत येणारी मंडळे यावेळी लवकर हलू लागली. हुतात्मा बाबू गेनू मंडळ संध्याकाळी सहा वाजताच जागेवरून निघालं. पण बेलबाग चौकात पोहोचायला पावणेआठ वाजले. मिरवणुकीचा वेग किती मंदावला होता, याचा हा एक अंदाज होता. मंडई आणि दगडूशेठ गणपतींचीही प्रतीक्षा होती रात्रीचे दहा वाजण्याची वेळ जवळ येत होती. आणि पुण्याच्या या मिरवणुकीने वेगळंच वळण घेतलं.पोलिसांनी रात्री दहानंतर ध्वनिवर्धक बंद करण्याच्या न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी सुरू केली. एकामागून एक ध्वनिवर्धक बंद झाले. मिरवणुकीच्या गोंगाटात अचानक शांतता आली. पण ही शांतता शांत नव्हती. ती तणावाची शांतता होती. लक्ष्मी रस्त्यावर कार्यकर्ते थांबले. काही जण रस्त्यावरच बसले. टिळक रस्त्यावरही मंडळांनी पुढे जाण्यास नकार दिला. काही मंडळांनी मिरवणूक सकाळी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. रात्र वाढत होती... पण मिरवणूक पुढे जात नव्हती..एका क्षणात उत्सवाचं वातावरण बदललं, लक्ष्मी रस्त्यावर मंडई आणि दगडूशेठ गणपतींना पुढे जाण्यासाठी जागा करून देण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न सुरू झाला. पोलिसांनी जमावाला काठ्यांनी पुढे ढकलण्यास सुरुवात केली. गर्दीत हालचाल झाली. कार्यकर्त्यांनी विरोध केला. आणि मग... लाठीमार सुरू झाला...काही क्षणांतच रस्त्यावरची परिस्थिती बदलली. गर्दीत चेंगरा चेंगरी झाली. महिला आणि लहान मुलांनाही दुखापत झाली. आणि ज्या रस्त्यावर काही वेळापूर्वी गणेशभक्त नाचत होते... त्याच रस्त्यावर आता संतप्त जमाव आणि पोलिस आमनेसामने उभे होते. लाठीमारामुळे संतापलेला जमाव मागे हटला नाही. उलट दगडफेक सुरू झाली. काचेच्या बाटल्या... दगड... जे काही हाताला लागेल ते पोलिसांच्या दिशेने फेकलं जाऊ लागलं.भानुविलास चौकात एक जखमी तरुण कार्यकर्त्यांनी उचलून आणला. त्याच्या अंगावर पोलिसांच्या लाठीमाराच्या खुणा होत्या. हा प्रसंग पाहून संताप आणखी वाढला. चौकातील स्वागत कक्षात महापौर आणि इतर मान्यवर बसले होते. अचानक त्यांच्या दिशेने दगड येऊ लागले. चपला फेकल्या गेल्या. नारळ फेकले गेले. खुर्च्यांची मोडतोड झाली. काही वेळापूर्वी स्वागतासाठी तयार केलेला परिसर आता गोंधळाच्या केंद्रात बदलला..मध्यरात्र उलटली... पुण्याच्या रस्त्यांवर परिस्थिती अधिकच तणावपूर्ण होत गेली. टिळक चौकात हजारो लोक जमा झाले होते. पोलिसांनी जमावाला पांगवण्याचा प्रयत्न केला. लाठीमार झाला. पण दगडफेक थांबत नव्हती. काही प्रमुख कार्यकर्ते हात जोडून शांततेचं आवाहन करत होते. पण जमाव ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हता. पोलिसांवर दगड येत होते.पोलीसही मोठ्या प्रमाणात जखमी होते, तेव्हाचे सहआयुक्त प्रभात रंजन यांनाही दोन दगड लागले. एक पायावर... आणि दुसरा पोटावर. परिस्थिती आता साध्या मिरवणुकीच्या नियंत्रणाच्या पलीकडे गेली होती. त्यानंतर रॅपिड ॲक्शन फोर्स रस्त्यावर उतरला, दगडफेक थांबत नसल्याने रॅपिड ॲक्शन फोर्सला पाचारण करण्यात आलं.सर्व जवान चौकात तैणात करण्यात आले, समोर हजारोंची गर्दी... रस्त्यावर विखुरलेले दगड... आणि सतत वाढत जाणारा तणाव. कुमठेकर रस्त्याच्या दिशेने महिला आणि लहान मुलं असल्यामुळे फोर्सला त्या दिशेने जाण्यापासून थांबवण्यात आलं. पण दुसरीकडे परिस्थिती अधिकच गंभीर होत होती. कार्यकर्ते नदीपात्रात जात होते... पुन्हा रस्त्यावर येत होते... आणि पुन्हा दगडफेक करत होते. पोलिस जवान रक्तबंबाळ होत होते. त्यामुळे परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी कठोर पाऊल उचलण्याची वेळ आली होती..पहाटेचे २ वाजून ५०... मिनिचे झाली, यावेळी अश्रुधुराच्या दहा नळकांड्या फोडण्यात आल्या. कुमठेकर रस्ता...लक्ष्मी रस्ता...केळकर रस्ता... काही क्षणांतच परिसर धुराने भरून गेला. नळकांड्यांच्या आवाजाने रात्रीची शांतता भंगली. लोकांची धावपळ सुरू झाली. पोलिसांनी नागरिकांना बाहेर पडण्यासाठी मार्ग करून दिला. पण तणाव अजून संपलेला नव्हता. पहाटे तीनच्या सुमारास पोलिस आयुक्त डी. एन. जाधव घटनास्थळी आले. त्यांच्या गाडीच्या दिशेनेही दगड फेकण्यात आले.पुण्याच्या रस्त्यांवर आता मिरवणूक नव्हती... कुमठेकर रस्त्यावर दगडफेक सुरूच होती. लक्ष्मी रस्त्यावर थांबलेली मंडळे हळूहळू पुढे सरकत होती. पण दुसऱ्या बाजूला शहरातील काही रस्त्यांवर हिंसाचाराचा उद्रेक झाला होता. टिळक रस्त्याच्या सुरुवातीचा दुभाजक फोडण्यात आला. वॉच टॉवर पाडण्यात आला. अलका टॉकीजसमोर शास्त्री रस्त्यावर पोलिसांची व्हॅन पेटवण्यात आली. दुकानांवर दगडफेक झाली. वाहतूक नियंत्रित करणाऱ्या वाहनांवर हल्ले झाले. टिळक रस्ता... शास्त्री रस्ता... फर्ग्युसन रस्ता... कर्वे रस्ता... जंगली महाराज रस्ता... हिंसाचाराचं लोण वेगवेगळ्या भागात पसरत होतं..शास्त्री रस्त्यावर तर काही काळ पोलिसांचं नियंत्रण राहिलं नव्हतं. पहाटे साडेतीननंतर पोलिसांनी परिसर पिंजून काढायला सुरुवात केली. रात्रभर सुरू असलेला तणाव हळूहळू ओसरू लागला.आणि मग... सकाळ झाली. काही तासांपूर्वी याच रस्त्यांवर अश्रुधूर पसरला होता. दगडफेक झाली होती. जाळपोळ झाली होती. पोलिसांचा लाठीमार झाला होता. पण सकाळी सहा वाजल्यानंतर त्याच रस्त्यांवर पुन्हा ढोल-ताशांचा आवाज ऐकू येऊ लागला. मिरवणूक पुन्हा सुरू झाली. कार्यकर्ते पुन्हा नाचू लागले. रात्रभर शांत असलेले स्पिकर पुन्हा वाजू लागले. गणेशभक्त पुन्हा उत्सवाच्या रंगात आले. त्यावेळी पुण्याने एका रात्रीत दोन वेगवेगळे चेहरे पाहिले होते.एक... उत्सवाचा. आणि दुसरा... संघर्षाचा.सगळं नीट झालं पण पण विसर्जन अजून संपलेलं नव्हतं... मिरवणूक पुन्हा सुरू झाली असली तरी तिचा वेग पूर्वीसारखा नव्हता. मंडळे हळूहळू पुढे जात होती. काही मार्गांवर कार्यकर्ते रात्रीपासूनच बसून होते. कुमठेकर रस्त्यावर रात्री दहा ते सकाळी चारपर्यंत काही कार्यकर्ते रस्त्यावरच थांबले होते. काही जण ढोलांवर डोकं टेकवून झोपले होते. सकाळी पुन्हा मिरवणूक सुरू झाली.टिळक रस्त्यावरही मंडळांचा खोळंबा सुरूच होता. पोलिस मंडळांना पुढे आणण्याचा प्रयत्न करत होते. पण काही वेळा कार्यकर्तेच गायब होत होते. मिरवणूक पुढे सरकत नव्हती. वेळ मात्र पुढे जात होता.एकामागून एक गणपती मिरवणुकीतून पुढे जात राहिले. लक्ष्मी रस्त्यावरून एकूण २३८ मंडळे मार्गस्थ झाली. शेवटच्या टप्प्यातही मिरवणूक सुरूच होती. तब्बल ३३ तास २० मिनिटांनी हा विसर्जन सोहळा पूर्ण झाला. पुण्याच्या गणेशोत्सवाच्या इतिहासात हा कालावधी विक्रमी ठरला.ही फक्त एका लांबलेल्या मिरवणुकीची गोष्ट नव्हती... त्या वर्षी स्पिकरवरील रात्रीची बंदी हा केवळ एक नियम नव्हता. तो गणेश मंडळांच्या उत्सवाच्या पद्धतीशी थेट जोडलेला मुद्दा बनला होता. या संघर्षात १४ पोलिस जखमी झाले आणि ३२ जणांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्या मिरवणुकीने शहराला एक असा अनुभव दिला, जो पुणेकरांच्या स्मरणातून कधीच सहज पुसला जाणार नाही....Vidyanand Bapat : हल्ल्यानंतर विद्यानंद बापटांचा पुणेकरांना महत्त्वाचा सवाल! ‘लष्कर-ए-उत्सव’चा उल्लेख.... ‘अॅड होमिनेम’ प्रकार काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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