Pune Solapur Highway: २१ कोटींचा रस्ता पुन्हा उखडला! पालखीला अवघे तीन दिवस; पुणे-सोलापूर महामार्गावर खडी, खड्डे अन् अपघातांचा धोका..

-कृष्णकांत कोबल मांजरी: उघडलेली खडी आणि पायलिंगचे खड्डे यामुळे पुणे-सोलापूर या संत तुकाराम महाराज पालखी महामार्गाची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे. हडपसर रवीदर्शन ते कवडीपाट टोलनाका या सुमारे पाच किलोमीटर अंतरातील डांबरीकरण उखडून सर्वत्र खडी पसरली आहे. तसेच पायलिंगचे खड्डे पूर्ववत न केल्याने तेही उखडून त्याठिकाणी धोकादायक खड्डे निर्माण झाले आहेत. या भागातून मार्गस्थ होणाऱ्या पालखी सोहळ्याला केवळ तीन दिवस बाकी असून वारकऱ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने प्रशासनासमोर पालखी मार्गाच्या दुरूस्तीचे आव्हान निर्माण झाले आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...सुमारे २१ कोटी रुपये खर्चून केलेल्या या रस्त्याच्या निकृष्ट बांधकामाचे पितळ गेल्या वर्षीच उघडे पडले होते. त्यावर पुन्हा खर्च करून डांबराचा थर देण्यात आला होता. मात्र, सध्याच्या पावसात हात थरही उखडून संपूर्ण रस्त्यावर बारीक खडी पसरली आहे. त्यावरून दुचाकी घसरून छोटे-मोठे अपघात होऊ लागले आहेत. मोठ्या वाहनांच्या टायर मधून ही खडी उडत आहे. याशिवाय महामार्गावर उभारल्या जाणाऱ्या उड्डाणपूलाच्या पायलिंग टेस्टसाठी खड्डे घेतले गेले आहेत. तेही खोलवर उखडले आहेत. त्यामुळे प्रवाशांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे..येत्या शनिवारी (ता.११) या मार्गावरून संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा मार्गस्थ होणार आहे. त्यापूर्वीच या पालखी मार्गाची दुरवस्था झाल्याने वारकऱ्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. या ठिकाणाहून पालखी सोहळा शहरातील मुक्काम संपवून जिल्ह्याच्या ग्रामीण हद्दीत प्रवेश करीत असतो. त्यामुळे पालखी सोहळ्याला निरोप देण्यासाठी या परिसरात पुणेकरांसह आसपासच्या गावातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी होत असतात. त्यामुळे या परिसरात अधिक चांगल्या सुविधा पुरविण्याची गरज आहे..ठेकेदाराकडून हे काम निकृष्ट व अशास्त्रीय पध्दतीने केले गेल्याने गेल्यावर्षीप्रमाणे याही वर्षी बारीक खडी रस्त्यावर पसरली आहे. काही ठिकाणी सलग मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी याबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही करताना दिसले नाहीत. आता हा महामार्ग महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे (एमएसआयडीसी) वर्ग झाला आहे. पालिका प्रशासनाकडूनही हा रस्ता अद्याप पालिकेकडे हस्तांतरित न झाल्याने मर्यादा येत असल्याचे सांगितले जात आहे.."हा भाग महापालिकेत समाविष्ट झाला आहे. मात्र, पुणे-सोलापूर महामार्ग अद्यापही पालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे देखभाल दुरूस्ती, ड्रेनेज, पावसाळी वाहिनी टाकणे अशी कामे अडकून पडत आहेत. पालिका प्रशासन कोणत्याही कामाची तक्रार घेऊन गेल्यास हा रस्ता आमच्याकडे नसल्याचे सांगत असते. आताही तीच परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे हा रस्ता लवकरात लवकर महापालिकेकडे हस्तांतरित होण्याची गरज आहे."प्रशांत वाघ, स्थानिक नागरिक.Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.दरम्यान याबाबत हडपसर मांजरी क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहाय्यक आयुक्त कुणाल धुमाळ म्हणाले, "तीन दिवसाच्या पावसामुळे रस्त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरावस्था झाली आहे फायलींचे खड्डेही खोलवर उघडे पडले आहेत याबाबत एमएसआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांना संपर्क करून माहिती दिली आहे." महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाचे उपअभियंता संजीव पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.