Naneghat inscription: २१०० वर्षे प्राचीन नाणेघाट शिलालेख सुरक्षित; पुरातत्त्व विभागाकडून संरक्षण कवच बसवले, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून संवर्धन..

पिंपळवंडी : जुन्नर तालुक्यातील नाणेघाट येथील २१०० वर्षे प्राचीन सातवाहनकालीन शिलालेखाच्या संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागातर्फे काचेचे आवरण बसविण्यात आले आहे. जागतिक संग्रहालय दिनानिमित्त सोमवारी (ता. १८) अत्याधुनिक दरवाजा, काचेचे संरक्षण आणि ऑडिओ गाइड सुविधेचे उद्घाटन केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या प्रादेशिक संचालिका टी. श्रीलक्ष्मी यांच्या हस्ते करण्यात आले..कल्याण ते पैठण या प्राचीन व्यापारी मार्गावरील नाणेघाट लेणीत राणी नागणिकेने हा शिलालेख कोरला होता. ब्राह्मी लिपी आणि प्राकृत भाषेतील या २० ओळींमधून सातवाहन काळातील सामाजिक, राजकीय आणि गणित ज्ञानाची माहिती मिळते. मात्र, पर्यटकांचा वाढता राबता, लेणीत होणारा स्वयंपाक आणि हाताळणीमुळे या ऐतिहासिक ठेव्याची झीज होत होती. काही अक्षरेही निखळली होती..या गंभीर समस्येकडे 'सकाळ'ने सातत्याने वृत्त प्रसिद्ध करून पुरातत्त्व विभागाचे लक्ष वेधले होते. या पाठपुराव्याला यश आले असून, आता शिलालेखाला प्रकाश व्यवस्थेसह काचेचे कवच देण्यात आले आहे. तसेच, ''गुंज इंडिया''तर्फे पर्यटकांना क्यूआर कोडद्वारे ऑडिओ गाइडची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यावेळी पुरातत्त्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी ए. व्ही. नागणोर, मनीष राय, विलीश रामटेके, विनयानंद मोहड, रवी राज, राजेंद्र दिवेकर, बजरंग एलिकर, गजानन मंडावरे, विनायक खोत, ओंकार गरूड, घाटघरच्या उपसरपंच सुमन आढारी, इतिहास अभ्यासक व ग्रामस्थ उपस्थित होते. पर्यटकांनी या ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे..नाणेघाट शिलालेख महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे वैभव सांगणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण शिलालेख आहे. येथे येणाऱ्या काही पर्यटकांच्या निष्काळजीपणामुळे या प्राचीन शिलालेखाची हानी होत होती. शिलालेखाचे दीर्घकालीन जतन व्हावे यासाठी येथे काचेचे संरक्षण कवच बसविण्यात आले आहे. तसेच येथे येणाऱ्या पर्यटकांनी या ऐतिहासिक ठेव्याचा आदर करावा. ऑडिओ गाइडच्या माध्यमातून त्यांना त्याची प्राथमिक माहिती होईल.- डॉ. अभिजित आंबेकर, अधीक्षक, पुरातत्त्वशास्त्रज्ञ भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळ