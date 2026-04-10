Pimpri Chinchwad PMC: ३२ कोटींच्या पुलाला २२ कोटींची सजावट; पिंपरी चिंचवड महापालिका आर्थिक संकटात असताना सांगवी-बोपोडी सेतू चर्चेत!

पिंपरी: सांगवी-बोपोडीदरम्यान मुळा नदीवर पुलाचे सुशोभीकरण करून विद्युत रोषणाई करण्यात आली आहे. त्यासाठी सुमारे २१ कोटी ८७ लाख रुपये खर्च झाले आहेत. महापालिका आर्थिक संकटात असताना सुशोभीकरणावर इतका खर्च का? अशी चर्चा नागरिकांमध्ये आहे. .पिंपरी चिंचवड व पुणे महापालिकेने केलेल्या मुळा नदीवरील पुलामुळे जुनी व नवी सांगवी, पिंपळे गुरव, दापोडी, बोपोडी, खडकी रेंजहिल्स, भोसलेनगर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसराची 'कनेक्टिव्हिटी' वाढली. पुलाचे सुशोभीकरण, विद्युत रोषणाई, सौंदर्यीकरण महापालिकेने केले आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी लोखंडी कमान उभारून रोषणाई करण्यात आली. याचे उद्घाटन आणि पुलाचे 'सरकार शितोळे सेतू' असे नामकरण महापौर रवी लांडगे यांच्या हस्ते मंगळवारी (ता.७) झाले. मात्र, पुलाच्या कामाचा खर्च सुमारे ३२ कोटी रुपये आणि सौंदर्यीकरणाचा खर्च सुमारे २१ कोटी ८७ लाख रुपये झाला आहे. त्यामुळे सुशोभीकरणावर इतका खर्च करण्याची गरज होती का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे..पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावणे. त्यांना आधुनिक रूप देणे हे महापालिकेचे धोरण आहे. 'सरकार शितोळे सेतू'च्या सुशोभीकरणामुळे शहराच्या सौंदर्यवृद्धीलाही चालना मिळाली आहे. अशा उपक्रमांमुळे सकारात्मक बदल घडून येत असून भविष्यातही अशा प्रकल्पांवर भर दिला जाईल.- रवी लांडगे, महापौर, पिंपरी चिंचवड.शहरातील विद्यमान पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण व देखभाल यावर महापालिका विशेष भर देत आहे. पुलावरील सुशोभीकरण आणि रोषणाईमुळे नागरिकांना अधिक सुरक्षित आणि सुखद प्रवासाचा अनुभव मिळणार आहे. शहराच्या शाश्वत विकासासाठी अशा उपक्रमांना प्राधान्य दिले जाईल.- डॉ. विजय सूर्यवंशी, आयुक्त, महापालिका.अशी आहे पुलाची वाटचालभूमिपूजन : ५ जानेवारी २०२२ : दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगतापउद्घाटन : १४ ऑक्टोबर २०२४ : दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवारसौंदर्यीकरण उद्घाटन : ७ एप्रिल २०२६ : हस्ते महापौर रवी लांडगे.७६० मीटर पुलाची लांबी२६ मीटर कमानींची उंची६५० टन कमानींचे वजन१० महिने बंद सुशोभीकरणासाठी.