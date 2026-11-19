खुटबाव - पारगाव (ता. दौंड) येथील पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या ताकवणे बंधूंनी दोन एकर मुरमाड क्षेत्रामध्ये २२६ टन उसाचे उत्पादन घेतले आहे. नीलेश व तुषार यांनी चालू वर्षी दौंड तालुक्यामध्ये आजपर्यंतचा उत्पादनाचा उच्चांक प्रस्थापित केला आहे. तोडणी करताना ४० ते ४५ लांबलचक कांड्या असणारा ऊस पाहण्यासाठी गर्दी होत आहे. गुऱ्हाळावर प्रतिटन ३५०० रुपये बाजारभाव मिळाल्याने त्यांना सात लाख ९१ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे..ताकवणे बंधूंनी उसाचे ८६०३२ या जातीचे बेणे विकत घेतले. एक डोळा असणाऱ्या उसाच्या कांडीची दीड फूट अंतरावर लागवड केली. यासाठी नागरगाव येथील शेतकरी प्रकाश शेलार यांचे ऊस बेणे वापरले. १५ दिवसानंतर फुटवा झाला. शेतीला अमृत किटच्या साहाय्याने फवारणी केली. त्यानंतर रासायनिक खतांचा डोस उसाच्या खोडव्याला दिला. उसाची चाळणी, बांधणी व एक महिन्यानंतर अशी तीन वेळा उसाला औषध फवारणी व खतांचा डोस दिला. तणनाशक मारण्यात आले. ऊस मऊ, जाड व लांब कांडी होण्यासाठी पाण्यातून खते व औषधे दिली. वेळोवेळी पाटपाणी शेतीला दिले..सध्या दौंड तालुक्यासह महाराष्ट्रभर दुष्काळी परिस्थिती आहे. चालू वर्षी पाऊसही कमी झाला आहे. परंतु दुष्काळी परिस्थितीमध्ये ताकवणे बंधूंनी हार न मानता हे यश मिळवले आहे. या कामी शेतकरी कैलास ताकवणे व संतोष बोत्रे यांनी मार्गदर्शन केले आहे. कुटुंबातील आई शोभा ताकवणे, ऋतुजा ताकवणे, प्रियंका ताकवणे यांनी आधुनिक शेती करण्यासाठी योगदान दिले आहे..पाण्यासाठी वापरली नळ तोटी पद्धतताकवणे बंधूंनी ऊसशेतीला पाणी देण्यासाठी ठिबक सिंचन व पाटपाणी पद्धती न वापरता नळ तोटी पद्धती वापरली. यामध्ये बांधाला समांतर पाईप अंथरण्यात आला. या पाईपाद्वारे प्रत्येक सरीसाठी नळजोड देण्यात आला. त्यामुळे प्रत्येक सरीला समांतर पाणी देण्यात मदत झाली..असा झाला उत्पादन खर्च (रुपयांत)खते...................६० हजारऔषधे................१८ हजारमशागत...............३६ हजारमजुरी.................२६ हजारऊस बेणे..............१० हजारपाणी व्यवस्थापन.....२० हजारवीज बिल, इतर खर्च... ३०हजारएकूण उत्पन्न : ७,९१,००० रुपयेउत्पादन खर्च : २,००,००० रुपयेएकूण नफा : ५,९१,००० रुपये.वडील स्वर्गीय विलास ताकवणे यांच्याकडून शेतीची प्रेरणा मिळाली. आम्हाला आठ एकर जमीन आहे. सलग तीन वर्षे १०० टनांपेक्षा जास्त उत्पादन घेत आहे. चालू वर्षी दुष्काळी परिस्थितीत सर्वाधिक उत्पादन घेतल्याचा आनंद आहे. चांगला दर मिळाल्याने समाधानी आहे.- नीलेश व तुषार ताकवणे, ऊस उत्पादक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.