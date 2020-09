पहिल्या फेरीत २३ हजार ६०२ विद्यार्थ्यांना प्रवेश पुणे :अकरावी प्रवेश प्रक्रियेतील पहिल्या नियमित गुणवत्ता यादीतील २३ हजार ६०२ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेतला आहे. या फेरीतील प्रवेशासाठी एक दिवसाची मुदतवाढ देण्यात आली होती. परंतु या एका दिवसांत केवळ एक हजार १४९ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष प्रवेश घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा अकरावी प्रवेशाच्या पहिल्या फेरीत ४० हजार १३ विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला होता. मात्र यापूर्वी दिलेल्या मुदतीत म्हणजे गुरूवारपर्यंत एकूण २२, हजार ४५३ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, तर दरम्यान या फेरीतील प्रवेशासाठी शुक्रवारपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात आली होती. या मुदतीत फक्त एक हजार १४९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आले आहे. पहिल्या फेरीत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ५८.९८ टक्के विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. या फेरीत शुक्रवारपर्यंत २५ हजार ६४६ विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी समंती दर्शविला, तर १४ हजार ३६७ विद्यार्थ्यांनी अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही, असे इयत्ता अकरावी प्रवेश नियंत्रण समितीच्या सचिव मीना शेंडकर यांनी सांगितले. अबब! पुणे जिल्ह्यात मास्क न वापरणाऱ्यांना ठोठावला तब्बल सव्वा कोटींचा दंड​ पहिल्या नियमित गुणवत्ता यादीतील प्राधान्यक्रमानुसार झालेले प्रवेश :

- प्राधान्यक्रम : निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या : प्रवेशासाठी समंती दर्शविलेले विद्यार्थी: प्रत्यक्ष प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी : प्रवेश नाकारलेले विद्यार्थी : प्रवेश रद्द केलेले विद्यार्थी : समंती दर्शवून प्रवेश न घेतलेले विद्यार्थी : प्रतिसाद न दिलेले विद्यार्थी

- १ : १९,५७५ : १६,९७० : १६,३०४ : ३८ : ४१ : ५८७ : २६०५

- २ : ६,७०२ : ३,८१० : ३,४१० : ९ : ३५ : ३५६ : २,८९२

- ३ : ४,१७४ : १,९०९ : १,६११ : २ : २० : २७६ : २,२६५

- ४ : २,८४० : १,०७८ : ८६५ : १ : १५: १९७ : १,७६२

- ५ : २,१३८ : ६८५ : ५३३ : ० : १२ : १४० : १,४५३ ..

शाखानिहाय झालेल्या प्रवेशाची आकडेवारी :

शाखा : पहिल्या फेरीत निवडलेले विद्यार्थी : प्रवेशासाठी समंती दर्शविलेले विद्यार्थी: प्रत्यक्ष प्रवेश घेतलेले विद्यार्थी

- कला : ४,३३२ : २,७५२ : २,५४१

- वाणिज्य : १६,२२३ : १०,११४ : ९,३४५

- विज्ञान : १८,६४३ : १२,०६८ : ११,०३१

- एचएसव्हीसी : ८१५ : ७१२ : ६८५

