पुणे

Pune News: कामावर गेला, पण घरी परतलाच नाही! २४ वर्षीय तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू, राजगड तालुक्यातील शिरकोली येथील घटना..

Hotel caretaker electrocuted in Pune district: हॅपीलॅन्ड हॉटेलमधील केअरटेकर तरुणाचा महावितरणच्या डीपीजवळ विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; कुटुंबीयांचा शोध घेताना बेशुद्ध अवस्थेत मृतदेह आढळला.
Tragic Incident in Rajgad: Missing Youth Found Dead Near MSEDCL DP

Tragic Incident in Rajgad: Missing Youth Found Dead Near MSEDCL DP

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-मनोज कुंभार

वेल्हे: शिरकोली (ता.वेल्हे) येथील हॅपीलॅन्ड हॉटेलमध्ये केअरटेकर म्हणून काम करणाऱ्या २४ वर्षीय तरुणाचा विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना शनिवार(ता.११) रोजी उघडकीस आली आहे. कामावर गेल्यानंतर घरी न परतलेल्या तरुणाचा शोध घेत असताना तो महावितरणच्या डीपीजवळ बेशुद्ध अवस्थेत आढळून आला. ग्रामीण रुग्णालयात नेल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले.

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