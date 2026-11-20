पुणे - जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील २५ विद्यार्थी शुक्रवारी अमेरिकेच्या शैक्षणिक दौऱ्यावर रवाना झाले. आयुकाने २० हजार विद्यार्थ्यांमधून तीन टप्प्यांत या विद्यार्थ्यांची निवड केली आहे. दहा दिवसांच्या या दौऱ्यात विद्यार्थी नासा, स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ आणि गुगलसह नामांकित वैज्ञानिक, शैक्षणिक आणि तंत्रज्ञान संस्थांना भेट देणार आहेत. जिल्हा परिषदेच्या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक उपक्रमाचे हे दुसरे वर्ष आहे..जिल्हा परिषदेत आयोजित कार्यक्रमात पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांना या आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संधीचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे आवाहन केले. या दौऱ्यात विद्यार्थी वॉशिंग्टन डीसी, फ्लोरिडा आणि कॅलिफोर्निया या भागांना भेट देणार आहेत. या माध्यमातून त्यांना अवकाश संशोधन, आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन आणि उद्योजकतेची माहिती मिळणार आहे..दौऱ्याचा विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक शैक्षणिक लाभ व्हावा, यासाठी आयुकाकडून विशेष पूर्वतयारी आणि मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. आयुकाचे एक वैज्ञानिकही विद्यार्थ्यांसोबत दौऱ्यात सहभागी झाले आहेत. ते विद्यार्थ्यांना विविध वैज्ञानिक संकल्पना समजावून सांगणार असून, त्यांच्या शंकांचे निरसन करणार आहेत..दरम्यान, डिसेंबरमध्ये २७ विद्यार्थ्यांचा गट युरोपच्या शैक्षणिक दौऱ्यावर जाणार आहे. या विद्यार्थ्यांना युरोपियन स्पेस एजन्सी (ईएसए) आणि अन्य आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक व शैक्षणिक संस्थांना भेट देण्याची संधी मिळणार आहे. जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील म्हणाले, 'ग्रामीण विद्यार्थ्यांना केवळ पाठ्यपुस्तकी शिक्षण न देता देश-विदेशातील शैक्षणिक संस्था, विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि विविध संस्कृतींचा प्रत्यक्ष अनुभव देणे ही काळाची गरज आहे.' मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील म्हणाले, 'ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला मोठी स्वप्ने पाहण्याची आणि ती पूर्ण करण्याची संधी मिळावी, हा या उपक्रमामागील मुख्य उद्देश आहे.'.ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड गुणवत्ता आणि क्षमता आहे. त्यांना योग्य संधी आणि व्यासपीठ मिळाल्यास ते जागतिक स्तरावर आपली छाप पाडू शकतात. अशा उपक्रमांमुळे ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थ्यांमधील शैक्षणिक संधींची दरी कमी होण्यास मदत होईल.- वीरधवल जगदाळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.