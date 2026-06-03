पुणे

पुण्यात २५ वर्षीय विवाहितेनं संपवलं जीवन, अधिक मासात अंगठी, फ्लॅटसाठी ३ लाखाची मागणी; सासरच्यांवर गंभीर आरोप

पुण्यात चंदननगर इथं एका २५ वर्षीय विवाहितेनं गळफास घेत आत्महत्या केली असून या प्रकरणी विवाहितेच्या वडिलांनी सासरच्या मंडळींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
पुण्यात २५ वर्षीय विवाहितेनं संपवलं जीवन, अधिक मासात अंगठी, फ्लॅटसाठी ३ लाखाची मागणी; सासरच्यांवर गंभीर आरोप
सूरज यादव
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पुण्यात चंदननगरमध्ये २५ वर्षीय विवाहितेनं आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. पहिली मुलगी झाल्यानं त्रास दिला आणि दुसर्यांदा गर्भवती असताना मुलगा आहे का चेक करा नसेल तर आमच्याकडे सोडू नका म्हणून पतीने सांगितल्याचा आरोप माहेरच्या नातेवाईकांनी केलाय. याशिवाय चारचाकी गाडी, फ्लॅट खरेदीसाठी पैसे आणि सोन्याच्या अंगठीची मागणी करत सासरच्या मंडळींनी मानिसक आणि शारीरिक छळ केल्यानंच तिने आत्महत्या केली असल्याचं पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत म्हटलंय. तेजस्विनी गोरख सोनवणे असे आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी विवाहितेचे नाव आहे.

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